La incertidumbre en una crisis

Una Guatemala Diferente Es Posible

La incertidumbre, como concepto, puede utilizarse en diferentes contextos, sin embargo, es muy común su uso en el contexto político, ya que una crisis política puede desatar una indecisión social y económica en la población, que genera titubeos y miedos,por no tener una valoración clara de lo que podría suceder más adelante, en el plano social generará más pobreza y en el plano económico hace imposible lograr el desarrollo económico de un país, ya que los inversionistas, tanto locales como internacionales, no invertirán en un país en donde el retorno de su inversión y ganancias no se logra ver con claridad, de allí que una crisis política, genera duda, vacilación, indecisión, por lo que esta debe de ser resuelta con certeza, decisión, firmeza.

La incertidumbre es una atmósfera nebulosa, que se produce en un país, cuando se llevan a cabo hechos que generan una situación de desconocimiento de lo que podría suceder en el futuro, la incertidumbre es una impresión que siempre puede estar presente en la vida de las personas especialmente cuando se les afecta en los diferentes ambientes de su vida, ésta perturba a los individuos con sensaciones diversas, de inseguridad, de titubeo, de miedo, efectos que logran detener de momento alguna actividad, hasta tanto el individuo no vea que la situación a futuro sea más clara y confiable.

Esta crisis de incertidumbre que se está viviendo en Guatemala, sin lugar a dudas, ha aumentado la polarización y la fragmentación social, a la que hay que sumarle el malestar ciudadano, que se traduce en desconfianza y animadversión a la democracia como sistema político y forma de vida, derivado de la poca atención de los distintos gobiernos a las clases más necesitadas y a la clase media; la democracia tiene sustento en un sistema de justicia objetivo, transparente, profesional y eficiente en el que todos los actores de este sistema debieran cumplir con lo que establece la Constitución y las leyes del país.

Por otra parte, la corrupción se ha enraizado en el país y ha causado estragos en muchos sectores de la sociedad guatemalteca, hoy el manejo del poder político en Guatemala está directamente relacionado con la corrupción, lo cual no es solo fácilmente demostrable, sino que, muchos de los actores que participan en esos actos de corrupción son protegidos por el propio sistema; el Estado se ha convertido en la caja chica de muchos funcionarios y el saqueo de las arcas nacionales, a todo nivel, es una realidad innegable por parte de estructuras mafiosas insertadas en las diferentes instituciones y organismos del Estado.

Y, por último, el costo que estamos pagando, como país, por haber politizado el sistema de justicia desde hace ya varios años es muy alto, ha derivado en desconfianza y falta de credibilidad en sus actuaciones en menoscabo de la democracia.

Hay un refrán que dice: “tanto va el cántaro al rio que al final se rompe”, o le damos una salida a esta crisis política o los daños que tendremos que enfrentar en el corto plazo serán devastadores para todos los sectores de la sociedad.

AL RESCATE DE GUATEMALA

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES

