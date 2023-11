El incierto panorama político en Guatemala

Barataria

Desde que concluyó la primera vuelta electoral llevada a cabo el pasado 25 de Junio, se empezaron a cernir serias dudas sobre la continuidad del proceso electoral con la celebración de la segunda vuelta. Como hemos dicho y sabido, todo iba bien para ciertos grupos enquistados en posiciones de poder, todo parecía que iba de maravilla: un Tribunal Supremo Electoral complaciente sancionando a unos con advertencias de campaña anticipada, y permitiendo que otros hicieran grandes convocatorias a sus afiliados so pretexto de que eran campañas de afiliación; además el dinero del erario que no falto y que fue gastado a manos llenas y, al final un plan perfecto para que se hiciesen de otros cuatro años en el poder, bajo el slogan “cambiar por cambiar es retroceder”. Ya se habían anticipado a evitar sorpresas y cuando salió publicada la primera encuesta seria que daba como puntero al señor Carlos Pineda, no tardaron en instrumentalizar el derecho y judicializar el proceso, para defenestrarlo y evitar su participación: un trío de abogadas marrulleras y mañosas, magistradas de una Sala jurisdiccional se prestaron a una maniobra burda y artera para dejar fuera de la contienda al señor Pineda, porque la consigna era no querer sorpresas había que tener la mayoría de alcaldías, la mayoría en el congreso y, por supuesto la presidencia y vicepresidencia.

Sin embargo, las sorpresas afloraron y allí vino todo lo que ya conocemos, una judicialización del evento electoral, instrumentalizando las leyes que sean posibles y en dónde se prestaron al juego en primera instancia los partidos políticos todos en general no algunos todos los partidos políticos que apoyaron los gritos sin fundamento de fraude, no saben los partidos políticos que esto que hoy hicieron acompañando a otros grupos a los gritos de fraude les va a pesar mas adelante. Miren lo que pasa en Nicaragua, en donde muchos partidos al principio prefirieron adherirse al partido gobernante y ahora, muchos ya no existen y sus lideres al exilio. Luego la corrupta Corte de Constitucionalidad, complaciente como es con los que están en el poder, resolviendo tipo cantinflas una serie de acciones para evitar pronunciarse si el Juez Orellana estaba interpretando y aplicando como debe ser la ley para suspender un partido político o no. Al final esta Corte de Constitucionalidad, juntamente con la Corte Suprema de Justicia y luego el Ministerio Público han abanderado un movimiento que tuvo sus etapas muy claras en este proceso electoral.

En principio era evitar que se llevara a cabo la segunda vuelta, y para ello la orden del Juez Orellana fue muy clara: Que se suspendiera provisionalmente la personalidad del partido Semilla y que se evitara la oficialización de resultados y adjudicación de cargos. El primero en rebelarse como ya sabes y único hasta hoy fue el Tribunal Supremo Electoral, cuyos magistrados sea, como sea se apartaron de aquellos que pretendían evitar esa segunda vuelta electoral. Esto, es necesario verlo en la justa dimensión: Si la Fiscal General, el Fiscal Curruchiche y el Juez Orellana (con el claro apoyo de la Corte Suprema de Justicia), quisieron evitar o, como se dice en el argot popular “bajarse” la segunda vuelta electoral, no crean ustedes amables lectores que estos ya están con los brazos cruzados viendo como el señor Arévalo y diputados de semilla van caminando a tomar posesión, si no querían una segunda vuelta algo más traman.

Por circunstancias ajenas a los deseos del grupo gobernante, no se logró evitar una segunda vuelta. En realidad da pena, mucha pena y de verdad les debería de dar vergüenza a muchos aquellos que publica y ocultamente estuvieron apoyando a la señora Sandra Torres, muchos de ellos eran sus detractores, aquellos que habían hablado pestes de ella, que habían dicho que jamás apoyarían a una exguerrillera pero no fue así. Frente al señor Arévalo y para evitar su victoria, eran capaces de vender su propia alma al diablo, cosa que en realidad hicieron. Una segunda vuelta en la que lo que mas escuchamos era si iba a poder participar el señor Arévalo y lo que menos escuchamos fueron propuestas serias de gobierno, al final el ganador era el que todos supusimos, el señor Arévalo. Aquellos ingenuos que gritaron fraude en la primera vuelta, no los escuchamos gritar fraude en la segunda vuelta ¿Por qué? Simple, ya no era necesario gritar fraude cuando estaba en ciernes el proyecto del Ministerio Público: suspender la personalidad jurídica del partido Semilla e instrumentalizar una investigación que va desde contratación del sistema de conteo de votos, recuento de papeletas, cita de declaración de miembros de juntas electorales y todo lo que se pueda ocurrir para señalar sin mayor fundamento que hay algo sucio en todo el proceso electoral. En realidad lo único sucio fueron las manos que ellos MP, CC, CSJ han metido en el evento electoral.

Al final de todo, llegamos al 1 de Noviembre de 2023, con la noticia que era de esperarse: El Tribunal Supremo Electoral no podría haber extendido un evento electoral así por así, y claro tenía que terminar el 31 de Octubre y luego, la orden del Juez Orellana, que había quedado pendiente de hacerse eficaz luego del final del proceso electoral se hizo efectiva y con ello la personalidad jurídica del partido Semilla se encuentra suspendida provisionalmente. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bueno, estamos ante una situación inédita a mi juicio y respeto las opiniones de muchos colegas juristas, es difícil de determinar. En principio, el señor Arévalo podría tomar posesión efectivamente porque como tal así como su vicepresidenta han sido electos popularmente. El tipo de elección del presidente y vicepresidente si bien es cierto es por binomios (se vota por los dos), han sido propuestos y proclamados por partido, razón por la cual el partido suspendido provisionalmente no afecta su toma de posesión del cargo. Cosa diferente veo que sucedería con los diputados al Congreso de la República electos por el partido Semilla. Esto resulta que la elección de diputados en Guatemala es por planilla y no por rostros. Bajo esta modalidad, los candidatos son proclamados en asambleas partidarias y, posteriormente los electores votamos por el partido; cierto es que aparecen los nombres de los candidatos propuestos, pero nosotros no podemos elegir votar por el cuarto de un listado ni por el segundo, es decir no votamos por rostro, sino por la planilla partidaria. En el Congreso, además los partidos políticos ejercen ciertos derechos: derecho de bancada, derecho a ocupar cargos en junta directiva, derecho a ocupar cargos de presidencias de comisiones. Todos estas actividades parlamentarias no las realizan los diputados por sí, sino porque pertenecen a un bloque legislativo. Siendo que el partido Semilla tiene suspendida su personalidad jurídica es complicado pensar que sus diputados electos puedan tomar posesión como diputados independientes, porque a mi juicio no fueron electos bajo ese sentido. En todo caso, alguien dirá por allí que ya han existido antecedentes de casos en los cuales diputados electos por un partido cancelado asumieron como independientes. Pero en política los tiempos tienen mucho que ver, eso fue antes, hoy tenemos un parlamento que con una simple nota enviada por una Fiscal de la FECI procedió a quitarle todos los privilegios a los actuales diputados de Semilla, imagínense ustedes ahora con una suspensión que sí se ha hecho efectiva. Lo probable es que, hagan una de aquellas resoluciones como las que tiene a los usurpadores e ilegítimos magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia todavía en el poder, es decir: en tanto se dilucida la situación jurídica que asuman los que quedaron en segundo lugar en los diversos distritos y luego, al recuperar el partido político la personalidad jurídica (cosa que la veo muy pero muy difícil) ellos podrán tomar posesión, así pasaremos cuatro años y el partido Semilla no tendrá bancada en el Congreso y el señor Arévalo si es que le permiten tomar posesión, estará de brazos atados sin operadores en el parlamento.

Todo esto, plantea un panorama muy pero muy oscuro para Guatemala, para la democracia en el país y, así como hemos visto a Nicaragua con una dictadura tal que ya no existe Estado de Derecho, en Guatemala esta sucediendo exactamente lo mismo, con la diferencia que en Nicaragua es una pareja la hace y deshace a su sabor y antojo. En Guatemala es una pareja y una sarta de mequetrefes que quieren seguir conservando sus privilegios a toda costa, aún a costa de destruir la democracia de un país, el Estado de Derecho y el respeto a los valores republicanos y principios electorales.

