La estratagema en la guerra

Del Escritorio del General

La realidad mundial está en movimiento, sin duda, los tentáculos se están activando en todos los espacios geoestratégicos, unos contra otros. Viene a mi mente una invitación del Centro de Liderazgo Estratégico, de la Universidad Americana en Beirut, hace unos años, 2010 me parece, en la cual asistí en compañía de dilectos guatemaltecos, con la finalidad de aportar experiencias en los procesos de paz, para el medio oriente, utilizando evidentemente el nuestro. Las clínicas se enfocaban en escudriñar el proceso de paz en Guatemala, y explorar los mecanismos para la recién intervenida Irak, menuda exploración Inter-social e intercultural. Sin embargó, con el mayor ahincó asistimos y compartimos. La resiliencia constituía nuestra mayor aportación, pero con el devenir de los días fuimos imponiéndonos de lo controversial del mundo del mediano oriente, dividido, sin duda, en cuantas partes, complejo, pero sin duda un tema a ser abordado.

Chiitas y Sumitas para iniciar, derivados del Profeta Ala, se les hace familiar, uno hijo y el otro yerno. Siendo consistentes en su identificación religiosa, y una simbiosis de razas, tribus y emiratos, tales como Kurdos, turcos, armenios y sin duda los persas, herederos de un gran imperio “DARIO” para mencionar y otras naciones, de estas los turcos son la estirpe del Imperio Otomano, se encuentran en la reconstrucción del Califato Otomano. Considerando los árabes de la península arábiga, que están en la jugada, como señores del petróleo y otros menesteres. Y entre la bitácora la guerra de los Balcanes entre serbios, croatas, bosnios y cristianos y otros musulmanes, conocido como el cercano oriente, denominación de los romanos.

Una experiencia singular atípica, aunque con variables identificables y comunes. Iniciando con el Imperio Persa, dominante y generadores de culturas centenarias desde el siglo VI a.C. Luego el Imperio Otomano, que logro dominar el mundo oriental, hasta el europeo muchos siglos después. Contribuyendo a generar un nuevo esquema geopolítico, que aun genera distorsiones. Con los ingredientes posteriores y paralelos a la era cristiana y del mahometismo. Pero a dónde venimos, porque ellos nos traen en escenarios aviesos, pero con un fin secular. El dominio.

Hablar del mundo oriental, es complejo y respetable, incluir el mundo musulmán como religioso, del Profeta Mahoma, y los criterios teocráticos, es más convulso. No por ello sindicados, al contrario, se revela de diferentes formas y accionares. Excepcional el tema que los británicos durante su dominación de estos espacios geo-culturales, consideraron que su fusión traería concordia, al igual que los Romanos lo intentaron siglos atrás, nada más equivocado, generaron la opresión entre ellos mismos, no por intención, pero si por omisión, centrifugar diferentes culturas, no siempre trae paz y concordia, hoy día lo vivimos en el orbe, de conocimiento y diferencias coestructurales religiosas y culturales, muchas veces inconsecuentes.

El medio oriente, como se le conoce, fue un ideario inducido a su centrifugación, concepto sin duda rechazado, pero afrontado en su realismo existencial. Fue el Imperio Romano quien hizo la separación, imperio de occidente, imperio de oriente, de ahí la terminología de el “cercano oriente, el Danubio, el mediano Mesopotamia, el lejano Irán y el más allá China, en términos muy generales e incontextuales. Pero para efectos referenciales.

1492, marca un icono en el devenir occidental e hispano geográfico, con el descubrimiento de América, surge el final de los moros en la península, cae el Emir de Granada último bastión Otomano en Europa, se Corona Reyna de la Península Isabel la católica, y cambia la geopolítica mundial, un hecho de trascendencia histórica y de generación de cambios, unos caen otros surgen, similar a 1898, con la caída de Cuba y Filipinas cae uno y surge otro, cae España, surge Estados Unidos. Ciclos históricos que marcan huellas y generan contradicciones.

En similares circunstancias se sucedieron hechos durante la primera y segunda guerra mundial.

En este tercer milenio se observa el cabeceo de todos estos imperios (dejando muchos sin mencionar, mas no menos importantes), buscando su protagonismo, sin duda refrendado por las posiciones y poderíos esgrimidos, permanentemente. Conspicuos en su intención y acondicionados a los tiempos contractuales.

Rusia ataca Ucrania, antigua potestad de la Unión Soviética, más aún del Imperio Ruso, dominada desde las contemplaciones estratégicas de Catalina la Grande. Confrontando al mundo, con determinismo para suma, estratégico y vital.

El fin de semana domingo 8 de octubre 2023, aniversario de la guerra del Yom Kipur 1973, Hamás un grupo terrorista palestino-árabe, lanza una ofensiva contra Israel, y se desata una conflagración de talantes impredecibles. Desde lo que se conoce la franja de Gaza, tremendo escenario. El concepto general es que Hamás es un grupo terrorista que regenta la franja de Gaza, sin duda un territorio de formación de terroristas permanentemente, con el fin de hostigar a Israel estado libre y democrático, una franja de territorio destinado para tal efecto. Subvertir el orden mediante la amenaza, una lucha permanente, similar a Hezbolá (libanesa) y todos los estados circunvecinos a Israel.

Una estrategia de los grupos terroristas o contrarios a los intereses occidentales, lo triste es ver cómo hay quienes se solidarizan, al igual que contra nuestro pequeño país, pero grande en corazón y principios, nos están atacando grupos terroristas, bajo las mismas estratagemas de engaño y atropellos, emancipando banderas que no existen. La estratagema la lanza Rusia, para distraer recurso de occidente, frente a su agresión ucraniana, sin duda alguna, la misma estratagema está utilizando en nuestro país, esto es la guerra global. Triste el caso que muchas veces no se percibe, por más agencias de inteligencia que se tengan.

Rusia divide el enfoque, guerra de estratagema. Primero Ucrania y sus intereses, luego cercanos inestables y nos involucra en su parte, al igual de otros en la región, crisis de drogas, avance de los carteles, desestabilizando en Latinoamérica y poniéndola inestable y los norteamericanos ceden. La revolución de colores es su medicina. Desde su frente Rusia, distrae y engaña, generando un nuevo frente importantísimo para los norteamericanos y lo traslada al principal enclave de preocupación de Estados Unidos, Israel, divide la atención y recursos, confabula dos frentes de batalla principales y subsecuentes meridionales.

“La Guerra de Estratagemas” en acción.

Defenderemos nuestra república, al ceñido de Israel defendiendo la suya.

Adelante con espíritu de vencedores.

Libre emisión del pensamiento.

