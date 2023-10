Zoon Politikón

“Ídolo con pies de barro” es una expresión que puede ser utilizada para referirse, a una figura política que aparentaba ser fuerte y sólida, pero que con el transcurrir de muy poco tiempo deja en claro que en realidad es frágil y vulnerable. La expresión se encuentra en la Santa Biblia, en el libro de Daniel, haciendo referencia a un sueño de Nabucodonosor, en el cual aparece un imperio, supuestamente poderoso, que es representado por una estatua gigante, en donde esta es derrumbada cuando recibe un golpe en los pies; es un imperio que cae por el impacto de una simple piedra al estar sostenido por una base débil.

Esta metáfora puede ser aplicada con mucha propiedad a los politiqueros de Guatemala que en su mayoría no son perfectos, a pesar de la admiración y de las expectativas que pudieran haber despertado, ya que con mucha facilidad muestran sus vulnerabilidades cuando decepcionan al revelar su imperfección, al contrario de cómo podría haberse pensado. En este caso en particular los “pies de barro” son del líder que socavó su imagen en tan poco tiempo al dejar expuesta su fragilidad tanto por sus malas intenciones como por su incapacidad para dirigir los destinos del país.

En la expresión referida puede advertirse la obligación de ver más allá de lo superficial, para poder reconocer que los próximos dirigentes de Guatemala tienen debilidades que han sido evidentes de inmediato, aún sin haber tomado posesión del cargo.

En sentido contrario, la pareja presidencial electa pareciera estar pensando en la expresión de Malcolm X «cuando los pollos regresan a casa a dormir no me siento triste, siempre me alegro» en referencia metafórica a su satisfacción por la tarea de convulsionar el devenir nacional, con los bloqueos terroristas sufragados por intereses foráneos.

Desde una perspectiva racional, los frutos de los últimos acontecimientos solo pueden ser calificados como negativos ya que sin lugar a duda les cobraran factura en su futura gestión; a menos que su finalidad haya sido la de destruir al país, escenario en el cual sí habrían triunfado en su misión.

Al hacer un recuento parcial de los efectos provocados por las protestas violentas promovidas por el proyecto del movimiento Semilla, se llega a identificar los siguientes desaciertos:

Llamando a la violencia y a la desobediencia a la autoridad, aumentaron la conflictividad existente y con ello les dieron la espalda a las rutas pacíficas de negociación.

Utilizaron el mismo esquema operacional y el mismo discurso empleado en Chile por Boric y en Colombia por Petro a imagen de lo hecho en su momento por Chávez en Venezuela.

En contraposición a los hechos, escondieron la cara negándose a aceptar la responsabilidad con su negativa a ocupar la cabeza de las protestas, dejando que el rebaño llevará agua y sol en carreteras y calles. Sus esporádicas apariciones las utilizaron para avivar el fuego de las masas según la costumbre a ultranza de la otrora subversión, al punto de permitir que afloraran las pasiones violentas que con intratable actitud bloquearon la libre locomoción, llegando a delinquir al extorsionar a quien se les pusiera enfrente, al intimidar a los comercios y mercados para que cerraran, y al ocasionar perjuicio a los negocios.

Producto del desatino se contabilizan pérdidas millonarias, puestos de trabajo perdidos, inversiones inconclusas, contratos malogrados, negocios con pérdidas y desabastecidos, alza de la canasta básica, enfermos y heridos sin consuelo, personas muertas, autoridades coludidas; y como resultado de todo esto la cúpula empresarial está dividida y más débil que nunca, la prensa tradicional dejó su papel decisivo al perder credibilidad y al ser relegada por las redes sociales que provocaron la vorágine de la desinformación; siendo lo más peligroso el grado de polarización y fragmentación en que se deja a la sociedad guatemalteca.

Cegados por el triunfalismo y con actitud pendenciera se negaron a aceptar el principio jurídico del debido proceso judicial, quedando más en duda su inocencia y debilitando aún más al ya desprestigiado Poder Judicial; pero de manera discordante y ambivalente emitieron declaraciones infundadas de intentos de asesinato, de intentos de golpe de estado, de intentos de intentos… retirándose del proceso de transición, con lo cual perdieron la oportunidad de recibir el mando de manera correcta, demostrando con ello falta de inteligencia emocional y la ausencia de una estrategia planificada para gobernar producto de la inexperiencia política.

De manera inconsciente, serán los grandes perdedores por vender el alma al diablo al aceptar capitales oscuros para financiar la movilización sin antes haber valuado el coste futuro de tal acción; les cobraran la cuenta al anticipar su incapacidad para gobernar por la mordaza de los compromisos adquiridos y por el debilitamiento político anticipado, producto de la voracidad, al pretender un incremento presupuestario sin tener el respaldo necesario en el Congreso, al perder el liderazgo de las manifestaciones pues les fue arrebatado por personajes de menor envergadura al intentar negar su vinculación especialmente con la violencia instrumental de los 48 cantones.

Además, muchos guatemaltecos no olvidaran fácilmente el hecho de haberlos dejado sin ingresos, sin alimentos, sin medicinas, sin agua y sin la posibilidad de una vida normal y con ello no pretendan que los consideren inocentes de las imputaciones legales.

El capital político que podrían haber tenido ahora se sustenta en la desconfianza y en el desgaste sufrido ante millones de ciudadanos, perdida que será aprovechada por rivales y oportunistas a la usanza de buitres carroñeros.

Y ¿qué lograron? Nada, por el contrario, perdieron el apoyo de una parte importante del sector pensante que los había favorecido con su voto. Como corolario de la situación generada todos los guatemaltecos perdieron pues los paros dejaron muerte y confrontación, se deterioró el índice de riesgo país, se puso de manifiesto la debilidad del Estado de Derecho, se les perdió el respeto a las autoridades, quedó clara la fragilidad del corazón de la nación, se abrieron nuevas y viejas heridas, y como si fuera poco las hordas de vándalos aprendieron nuevas mañas y con el tiempo ellos mismo pedirán sus cabezas.

Libre emisión del pensamiento.

