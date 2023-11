Muchos han despertado

Tanmi Tnam

Los 48 Cantones y otras autoridades propias de los pueblos originarios siguen en pie de lucha por la defensa de la poca democracia que hay en el país porque conviene a todos. La patria no puede seguir bajo la administración y conducción política de algunos corruptos, mentirosos, egoístas, saqueadores, explotadores, violentos y los que se sienten seguros con la impunidad. Esta lucha de pueblos originarios es admirable y respetable porque toma valores heredados de los ancestros como el servicio, el respeto a la vida, la complementariedad, la paz y la solidaridad. Mientras se consigan tortillas, frijoles y picante, hay tiempo para ejercer los derechos ciudadanos. Una lucha sin violencia que señale nuevos caminos para construir proyectos políticos conjuntos no tiene comparación con las acciones del Estado que persigue, reprime, criminaliza y en muchos casos desaparece a quienes no siguen apoyando la ambición de pocos. El Estado de Guatemala está enfermo. Sirve a pocos, desconoce y excluye a pueblos enteros. La conservación, defensa y práctica de la democracia corresponde a todos los pueblos y sectores de Guatemala. Todos juntos, por el respeto a los resultados del voto que es expresión de la voluntad popular a través de la ciudadanía activa y consciente.

Paso a paso 48 Cantones de Totonicapán junto a otras autoridades de pueblos originarios y otros actores como estudiantes, empresarios, obreros, excluidos, políticos, líderes de todo tipo, han decidido defender el tipo de democracia que tiene Guatemala. Es peor caer en dictaduras porque se acabaría cualquier intento e indicio de justicia, organización y oportunidades de hacer uso de la palabra. En días anteriores, las manifestaciones se dieron en las calles, carreteras y espacios que tienen relación con la crisis actual. Esto con la idea de hacerse escuchar ante el gobierno en turno y otros actores.

Hay múltiples actores y puntos de vista, pero hay un tema común que es la defensa de la poca democracia que se vive. Se están transitando distintos caminos, pero demandan el mismo contenido que es la democracia que tiene beneficios para todos. Esto en tanto se construye un proyecto político que tome en cuenta a sectores y pueblos.

La crisis actual, ha facilitado oportunidad para darnos cuenta que el país tiene algunas hijas e hijos que les gusta vivir de la corrupción y de la impunidad. Hacen todo lo posible para no perder los privilegios haciendo uso de medios violentos irrespetando los derechos individuales y colectivos.

Necesitamos resolver la crisis actual y luego vendrán los días con otras fases que faciliten la participación de los pueblos para buscar soluciones a los problemas estructurales en el plano político, económico y social cuyos efectos e impacto beneficien a todos. Hay que permitir que haga gobierno el Dr. Arévalo y estar atentos qué falencias de la vida del país, con qué actores y recursos desea resolver los temas prioritarios.

Las organizaciones con seguidores en los niveles locales conduzcan reflexiones acerca de contenidos que fortalecen el ejercicio de los derechos cívicos y políticos, el análisis de factores que limitan la construcción de la democracia y cuáles son las alternativas que permiten alcanzar el país que deseamos. Hay que despertar a todos. Formar al ciudadano que el país necesita, configurar la imagen y la organización del Estado donde todos se sientan representados y donde todos demuestren satisfacción porque disfrutan de las ventajas de contar con políticas públicas que atienden a todos los pueblos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...