Catarsis

Hace unos días grupos de izquierda quisieron usar la carta del racismo con acusaciones falsas para cancelarnos a mí y a mis compañeros de Pulso Republicano de la opinión pública.

Es verdad que yo comparé la palabra ancestral con Neandertal, mas no indígena con Neandertal como lo han querido hacer ver.

Bajo mi punto de vista es erróneo y hasta peyorativo referirnos a los pueblos indígenas, como “ancestrales”, me explico.

La cultura Maya es ancestral, así como lo son las ruinas de sus templos y ciudades, no así quienes conforman hoy los pueblos indígenas de Guatemala. Ellos son personas vivas, no son un pasado “ancestral”, son el presente.

Es cada vez más frecuente que les denomine como, “pueblos ancestrales”. Hay personas que se refieren a ellos como “los ancestrales”, lo que me parece a mí, despectivo. ¿Son los indígenas ancestrales? ¡No! Son comunidades actuales con necesidades actuales y sí, con una historia milenaria. Pero lo ancestral es su historia y su cultura, no los guatemaltecos que conforman hoy estas comunidades.

No sé con exactitud cuándo comenzaron a llamarles o llamarse así, en la Constitución se les reconoce como pueblos indígenas. Revisando la legislación internacional, tanto en el Convenio 169 de la OIT y en referencias del Banco Mundial también se les llama pueblos indígenas y tribales, no ancestrales, ¿a qué se debe el cambio?, ¿por qué? ¿Lo harían para reconocer su historia y su legado? Estoy de acuerdo en que eso es importante, pero para eso se enseña la historia y se continúa con las tradiciones culturales para preservarlas. No se logra nada poniendo etiquetas.

Mi argumento es que al llamar ancestrales a los indígenas, se les degrada, ¿por qué? Porque la palabra ancestral se refiere a algo muy lejano y remoto en el tiempo. Ellos no pertenecen al pasado, son parte del presente y futuro, y no de un pasado lejano, somos todos guatemaltecos. Quizás es por ello que no logramos construir los puentes que se necesitan para que trabajemos todos juntos y forjar la identidad y unidad de país que tanto necesitamos.

Me da la impresión de que algunos hasta consideran que es romántico y heróico, mantenerlos rezagados y congelados en el tiempo, como si en vez de personas, los “pueblos ancestrales” fueran ruinas que no pueden alterarse, solo preservarse. Y olvidan que, como toda civilización humana, el dinamismo, el cambio y el progreso son o deberían de ser, la constante.

¿Por qué no cuestionamos y debatimos esto? No puedo creer que solo a mi se me ocurra cuestionarlo en un arrebato, que lo fue, en un programa radial. ¿Por qué no hablamos de la importancia del significado de las palabras?

Las palabras son importantes y por ello la batalla cultural, se está llevado a cabo también en el lenguaje. Existe una apropiación de palabras y alteraciones en su significado original para ideologizarlas e instrumentalizarlas con fines políticos. ¿Es este un ejemplo de ello?

No puedo terminar sin reafirmar lo que expresé en la radio, cada cual es libre de decidir cómo desea ser llamado, y lo respeto. Simplemente a mí me parece incorrecto y despectivo que se use ancestral para referirse a los pueblos indígenas, como si su valor sólo fuera histórico y simbólico, como si los pueblos indígenas no estuvieran hoy entre nosotros y no fueran parte del presente de nuestra nación.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más de la autora:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...