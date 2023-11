USA amenaza con sanciones

Políticamente Incorrecta

Los demócratas insisten en imponer su agenda socialista woke en Guatemala y para ello recurren a cualquier cosa. Han financiado a los 48 Cantones desde el 2011 y los han entrenado en «defensa de la democracia» que incluye tácticas como las que vivimos en octubre e insisten en imponernos en noviembre. Bajo la sombrilla del desarrollo, han manipulado el dinero de los contribuyentes de su país para desestabilizar Guatemala, chantajear a los sectores de poder e imponer finalmente un gobierno afín a sus objetivos claramente manifiestos en la propia página de la Casa Blanca: socialismo woke para todos.

Es evidente que las acciones de los ex Embajadores de ese país en Guatemala están más que comprometidas, dada su insistencia en callar al Ministerio Público. Nunca antes habíamos presenciado una política exterior tan extrema en contradicciones como la del gobierno de Biden. Critican a Guatemala lo que han aplaudido en otros países. Aplauden en Guatemala lo que han criticado en otros lugares. No hay congruencia excepto en un punto: imponer la agenda socialista woke.

La realidad es que los Estados Unidos ya dejó de ser LA potencia, el único país con el que podemos comerciar, y es hora de que la gente entienda que no es el país bastión de la justicia, ni del orden, ni de las reglas claras, ni de la seguridad, ni de nada… excepto shopping y diversión. En California y en Nueva York es legal robar hasta cierto monto, defecar en las calles es normal. Sus principios y valores se han perdido como se aprecia las hordas de autómatas aplaudiendo que los palestinos hayan horneado a un bebé judío vivo. El sentido de humanidad se está perdiendo rápido, el sentido común está extinto, no hay lógica y menos fe. La deshumanización va en aumento.

Ellos quieren una Guatemala dividida, han alimentado el odio y el resentimiento entre algunos sectores, financiando adoctrinamiento de ONGs a la población indígena. Quieren una Guatemala atea, sin propiedad privada, que nutra niños a su ring de pedoflilia, y más gente a la red de trata de blancas. Se puede vivir en negación, pero esas dos «industrias» son multi millonarias, aunque no queramos enterarnos.

Cómo varios de los entes con poder entienden lo anterior, sí conservan sus principios y valores, no han sucumbido a la presión que ese país y sus secuaces del G13 han ejercido a través de 48 cantones reciclados del Ejército Guerrillero de los Pobres, entrenados y formados por el comunista Padre Falla, que se viste de teólogo de la liberación, y las monjas que lo apoyan. Siguen bloqueando y obstruyendo la vida cotidiana de más de 18 millones de guatemaltecos que no apoyan lo que ese grupúsculo de criminales pretende. Saben que la población no los apoya, pero no les importa. Insisten con su necedad que saben muy bien que no dará el fruto anhelado: callar al MP y que no salga el informe. Esa insistencia nos hace pensar que lo que podría salir nos daría a conocer la podredumbre del TSE, de semilla, y el involucramiento de altos funcionarios del gobierno de Biden. Eso es lo que se deduce de su insistencia.

Ahora dicen que van a imponer sanciones comerciales a Guatemala. Lo mismo le dijeron a Bukele, y no hicieron nada. Bukele los mandó al cuerno, lo amenazaron, y la balanza comercial creció un 27.3% del 2021 al 2022. https://ustr.gov/countries-regions/western-hemisphere/el-salvador#:~:text=The%20U.S.%20goods%20trade%20surplus,percent%20greater%20than%202012%20levels.

Según la OFAC (Office of Foreign Assets Control) a cargo de sanciones económicas, a la fecha, entre los países sancionados destacan Irán, que ha recibido dinero en cuantiosas cantidades, Cuba y Venezuela, con los que no sólo han abierto trato comercial y turístico sino también importan petróleo. Si eso no es hipocresía y doble moral, que alguien me diga que es. Contradictorio, innegablemente.

Para que vean la lista completa: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information

Para que el DeepState (como es conocida la mafia demócrata en el Ejecutivo de Estados Unidos) logre sancionar comercialmente a Guatemala, debe pasar por el Congreso de los Estados Unidos y me permito recordarles que la Cámara de Representantes está bajo mando Republicano y que en el Senado tienen una pequeña minoría. Basado en la evidencia histórica, en los procedimientos en gringolandia, en que ya estamos en noviembre y en la lógica es posible deducir que sanciones no serán impuestas en el 2023. Les recuerdo que el 2024 es un año electoral en ese desmadre de país. Reformar acuerdos comerciales se hace en el Congreso. El gobierno Biden no puede impedir a las empresas importadoras de productos de Guatemala que respeten los contratos a futuro que tienen.

Si presentan algún proyecto para lograrlas en el 2024, dependerá del cabildeo que se haga, del nivel de desinformación que logren penetrar entre los miembros y del nivel de información fidedigna que se logre diseminar. Para mientras, el MP debiera haber salido con su informe, la bomba ya habría explotado en la cara de corruptos como Todd Robinson, Nichols y otros. Ojalá que los cobardes con poder usen su medio dedo de frente y entiendan que no se deben dejar espantar con el petate del muerto. No es así como funciona el tema. Lo único que pueden hacer es quitar visas. Si tienen visión de país y les importa su familia más que su dinero, no deben dejarse doblegar. ¿Recuerdan lo que pasó con las exportaciones de cardamomo?

Sin lugar a dudas, este 2023 nos ha enseñado muchas lecciones a los guatemaltecos, siendo una de ellas, que no leemos y no nos informamos y por ende, caemos de tontos una y otra vez.

Libre emisión del pensamiento.

