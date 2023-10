Relatividades Perspectivas

El usuario es el producto: perciben que pensamos y cómo razonamos.

El sistema educativo invita a repetir en lugar de pensar (adiestramiento para arreos (leer redacción: «sistema educativo como herramienta para adoctrinamiento«)).

En eras pasadas, los arrieros eliminaban a las manadas o integrantes de manadas, rebeldes ante su autoridad e intereses, debido a sus acciones, sospechas o informantes.

En la era de la tecnología y comunicación, no solamente existe mayor facilidad para seleccionar a individuos para erradicarlos, sino que existe una motivación mayor: otra revolución industrial (en esta ocasión, basada en robótica y tecnologías que reemplazan a humanos obsoletos ante ellas).

En un mundo en el que la tecnología y la comunicación, dominan, los arrieros ya no necesitan a manadas poco pensantes – fácilmente arriables según los intereses de ellos y, ya no necesitan a las manadas ignorantes para mano de obra (leer redacciones: «que sostiene a la política masiva, autoritaria e impositiva» y «batallas intelectuales entre batalladores intelectuales y batalladores físicos»).

Hoteles en Japón, totalmente robotizados. Empresas en China, dirigidas por inteligencias artificiales. Inteligencias artificiales que reemplazan a programadores, diseñadores gráficos, músicos, científicos. Robots reemplazan a obreros, personal de limpieza y más.

Los Humanos poco pensantes y humanos no sumisos se convirtieron en estorbos innecesarios / sin utilidades para los intereses de los arrieros.

Los neardentales perecieron ante la superioridad del homo sapiens. Lamentablemente, no solo quienes no somos útiles y quienes no tenemos capacidades altas, pereceremos ante arrieros y sus intereses: no será – no es, la selección natural en la que los más aptos subsisten y los demás perecen y tampoco subsistirán los buenos y los potenciales buenos y morirán los malos e inconscientes. Subsistirán los útiles y sumisos para los intereses de los arrieros, moriremos, quienes no poseemos capacidades significativas y quienes no somos sumisos – arreados.

Desde hace años, algunos hemos concientizado acerca de estos temas y acerca del cambio de orden mundial (muchos pretenden aferrarse a la idea de que USA jamás permitiría la realización de selección y limpieza). Retomando este tema: tras el fin de la segunda guerra mundial, USA fue electo como centro de control (acuerdos Bretton Woods que situaron al dólar como moneda global para «aliviar» la debacle económica), por arrieros dominantes (élites económicas (Rotschild, Rockefeller, Soros, Carnegie, J.P. Morgan, etc., quienes por supuesto, pelean entre sí por tener control absoluto)).

En 2,020, iniciando con nuestro buen amigo karateca microscópico, inició la siguiente etapa de la caída de occidente. Antes, eliminaron a Trump que fue puesto por Putin para demostrar que la actitud solamente evidencia la impotencia de USA. Pusieron a Biden para reducir aún más el impacto del país que fue «el policía del mundo». Luego, Ucrania fue excusa para terminar de colapsar las economías, excusa que J.P. Morgan aprovecho para absorber a bancos pequeños (reorganización).

Concluyendo: ya no existen pasivos contables, útiles. Solamente existen pasivos y activos contables, y lamentablemente no nos catalogan por que proyectamos o significamos para el mundo… sino según lo que proyectamos o significamos para los intereses de arrieros.

Y las guerras asimétricas… ya están siendo impulsadas (leer: «selección, erradicación y bonitas guerras asimétricas… otra vez (redacción troll)»).

Libre emisión del pensamiento.

