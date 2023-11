Por: Aracelly Díaz Vargas

La existencia está relacionada con la iconalidad divina del ser humano, comprendiendo que este no es meramente irracional, pues está dotado de sabiduría y dones que posee cada persona en particular, esto es una gracia que se le ha concedido gratuitamente a cada individuo, siendo capaz de pulirlo y ascendiendo a la grandeza que es propia de su naturaleza y habiendo encontrado este tesoro adornado de rubíes lo persigue con enorme entusiasmo hasta poseerlo totalmente, sentir tal sensación le impulsa a seguir trabajando en ello, pero es necesario que todo talento sea estimulado de todas las formas posibles, para ello es menester encontrarnos con personas que sean capaces de ver la gracia que irradia en nuestra Alma. Lamentablemente, no todos encontramos las mismas oportunidades, para desarrollar nuestros potenciales.

Con aprecio e inmensa admiración les presento a través de este medio a una talentosa cantante ecuatoriana, que desde los seis años de edad, impresiona con su voz. Hablo de la cantante, compositora, intérprete y productora musical María Gabriela Franco Carrera, conocida en el mundo artístico como Gabriela Franco. Su trayectoria musical ha impresionado a muchas personas que disfrutan de su dulce voz en los escenarios y plataformas digitales; dando inicio en el año 2007, en el Festival de Artes al Aire Libre municipio Guayaquil, a lo largo de su carrera ha realizado innumerables shows, con su música en Ecuador, Argentina, Uruguay y España.

Con cada talento todos somos el presente que la humanidad necesita, somos la luz que puede iluminar y transformar otras vidas, por naturaleza estamos llamados a dar lo mejor desde lo grande de nuestra Alma, así mismo, la entrega, esfuerzo y pasión se convierten en baluarte de la realización de nuestros sueños, seamos pues valientes en la búsqueda incansable de nuestras aspiraciones más excelsas. Que los dones se nos han dado gratuitamente para el bien común y universal, no desesperamos ante las olas tempestuosa del existir, antes bien conozcamos a grandes personalidades con su historia que tienen motivos para vivir. Nuestra invitada, sobre su motivación en su carrera musical nos dice lo siguiente:

—La mayor motivación en mi carrera musical ha sido siempre, la férrea voluntad de plasmar desde una canción, sensaciones, emociones, sentimientos… llegar a través de una melodía, de cualquier género que fuere, de las maneras principales posibles… auditiva con mi voz, y/o visual a través de los gestos de mi rostro y movimientos de mi cuerpo, con un tema, vídeo o show y conseguir una respuesta, sea una sonrisa, un recuerdo, una lágrima o una actitud positiva hacia lo que yo esté pretendiendo decir. Líricamente diría que mi motivación constante es «llegar al corazón de la gente».

Me valgo de vivencias mías o ajenas, del amor hacia mis padres, a mi hijo y a mi familia, o de la empatía hacia personas que voy conociendo, traducida en amistad o admiración, o también ¿por qué no? sentimientos negativos producto de la traición, el desprecio o desinterés y otros duros de asimilar pero que luego generan aprendizaje y experiencia válida para seguir enfrentando la vida. Así mismo de ese deseo inculcado por mis padres, de contribuir a toda acción positiva en el tiempo, que ha sido lindo poderlo hacer con canciones.

Gabriela Franco es una de las hermosas voces que le dan una tonalidad excepcional al himno Mi Canto Planetario, de la majestuosa compilación CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA, (H.C EDITORES, Costa Rica, 2023). Sobre su participación le he realizado la siguiente pregunta, estimada Gabriela: —¿Qué ha significado para usted haber sido invitada a participar como cantante en el himno de CANTO PLANETARIO?

—En el curso de mi trayectoria he tenido la oportunidad de conocer grandes personas, algunas de mi país, otras del extranjero… las he conocido por azar, aunque firmemente creo que nada sucede si no está predestinado. He trabajado con algunos largo tiempo, con otros no tanto, pero se va haciendo camino. Esos personajes han sido como estrellas que van guiando mis pasos a seguir en esta larga trayectoria de cerca de 16 años ininterrumpidos de trabajo en la música… ¡un hermoso tiempo de mi existencia!

Es así que se cruzó en mi camino Carlos Javier Jarquín, nacido en Nicaragua residente en Costa Rica, gestor y compilador de la extraordinaria compilación de CANTO PLANETARIO, un proyecto que llegó a concretarse luego de algún tiempo de espera y gracias a la actitud tesonera de este gran poeta, escritor y productor. Fui contactada para formar parte del grupo de artistas del mundo que cantarían el himno creado por el escritor y compositor nicaragüense Pedro Alfonso Morales Ruiz. Esta designación como artista del grupo de talentos, para unir voces en este himno, ha significado otro paso gigante en mi vida musical, de lo cual estoy inmensamente agradecida, no podía ser de otra manera, claro que sí.

Les invito a disfrutar del videoclip que hemos preparado con mucho cariño:

