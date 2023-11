Relatividades Perspectivas

Considero que es propicio retomar ese tema, ante la aparición de un catalizador que parece ser lo que finalmente las impulsa hacia niveles estables, siempre existieron, a manera de altibajos. Luego experimentamos la etapa intermedia… y el posible inicio de la etapa más alegre y bonita.

Javier Milei: el nuevo arriero intermedio en Argentina.

Desde hace años, he dicho que las guerras asimétricas serán ejecutadas mediante arreos emocionales…

«China no pudo evitar la victoria de Milei»: muchos aún no comprenden las estrategias psicológicas. ¿pregunto?: ¿que es lo mejor para iniciar un caos magnánimo, que alguien seguro de sí mismo, pero impulsivo – emocional? Milei es una eminencia en economía, pero parece no lograr percibir más allá de la ambigüedad de los arreos emocionales. Esa actitud obtusa (leer redacción: arreos emocionales), sumada a su impulsividad que frecuentemente cae en ofensas, insultos y hasta retos y humillaciones, son lo que faltaba para que las guerras asimétricas sean impulsadas.

Siempre percibí a Milei como brillante en economía, pero un asno emocional en política. En las primeras ocasiones en las que supe que pretendía la presidencia en sistema de política masiva, autoritaria e impositiva pensé: «un gran auge en economía… que será destruido por la emocionalidad política». Ahora que ya es arriero, y que cumple sus indicios de batallar emocionalmente contra los del arreo emocional «opuesto»» (leer redacciones: «política masiva» y «que sostiene a la política masiva, autoritaria e impositiva?»), considero que es y será lo que algunos no logramos ser (sectorizadores) o lo que algunos no lograron ser: erradicadores.

Afirma que «los del arreo emocional opuesto» son enemigos a vencer… pareciendo inclusive, más interesado en guerras políticas que en otras cosas. Pareciera desde hace mucho tiempo, que su objetivo es batallar entre arreos emocionales y que sus propuestas e incursión en política son solamente medios para lograrlo: siempre dice que propone algo o que haría algo con la finalidad o conclusión de @%%$& a «los de arreos emocionales «opuestos «.

Si a alguien le interesa mi opinión o postura acerca de este tema (ya se que no, solo es estilo de redacción y se que muchos ya deben haber concluido ideas, por la mala costumbre de no percibir más que las opciones que son presentadas en masa). Creo que para quienes leyeron redacciones mías desde hace años, es más que obvio que Milei representa un catalizador para la sectorización o para la erradicación – limpieza. Muchos saben que yo soy partidario de la sectorización… que culmina en limpieza, erradicando lo que causa decadencia y malestar en el mundo. No soy afin a laerradicación sin evitar dañar a lo que causa auge y bienestar en el mundo y menos estoy de acuerdo con erradicación según los intereses de arrieros.

En fin: en buena hora Javier Milei será el medio para la catálisis que algunos jamás seremos. Sin embargo, la transición hacia un mundo mejor, siempre será efectuada por aquellos que no son – son / son – no son… son – no son / no son – son nada – todo / todo – nada… todo – nada / nada – todo, o hacia la perdición (leer la saga de la teoría de balance conceptual, si no tienen algo con que entretenerse y les gusta lo «fumado»).

Libre emisión del pensamiento.

