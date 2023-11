La inútil aferración hacia los sistemas de política masiva

Relatividades Perspectivas

Muchos obtienen logros considerables mediante sus alianzas con los arrieros. Si existe riesgo de cambios sistémicos, ellos temen perder sus facilidades para lograr cosas.

Debido a eso, quienes «pierden el poder», buscan conservar el amaestramiento de ser arreados y sumisos ante los arrieros. Evitan temas como desobediencia civil o sectorización porque aún les queda la esperanza remota de retomar el poder en el futuro y volver a arrear y someter a las manadas. Prefieren desgastar y debilitar a los arrieros que los reemplazan, para no perder sus facilidades mientras retoman el poder.

Lo lamentable, es que las manadas amaestradas para ser arreadas y sumisas ante los arrieros, adoptan esa conducta, aun quienes no logran mucho.

En resumen: muchos, la mayoría, logran cosas, no por capacidades y habilidades propias, sino mediante alianzas con los arrieros que accionan sistémicamente para beneficiarlos. Ellos, perecen ante la batalla entre grupos de arrieros. Quienes logran mediante recursos propios, se alzaran mientras no sucumban ante los arrieros (mientras permitan que los arrieros antiguos perezcan y eviten que los arrieros nuevos se alcen y los sometan – arreen).

Una nueva era, inicia: la era de quienes logran por sí mismos. Será una era sin grandes riquezas, al inicio. Pero pronto, al perecer quienes lograban mediante alianzas con los arrieros quienes logran por sus propios medios, tendrán posibilidad para obtener lo que ellos pierden. El bienestar dependerá de evitar situar a la codicia y emocionalidades sobre la lógica y bondad (La codicia y las emocionalidades causaron la creación de nuevos sistemas de política masiva, autoritaria e impositiva, puesto que algunos querrán tener facilidades en casos en los que sus habilidades y capacidades no les resulten suficientes).

Quienes han leído mis redacciones, conocen mi solución: limpiezas regulares; la subsistencia de quienes la merecen (seres bondadosos que generen bienestar y auge mediante lógica) y la erradicación de quienes merecen ser eliminados (seres que causan decadencia y malestar mediante inconciencia, emocionalidad sobre intelecto y maldad).

Personalmente, considero que el tiempo para que la humanidad efectúe esa metodología, inicia. El mundo ya no soporta mas decadencia, y la selección ya fue culminada (en cada área, ya fueron identificados, quienes merecen supervivencia y quienes merecen ser erradicados mediante auto – proyecciones: manifestaciones o acciones, comentarios, posturas, etc.). Y ya existen muchas personas libres en cuanto a mente y acciones. Quedan pocos amaestrados para ser arreados y sumisos ante los arrieros. Los sistemas de política masiva, autoritaria e impositiva, perecen gracias a la obviedad de su carencia de asertividad en la era de comunicacion, tecnologia (la distancia ya no es problemática tan influyente) y mentes pensantes, mientras los sistemas provenientes de logica y asertividad, inician.

Libre emisión del pensamiento.

