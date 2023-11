Mientras evolucionamos, Fernando Barahona ya estaba ahí

Dentro de este gran país que es España, pero en ocasiones tan pobre que no da para tener dos ideas o dos pensamientos diferentes en una misma persona y bien si se es un buen médico no se puede ser novelista, o si se es un pintor no se puede ser poeta, tenemos demasiados ejemplos que demuestran la riqueza de esta gran tierra y tenemos algunos ejemplos y para ello hablamos con el escritor Fernando Alonso Barahona.

Dentro de ese poliedro que es este gran escritor, abogado, ensayista, crítico de cine, poeta y escritor, no miremos sólo a una de esas caras pues no es un personaje como la mayoría, no basta con un vistazo para apreciarlo en su totalidad y sería injusto por nuestra parte reducirlo a la banalidad del escritor y su obra, el comprometido servidor público y su buen hacer, o cualquier otra dicotomía perversa de esas que ayudan a apuntalar los prejuicios. Retírese el lector, si es tan amable, unos pasos atrás y entorne los ojos como lo haría para buscar la figura de tres dimensiones en una de esas láminas psicodélicas con las que jugábamos de pequeños.

Ya con apenas 30 años recibió el Premio “José María Ruiz Gallardón” en 1991 por su ensayo “El pensamiento político a la altura del siglo XXI”, aún con plena vigencia. Un gran ensayo como abogado destacado que había cursado Derecho en Madrid, siendo un destacado alumno de la Universidad, siendo en 1986 un Técnico del Ayuntamiento de Madrid, con diferentes cargos de responsabilidad desde entonces.

No ha tenido fronteras en su capacidad creativa y también ha escrito teatro como las obras de Tres poemas de mujer en 2016 y Locura para el mundo (2023).

De sus más de 44 obras escritas 26 están dedicadas al mundo del cine, tan unido a la literatura.

Como novelista tiene dos novelas magistrales que son verdaderas referencias y que he releído al menos dos veces, y desde aquí le felicito como son Retrato de ella (2018) y Figuras en el espejo de 2019 que fue uno de los que amenizó mis largos tiempos de confinamiento de la pandemia del COVID.

Además de su genialidad le caracteriza su gran humildad acorde a su talento y no poca simpatía.

Como escritor y como académico ¿Qué relación hay entre la historia y contar historias?

Son términos diferentes. Podríamos decir que la literatura es el arte de contar historias –o sentimientos o reflexiones- que a su vez pueden ser historia, biografía o simplemente ficción.

Y ahí reside el misterio, la fascinación y el encanto de la escritura.

¿Qué papel tiene la literatura en lugares como España en la que muchos han levantado heridas que ya deberían estar curadas?

La literatura, como el arte, como el cine tiene feliz expresión de Julián Marías una irrefrenable vocación de sueño. El arte crea mundos personales que nos pueden hacer evadir del nuestro además de crear belleza.

La realidad puede provocar heridas, las palabras las pueden restañar, pero en verdad no hay una función propia y obligatoria, la creación puede ser comprometida con alguna causa o idea o sola – y maravillosamente – con la propia belleza. Un gran poeta como Pedro Antonio Urbina escribió un precioso ensayo: Filocalía o amor a la belleza.

La belleza debiera curar heridas, en todo caso es preciso reconocer que la creación puede no tener un fin concreto salvo la creación misma. Crear es al fin y al cabo cultivar la libertad.

¿Cuáles son los verdaderos, ante tanta oferta mediática y tecnológica, caminos de la comunicación? ¿Qué lugar ocupa ahí la lectura y la literatura?

La lectura a veces parece ocultarse ante la vorágine de la imagen y más aún de la realidad virtual. Pero no puede desaparecer porque siempre habrá historias que contar – tantas como vidas – y las personas deben descubrir la magia de ensimismarse durante unas horas y leer, escribir, soñar.

El camino es la autenticidad, buscar en uno mismo la respuesta íntima y en los demás la que nos puede enamorar. La vida –pese a todo- merece la pena ser vivida. Y hemos de tener siempre en cuenta la fe, la trascendencia, en definitiva, la realidad de Dios aunque algunos quieran hoy proscribirlo del arte o de la literatura. Vana pretensión.

¿Eres de la opinión que el camino de la felicidad es leer un libro?

Escribió Julián Marías que la felicidad es un imposible necesario, por supuesto la vida es compleja y no se encuentra la felicidad tan solo por leer un libro o ver una película o una obra de teatro, pero indudablemente ayuda.

La lectura y el arte son los alimentos del alma, del espíritu, de todo lo noble y verdadero que da sentido a la vida. Pero cada uno es uno mismo y su circunstancia (Ortega) y vivir puede a veces ser agonía (como vieron Kierkegaard y Unamuno). En ese caso leer ayuda a superar o a sublimar esa agonía.

Después de escribir ese ensayo en el que fuiste premiado, escribiste en 1998 Políticamente incorrecto y si te soy sincero tras una segunda lectura de estos, creo que tenías un pronóstico muy cercano a lo que se está viviendo ¿Crees que hay solución? ¿Sería una oportunidad para que nos dieses luz con un nuevo ensayo sobre las nuevas realidades políticas y sociales a las que nos enfrentamos?

Ese ensayo puede ser uno de mis proyectos a medio plazo. Recuerdo un principio que escribiera Eugenio D Ors en 2010 (Glosario):

Dadme una palanca —es decir, un hombre o un grupito de hombres capaces de sacrificios— y un punto de apoyo, es decir, un sentimiento de nacionalidad joven, de imperio a forjar o de religiosidad fresca —y yo os reharé un Pueblo

España es un proyecto común, una unidad de destino, y los españoles han de conocer la historia real para después proyectar hacia el futuro sus propias perspectivas, sus puntos de vista.

En vísperas de la unidad nacional en 1492, la situación de los reinos de Castilla y Aragón que abarcaban la mayor parte de España) es lamentable: muy baja demografía, crisis económica provocada sobre todo por la caída en las relaciones comerciales, lucha enconada entre Cataluña y el rey Juan II de Aragón. Todo ello conducía a una creciente desmoralización, una profunda negatividad, luchas y recelos entre las distintas partes enfrentadas. Ni en Aragón ni en Castilla había solución que se pudiera vislumbrar a corto plazo. Sin embargo, muy pocos años después España unificada, se convierte en primera potencia de Europa y del mundo. Los Reyes Católicos – Isabel y Fernando – estuvieron a la altura de su tiempo. ¿Cómo pudo acontecer semejante milagro político e histórico ¿La unidad y el proyecto común se revelaron fundamentales? No había en verdad solución castellana, ni solución aragonesa, ni catalana. Solo había solución española y el reto del tiempo y de su circunstancia era encontrarla.

Las soluciones son siempre futuristas, hay que encontrarlas. Y el mejor lema es que proclamara Julián Marías: Que por mí no quede (Que por nosotros no quede).

¿Es necesario volver al ser humano y a sus valores ante una sociedad que avanza vertiginosamente desde el mundo de las sensaciones?

Volvamos a D Ors (Política de misión):

–la condición óptima para la selección es la jerarquía mediante la excelencia y la igualdad de oportunidades.

– Cada hombre es un servidor. Cada servicio es una dignidad. Cada dignidad es un deber. Cada deber es una técnica.

– Todas las voces han de ser oídas.

– Toda misión ha de tener un carácter universal, no empequeñecido, sino abierto al horizonte.

– No seguir la opinión pública, sino precederla.

– No servir a un señor que se pueda morir.

Sin duda es necesario volver al ser humano y a sus valores intrínsecos, a sus valores eternos. Filosóficamente supone volver a descubrir a Parménides (el ser que permanece) y por supuesto a Aristóteles. Por supuesto que las sensaciones son importantes, necesarias para vivir. Pero junto a la sensación está la razón. Y en ese equilibrio es donde seguramente residen el bien y la verdad.

Lo que no varía es la manipulación política del arte, sobre todo en el universo de corrección política que padecemos obra del más rancio “progresismo”. Abarca desde la desmemoria histórica, la ocultación de los crímenes del comunismo a lo largo de cien años de historia o la subvención compulsiva del independentismo que inventa la historia cae en el racismo más simple y es incapaz de vivir sin la mentira y el victimismo. Cuesta encontrar valor para retratar los dogmas de la corrección política: colectivismo para la masa (no para su elite), Agenda 2030, mediocridad intelectual, falso feminismo politizado y extremo, anticristianismo (pero curiosamente no se refieren nunca al islamismo), desprecio a la vida, uniformidad ideológica y a última hora el rencor por la excelencia que ya vislumbraran Ortega y Gasset y Julián Marías.

¿La literatura vale para ajustar cuentas con el tiempo?

La literatura sirve al arte y a la belleza, y desde luego a las personas que leen y disfrutan. Pensar algo más es complicado salvo casos muy específicos en la historia universal de las ideas. El escritor, el artista desde luego pueden ajustar cuentas con su pasado, con el de los demás, con el tiempo y la historia. Y si la obra permanece en el recuerdo habrá logrado su propósito.

¿Podrías hablar de tu último trabajo que se va a estrenar próximamente?

Ha sido 2023 un año prolífico, tras mi novela FIGURAS EN UN ESPEJO (Mirahadas. 2020) y el libro EL CINE ESPAÑOL EN LA ERA DE FRANCO. 2022 SND Editores, esta temporada ha alumbrado obras muy diferentes:

FALANGE, HISTORIA, CINE Y CULTURA. Editorial SND.

Cultura, creación, política, historia, todo confluirá en estas páginas que aspiran a dibujar de forma objetiva una realidad que inevitablemente se torna subjetiva cuando es analizada. La actualidad, la fascinación, el interés que continúa despertando la figura de José Antonio Primo de Rivera (1903-1936) se hace evidente en la edición de libros sobre su figura.

LIBRO GUIA DEL ALCALDE Y DEL CONCEJAL (ATM Maggioli)

Un recorrido jurídico y práctico por la administración local.

TERRITORIOS MITICOS DE CASTILLA LEON. MAR Editor. abril2023. VVAA incluye el relato: Historias de un loco. El territorio secreto de José Zorrilla. Fernando Alonso Barahona

CHARLTON HESTON, UN HEROE PARA LA ETERNIDAD. Amarcord Ediciones

En esta ocasión he pretendido -con la colaboración de Juanma de la Poza– desarrollar una biografía personal y artística centrada en el propio ser humano, de tal modo que su texto, además de completar los últimos años que no fueron recogidos en el anterior libro, ofrezca una visión más amplia y profunda sobre el actor, dirigida a los múltiples admiradores que tiene en el mundo y también a todos aquellos curiosos que quieran adentrarse en la vida y el ejemplo de uno de los iconos más célebres del siglo XX. Quién no recuerda a Moisés descendiendo del monte Sinaí con las Tablas de la Ley en Los diez mandamientos; la carrera de cuadrigas de Ben-Hur ante una multitud enfervorizada; la imagen del Cid, victorioso después de muerto, cabalgando por las playas de Valencia; o la desolación del astronauta que, creyéndose en un planeta ajeno dominado por los simios, se adentra en una tierra prohibida y descubre los restos de la Estatua de la Libertad sepultados en la playa.

Las novedades para las Navidades de 2023 son dos. también diversas:

CECIL B DE MILLE, UN DIRECTOR DE LEYENDA (Amarcord ediciones en colaboración con Juanma de la Poza.

Si David Wark Griffith fue el inventor del lenguaje visual del cine, a De Mille corresponde en buena medida la invención de la narrativa. Ya en 1915 The Cheat (La marca de fuego) fue considerada una obra maestra y su prestigio traspasó las fronteras siendo admirada en todo el mundo por sus hallazgos estilísticos y su atrevida concepción del melodrama.

De Mille inventaba el cine en cada película porque el arte nuevo estaba virgen de estilo, de historias y de hallazgos. El joven cineasta admirador de Dickens, de los cuadros de Dore y de los montajes teatrales de David Belasco se lanzó a conquistar ese nuevo mundo. De Mille logró popularizar su nombre y su estilo hasta el punto de que en el universo del star system el público iba a ver sus películas porque estaban dirigidas por él. Solo Hitchcock lograría este milagro años después. sus tres últimas obras: Sansón y Dalila 1949, El mayor espectáculo del mundo 1952 y Los Diez Mandamientos, 1956 fueron las más famosas de su carrera, cada una de ellas fue la más taquillera de su temporada, y la segunda se alzó además con el Óscar a la mejor película del año.

TRES PARA UNO (LOCURA PARA EL MUNDO) TEATRO – Ediciones Irreverentes.

Un hombre, tres mujeres. Presente y pasado. Personajes que asaltan la realidad. Una intriga, un crimen. Una obra de teatro que indaga en las profundas interioridades del corazón.

Hay suspenso, crimen, recuerdos, una intriga que rinde además homenaje a la magnífica obra Dos sin tres, de Alfonso Paso (que tenía en Priestley una de sus inspiraciones). Almudena Paso, su hija, ha escrito además el prólogo de la obra.

Intriga y misterios de la mente expuestos nos deja los secretos del corazón y la pasión; y hasta dónde se puede llegar por intentar o alcanzarlos. ¿Un crimen? ¿Tres mujeres totalmente diferentes que bien podría ser una?

Y para 2024 están previstas de forma inminente:

PERON. LA BIOGRAFIA ARGENTINA. SND Editores. primer trimestre 2024

PEDAZOS DE TIEMPO. novela. en preparación Nuevas historias, nuevos mundos.

