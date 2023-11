Es oficial, congreso es notificado sobre suspensión de Movimiento Semilla

El Ministerio Público remitió un oficio al organismo Legislativo para hacer de su conocimiento la suspensión provisional del partido Movimiento Semilla.

El vicepresidente del Congreso de la República, Boris España, confirmó este jueves 23 de noviembre que ese organismo recibió un informe de parte del Ministerio Público (MP) con relación a la suspensión provisional del partido Movimiento Semilla. Esto se dio tomando en cuenta que ya finalizó el proceso electoral y con ello cobró vigencia la orden del juez Fredy Orellana de suspender la personería jurídica de esa agrupación.

“Tengo conocimiento de que ingresó el informe, porque en este tema el Organismo Legislativo no es un tercer interesado, así que no podíamos por oficio solicitarle ese tipo de situación específica al Tribunal Supremo Electoral. Pero recientemente fue informado al Congreso, no se ha tomado decisión todavía, pero ya fue informado el Legislativo de esta situación”, dijo a medios de comunicación.