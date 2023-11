Dios, el diablo y la mala semilla

Desde Mi Trinchera

“La avaricia es la raíz de todos los males”, según el apóstol San Pablo. Y con esa misma avaricia, personajes, como el Presidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, Bernardo Arévalo, entre otros, forman parte de ese círculo de personajes malignos, que están condenando a Guatemala, a vivir tiempos ásperos y agrios en su presente y futuro político social.

El infierno del escándalo electoral explotó terminada la primera vuelta de las elecciones generales, la noche del 25 de junio pasado. Seguramente hubiere sido un fraude electoral más, con los cuales vienen haciendo creer a una población indiferente e ingenua desde 1986, que Guatemala goza de un sistema democrático, con “gobiernos del pueblo, para el pueblo”, pero en esta oportunidad, les falto alinear a una institución autónoma de la administración de la justicia e investigación penal, el Ministerio Público. Les fallo esta vez, se les atrancaron las carretas y se puso en riesgo, ese sistema de fraudes, que se han venido perfeccionado constantemente, al mismo ritmo con el que avanza la tecnología y el descaro de los politiqueros mañosos, de esos mercaderes vende patrias, que mantienen a nuestra país en el sub-desarrollo; y son estas clases de “personas”, con las que viven satisfechos y utilizan como “herramientas útiles”, para imponer su enferma voluntad e intereses, potencias mundiales, principalmente la de los Estados Unidos de Norte América.

Pero la mala semilla, no es simplemente el nombre de un partido político fraudulento, con dirigentes criminales, y afiliados que simplemente nunca han existido, va más allá del politiquero de mala muerte y su ideología decadente, la mala semilla se ha sembrado por todas partes, incluso en nuestras propias familias. Mientras Dios ha bendecido nuestra patria sembrando la buena semilla, satanás al mismo tiempo siembra su semilla de cizaña, (Mateo 13, versículo 37) en nuestras sociedades, convivimos día con día a la par del mal, y el mal tristemente nos está ganando la batalla de manera temporal, pero su fruto podrido en este momento lo tenemos trabado en nuestras gargantas.

Existe una batalla muy extensa, donde el globalismo se disfraza de falso “negociador de paz, del magnánimo, del redentor de los grupos vulnerables y olvidados”, sin embargo es quien ha esparcido la semiente de la cizaña, hablando de crear un “mundo mejor”, y a la vez incentivando las condiciones para su propia destrucción, ya que sus frutos son, la legalización de la depravación, la locura por medio de los movimientos lgtb, la institucionalización del asesinato por medio del aborto, hambrunas, manipulación del cambio climático, pandemias, vacunas, la destrucción de la iglesia desde la misma iglesia, la eliminación sistemática de los valores de la familia, de los valores cívicos, de esa identidad nacionalista, que mantiene a los pueblos soberanos e independientes, sustituyéndola con una falsa libertad y tolerancia, que no es nada más que puro libertinaje y anarquía.

Pero, ¿Cuál es el miedo de mencionar a Dios en medio de la política?, porque una cosa es mencionarlo y pedir sus bendiciones y otra es utilizarlo, precisamente por esa misma gente que no cree en su existencia, promueve censurarlo, se mofa y blasfema sobre las religiones públicamente. Frente al edificio central del Ministerio Público, hemos visto desde monjas, hasta Cardenales, también pastores, utilizando los sagrados sacramentos, y la palabra de Dios, como medio de manipulación al guatemalteco creyente, con fines políticos en complicidad con los encargados de sembrar la Semilla del fraude, de la mentira, de la impunidad de sus delitos.

El Partido falso Semilla, Bernardo Arévalo, Karin Herrera, los 48 Cantones, Magistrados del TSE, algunos diputados del Congreso, solamente son tontos útiles, que, por cuotas de poder y monedas de oro, venden el país no solamente al socialismo, se lo venden al mismo Diablo. Ellos cumplen las órdenes de sus proveedores (Departamento de Estado, USA), y acuden a ellos a buscar protección y venganza. Las autoridades Norteamericanas, se atreven a señalar, a juzgar, acusando, y extorsionando con sanciones, listas políticas difamatorias, a quienes resultan siendo una piedra en sus planes de control y explotación de Guatemala; lo hacen sin ninguna solvencia moral, cuando el mundo ha sido testigo como han financiado la caída de gobiernos de cualquier tipo alrededor del mundo, utilizando la desinformación, manipulación de medios, el financiamiento ilícito, por medio de redes criminales de tráfico de armas y drogas, es una potencia tan corrupta que después de 60 años no reconocen que fueron sus servicios de seguridad nacional, quienes asesinaron a su propio presidente, John F. Kennedy.

Cuando algo empieza mal no podemos esperar un resultado mejor… Cuestionemos todas las veces que podamos, repitamos muchísimas veces aquella frase, “el que nada debe, nada teme”, preguntémonos ¿porqué los que siempre promulgaron odio y se declararon enemigos acérrimos del país de las barras y las estrellas, hoy dependen y acuden a ellos como vulgares rameras, para poder asumir un gobierno que no les pertenece? Porque simplemente la voluntad del pueblo de Guatemala fue burlada, fue manipulada. No podemos esperar que un falso presidente electo pueda sacar adelante al país, cuando convocó y promovió, desestabilización política , instó a bloqueos en carreteras y calles del territorio nacional, llevando a una crisis económica y social, con pérdidas de miles de millones de quetzales, y según una publicación del medio de comunicación Prensa Libre, “Los bloqueos de carreteras en Guatemala elevaron la inflación a 4.98% en el mes de octubre y en la región occidental, e indicador supero el 9%, sumiendo a la clase media y pobre a una pobreza y miseria más marcada. Preguntémonos, ¿de dónde salen los cuantiosos recursos con los cuales organizaron y realizaron todos los bloqueos, caminatas, protestas, y aún continúan después de 37 días, vagando y holgazaneando con todos los gastos pagados? Frente al Ministerio Público, un pequeño grupo de malos guatemaltecos, marionetas útiles, que la comunidad internacional, los medios de prensa nacional e internacional, y el Departamento de Estado de USA, los presentan como la “voz del pueblo, que defienden los resultados transparentes del proceso electoral de un golpe de Estado”, algo tan falso y de lo más estúpido.

Pero la solución ya no está siquiera en esperar que el Ministerio Público, rinda su informe sobre las investigaciones sobre los delitos incurridos por el ilegal Partido Semilla, los delitos de los magistrados del TSE y el fraude electoral, la solución ya no está en esperar las resoluciones de las diferentes Cortes que integran el Estado; la solución real es volver a mirar con humildad, respeto y temor a Dios, para que Guatemala y el mundo entero, puedan alcanzar su misericordia, pero sobre todo seamos merecedores de su perdón.

Que buscar la verdad, haced el bien, y vivir una vida correcta no os de vergüenza

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...