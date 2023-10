Con sus manos callosas

Conversemos Acerca De:

Para usted que me lee de cuando en vez, se habrá dado cuenta que lo relatado, su procedencia es de la relación con el entorno social, las casualidades o coincidencias de parte de una historia producto algo visto leído en la televisión, en las redes o de una breve conversación como fue en este caso.

Me encontraba pelando -cada tres semanas, especie de dogma a pesar de mi escasa cabellera que parecen como agujeros de la capa de ozono[1]– y me comentaba el joven barbero, que había visitado a sus abuelos en una zona rural bien alejada de la ciudad, en un pueblo muy pequeño de unos 9,000 habitantes, después de año y medio.

Su llegada al pueblo era todo un espectáculo, «…llegó el nieto de…», visita que llevó a cabo en medio de las fiestas patronales, donde hubo de participar, por supuesto en la medida que me relataba las costumbres de todo un pueblo volcado al fervor católico, con bailes, juegos y otros, mi imaginación la traducía a colores, música, sonrisas, alegría al menos en modo virtual, haciendo uso del vocabulario actual, ligado a la tecnología.

No podía faltar la pregunta al especialista en corte de cabello (en serio), «¿Y tus abuelos no vienen a la ciudad capital?, «Sí, respondió», «…pero no les gusta mucho, vienen por muy corto tiempo a visitar a la familia, otros hermanos, nietos y tal vez un par de días, desesperados por regresar a su terruño»

Continuando con el diálogo lo que hacía que el tiempo prudencial de la ‘pelada’ fuese aparentemente más rápido del habitual, tratando de contradecir a Einstein en su teoría de la relatividad[2], aunque fuese el mismo; continúo… «y a ellos, ¿no les gustaría vivir en la ciudad?»; como respuesta literal «No», «el ruido, la inseguridad ciudadana, personas que no se saludan, que viven apurados, …, además extrañaría levantarse y no observar el verde de las montañas, el rocío de la mañana, …, y trabajar (a pesar de la edad de mi abuelo), la siembra y recolecta de maíz, el café hecho con leña, por mi abuela»

Y a pesar del temor de perder una oreja (no como la de Van Gogh) … seguía, … «¿sabe qué?, para abuelo lo peor de todo es ponerse calzado de cuero, le aprieta, le cuesta acordonarse los mismos, y por ello lo que más le gusta son sus caites[3], y cuando puede hasta descalzo»

«¿Muy mayor tu táta?», le pregunté…, «isí!», fue su respuesta, «nunca fue a la escuela, si le viese las manos son gruesas, callosas, como hombre de trabajar la tierra, al fin y al cabo, pero… a pesar de no saber leer ni escribir, no hay quien le gane en el arte de tener productivas sus pedacitos de tierra donde cosecha»

Ya terminado el corte (la oreja seguía ahí), el tiempo había sido el mismo (luego mantenía mis buenas relaciones con Einstein) mientras seguía girando el poste de barbero[4], le agradecí saber mucho de su familia, hasta le comenté que le enviase saludo de mi parte a Táta.

Ya en búsqueda de la salida, para dirigirme a la casa, pensé … pronto llegaremos al primer cuarto de este siglo y aún, seres humanos siguen sin asistir a la escuela, -que no es un deshonor trabajar la tierra-, ¡pero tanta pobreza, inequidad…!»

¡Cuánto nos queda por hacer entender que la Educación, debe llegar a todos los rincones de nuestro planeta!

