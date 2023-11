Vocación de Libertad

Renovar nuestro entendimiento. Este es el requerimiento básico que en la historia de la humanidad nos ha permitido avanzar.

La humanidad, con ya mas de 20 siglos y entrando a alcanzar los primeros 25 años del siglo XXI, podemos afirmar que hemos avanzado para alcanzar frutos suficientes para la convivencia de ya mas de 9 mil millones de seres humanos que creería somos en la actualidad y que aun luchamos para saber, aprender y crear una forma de gobernarnos. Si se da cuenta, ha sido, es hoy y seguirá siendo hasta que renovemos nuestro entendimiento, la llave que puede abrir la puerta hacia esa paz que sobrepasa todo entendimiento.

Entender es según el DRAE – Diccionario de la Real Academia Española – Percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede o descubrir el sentido profundo de algo. Bueno, no tan fácil para una sociedad que en gran parte de su creciente población en el planeta, antes de impulsar con mas energía, fuerza y recursos el desarrollo de la capacidad de pensar de la persona humana, ha generado procesos de masificación y degradación de esa persona humana, como imagen y semejanza a Dios. Y quizá esto ultimo, aunque suene para algunos religioso, deshumanizo al hombre precisamente en el carácter de sus valores mas trascendentes: valorar su vida, aquilatar su libertad y no limitar su capacidad de crear.

Vayamos por partes, preguntándonos cosas muy básicas y primarias: La teoría del origen del hombre como una evolución del mono hacia el hombre, ¿de qué manera ha contribuido a que nuestras capacidad creativa se desarrolle o se generó mas bien la condición de mimetismo y que traducido en el entendimiento de quien escribe, nos ha llevado a copiar de grupos humanos a otros nuestro hábitat, nuestra cultura, nuestras forma de ser y hasta de pensar, hasta llegar a lo que el escritor Ortega y Gasset denomino el hombre masa.

“En un ejercicio casi profético, Ortega y Gasset esculpió hace noventa años el concepto de ‘hombre-masa’, un individuo hecho de prisa, que no escucha nada pero lo opina. En medio de la revolución digital y en un momento de auge de los populismos, revisitamos el concepto del ‘hombre-masa’ de la mano de un grupo de prestigiosos pensadores y filósofos.

José Ortega y Gasset alertaba en los primeros compases del siglo pasado de que el hombre medio había perdido el uso de la audición. ¿Para qué oír, si ya tiene dentro cuánto falta? Ya no es sazón de escuchar, sino, al contrario, de juzgar, de sentenciar, de decidir. No hay cuestión de vida pública donde no intervenga, ciego y sordo como es, imponiendo sus opiniones. Desde los años veinte del siglo pasado hasta los de este han cambiado muchas cosas, pero aquellas palabras del filósofo siguen plenamente vigentes: ese individuo, hecho de prisa, montado sobre unas cuantas abstracciones e idéntico de un cabo a otro de Europa que describía en La rebelión de las masas, su ensayo cumbre, se resiste a partir. Y sigue muy presente en las evocaciones recurrentes de muchos pensadores contemporáneos cuando se refieren al ser humano moderno: concretamente, al que vive con los cinco sentidos pendientes de una pantalla del tamaño de su mano en la que verter sus opiniones sin filtro”. https://ethic.es/2021/04/larga-vida-al-hombre-masa/

Con lo anterior en mente y la idea central de seguir renovando nuestro entendimiento, así como en la historia de la humanidad lo hemos venido haciendo y se ha construido lo que conocemos como el mundo occidental que otros preferimos llamar la era Cristiana, porque precisamente data y se desarrolla con base en los pensamientos expuestos en esos años de la visitación de Dios hecho hombre y precisamente nacido un diciembre que ahora nos disponemos a celebrar como todos lo años: Jesus de Nazareth.

Renovar como verbo, define un fundamento de vida que en el nuevo testamento del libro de Romanos 12:1 podemos leer así: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”.

Renovar según el DRAE: Hacer que una cosa adquiera un aspecto que la haga parecer nueva. Por ejemplo: «la primavera renueva el verdor de los campos».

Para ilustrar el poder que tiene el concepto de “renovar nuestro entendimiento”, permítanme conectar la idea de lo que Steve Joba, con su renovación de entendimiento vía el uso de internet en el iPhone, no cabe duda que genero una transformación de todo y de todos en el mundo, tanto de los que funcionamos con una tecnología con esta, como los que no, puesto que es tal la influencia de dicha renovación, que cuando usted o yo usamos este aparato para comunicarnos con colegas, amigos, cónyuge o tercera persona en la distancia, o consultamos para ver la hora local y la hora el mundo o bien, lo usamos para leer nuestro libro preferido o cualquiera de las múltiples funciones que se van sumando, podemos sentir el peso de una idea que Dios ilumino en una persona y esta, la disemino en toda una organización empresarial que luego la llevo a otra organización mas grande y espontánea que en libertad, Dios también ha procurado, esto es el mercado.

No dudo que detrás de esta renovación de ideas, como muchas otras ideas poderosas que hoy mueven la historia de la humanidad, subsiste una base muy simple, voluntaria o involuntariamente: el BIEN COMUN. Piénselo.

Libre emisión del pensamiento.

