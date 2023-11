El valor incalculable de la libertad: haciendo lo correcto

Poptun

En el intrincado panorama del sistema judicial guatemalteco, donde relatos de vidas transformadas en un parpadeo tejen una trama de inquietudes, emerge una verdad innegable: la libertad, es un bien incalculable, que no tiene precio.

Desde la perspectiva de la vida penitenciaria, se vislumbran los dramas humanos que se despliegan tras las rejas, donde las fronteras entre víctimas y victimarios se desdibujan en el devenir de las circunstancias.

Las cárceles de Guatemala, más que centros de rehabilitación, se erigen como testigos mudos de un sistema que, en ocasiones, castiga a quienes alguna vez fueron perpetradores. Las experiencias compartidas por personas privadas de libertad revelan un denominador común: un instante efímero, una elección desafortunada, un momento de rabia y enojo, que alteró irrevocablemente el curso de sus existencias o bien la búsqueda efímera de dinero, fueron los causantes de la perdida de la libertad. En estos relatos, se entrelaza la realidad que clama por reflexión y acción.

La entrada a una cárcel puede ser sorprendentemente fácil, marcando el inicio de una travesía difícil de revertir. Sin embargo, es en el proceso de salida, en la batalla contra el estigma y la reinserción en la sociedad, donde la verdadera arduidad se manifiesta. Esta experiencia pone en relieve la trascendental importancia de los derechos humanos y las garantías procesales, que a menudo pasan desapercibidas hasta que se ven amenazados.

En los confines penitenciarios donde la libertad se convierte en un anhelo, las voces que abogan por la justicia y el respeto a los derechos se tornan invaluables. Es sólo frente a las puertas cerradas de la libertad que se visualiza la fragilidad de la misma, y cómo su protección debe ser prioridad inquebrantable de todo ser humano.

Es desgarrador observar cómo aquellos que ocuparon altas posiciones en la estructura gubernamental, tras ser sindicados de actos que riñen con la legalidad, experimentan ahora las condiciones que no supieron o no quisieron cambiar. Seguramente hay arrepentimientos, pero en su momento simplemente no quisieron abogar por mejorar las condiciones del sistema penitenciario, y su ingreso a una cárcel resulta una ironía triste.

Ahora probablemente deben de reflexionar sobre la crítica desestimada a aquellos que defendían los derechos humanos y garantías procesales, reconociendo que la salvaguarda de estos principios no sólo es esencial para el bienestar colectivo, sino también para nuestra propia salvación cuando la rueda de la fortuna da un giro inesperado.

Este escenario nos conduce a una lección invaluable: la libertad es un tesoro que no puede ser valorado lo suficiente hasta que se ve amenazado su disfrute. Ninguna cantidad de dinero, placer o lujos, son inestimables frente a la libertad, un bien fundamental que supera cualquier satisfacción material. Más allá de las circunstancias individuales, la experiencia compartida entre personas de diversos ámbitos destaca la importancia de hacer las cosas correctamente desde el principio.

La experiencia carcelaria a menudo conlleva la pérdida de la dignidad y el honor para quienes la atraviesan. La cárcel no sólo implica la pérdida de la autonomía física, sino también un cambio abrupto en las dinámicas laborales, familiares, educativas y sociales que antes constituían la estructura vital. El aislamiento del entorno exterior actúa como una suerte de barrera infranqueable, separando al individuo de las relaciones afectivas, las responsabilidades cotidianas y las oportunidades profesionales que alguna vez fueron parte intrínseca de su vida. Cada día tras las rejas se convierte en un recordatorio constante de la fragilidad de la libertad y de cómo unos breves segundos de error o unos deseos materiales pueden reconfigurar radicalmente el curso de la existencia y la de toda su familia.

Ante estas condiciones, la libertad junto a la dignidad y el honor son valores tan invaluables como frágiles. No pueden ser tasados en términos monetarios, ya que su verdadero valor se manifiesta en la esencia misma de la existencia humana. El honor y la dignidad, comparados con un vaso de agua, reflejando su naturaleza efímera: una vez derramados, su recuperación se torna imposible, y por eso su preservación requiere una atención constante y un compromiso inquebrantable para hacer siempre lo correcto. La comprensión de que estos valores son inalienables y no negociables es esencial para construir una sociedad que aprecie y resguarde la esencia misma de la humanidad.

Y es por ello que, dentro de la vida penitenciaria, las historias de arrepentimiento se entrelazan con las consecuencias de decisiones equivocadas, y en el crisol de experiencias, resalta un mensaje claro: el precio de la libertad es incalculable. En lugar de lamentos sobre oportunidades perdidas, hay que aprovechar la lección que nos brindan estas historias para construir un futuro donde la justicia, la ética y la libertad no sean meras aspiraciones, sino cimientos sólidos sobre los cuales edifican una sociedad más equitativa y humana.

Libre emisión del pensamiento.

