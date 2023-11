Ventana Cultural

Hace poco estuve viendo un análisis de la película El Cisne Negro protagonizada por la actriz Natalie Portman, quien se ha caracterizado por realizar películas de alto contenido investigativo, como el caso de la película Interestelar, o psicológico como es el caso del tema que vamos a ver. Para ello, tomaremos algunas premisas de la psicología de Jung y de Freud, así como algunas enseñanzas del libro Juan Salvador Gaviota, ya que, el cisne negro se puede traducir como una forma de buscar la propia libertad.

Acorde a las investigaciones de Jung, podemos decir que vivimos en un momento histórico en el que los seres humanos apartamos el más noble lado que es la dignidad humana, para convertirnos en enemigos acérrimos de los otros miembros de la humanidad completa, culpando a los demás de nuestras desgracias. Para muestra, un botón, lo vemos en los programas de televisión o en la vida cotidiana.

Todos tenemos una sombra, un lado oscuro del que nos dijeron que debemos huir de él. Todos proyectamos cosas en todos los que nos rodean, cual, si fuera un espejo donde nos reflejamos, no las cosas lindas que tenemos, sino, todo aquello que no nos gusta de los otros. De acuerdo al análisis, la película marca ese detalle que no queremos sacar, lo reprimimos, queremos ser perfectos.

En nuestra vida cotidiana, Jung acuñó el nombre de arquetipo, que lo define como un modelo original, un ejemplo ideal o un prototipo. La forma que le es dada a las experiencias de nuestros ancestros, y que están marcados en la memoria genética de nuestro ADN, o mejor dicho por Jung, en nuestro inconsciente colectivo, manifestándose en patrones de conducta que se heredan de generación tras generación.

Todo esto lo podemos notar en todas nuestras acciones. Preguntémonos ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué huyo de lo que me perturba? ¿Por qué no puedo lograr la libertad que busco? ¿Qué significa ser libre? A muchos, de niños, nos enseñaron que explorarte, el placer sexual, son considerados temas tabúes, son pecado. Si queremos realmente ser libres, debemos soltar miedos, ataduras, prejuicios y creencias.

Algo muy importante que dice Juan Salvador Gaviota es: El secreto para alcanzar la perfección es saber que nuestra verdadera naturaleza está viva, con la perfección matemática de un número no escrito, simultáneamente en cualquier lugar del espacio y el tiempo. Esta idea va más allá de los límites impuestos por nuestra mente. Pensamientos circulares del no puedo, me cuesta, es incierto, etc.

El cisne negro es la representación de la libertad, el saber ser, más que el deber ser, el rebelde, el que no sigue a nadie. Cada uno manifiesta esa parte libre, loca, rebelde, de diferentes formas. Lo que nos enseña, es que debemos de “matar” a la niña, la hija de mami, la princesita de cuento de hadas que espera que un príncipe la rescate, en el caso de las mujeres, o, en el caso de los hombres, (aunque, por lo general, a ellos se les permite todo) hacerlos dependientes emocionalmente de una mujer.

El cisne negro nos enseña a romper las barreras de lo permitido, lo políticamente correcto, lo socialmente moral. Para alcanzar la perfección, la verdadera perfección, es necesario saber que el límite nos lo ponemos nosotros y somos nosotros mismos quienes no nos permitimos avanzar, y debemos matar al cisne blanco para encontrar la verdadera libertad.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más de la autora:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...