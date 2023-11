Escuela y más

El algodón se conoce desde hace miles de años, En Brasil y en Perú ya se cultivaba esta fibra tan preciada. Por los mil quinientos después de Cristo ya se exportaba algodón americano, llegando a multiplicarse por el siglo diecisiete. En Guatemala los Maya-Quiches lo cultivaban en las Verapaces, un algodón diferente al del viejo mundo, sin embargo, este se comercializaba en Guatemala, Escuintla, Huehuetenango, y otros, con la fibra se hacían redes, lazos, mantas para intercambio con productos que ellos no podían hacer y eran indispensables para labrar la tierra. En los años de la revolución del cuarenta y cuatro, se trajo a varios extranjeros para asesorar al gobierno en varios asuntos, entre los cuales estaba el cultivo del algodón, se trajo un venezolano con conocimientos en el cultivo, se le arrendo la finca del estado llamada Cuyuta, en Masagua, Escuintla para sembrar y cosechar alrededor de seiscientas hectáreas y al mismo tiempo enseñar a otros interesados en el cultivo a modo de ya no traer más técnicos de otros países. El Instituto de Fomento de Producción (INFOP) fue el responsable de financiar a los nuevos algodoneros para el cultivo y compra de maquinaria para su mejor producción. Entre el financiamiento de maquinaria ya se incluyó el de la compra de aviones para la distribución eficiente de los abonos y pesticidas, dando esto el inicio de la fumigación aérea en Guatemala.

Por el año 54 se sembraban alrededor de 16,000 manzanas incrementándose año con año. En esas épocas según el Banco de Guatemala el costo de producción era de alrededor Q215.00 por manzana distribuido en habilitación de tierra amortizable en 3 años, amortización de maquinaria en 5 años y amortización de edificaciones en 10 años, con un interés del 6 por ciento anual. La producción en las tierras de primera era de 30 quitales en rama por manzana y en las tierras pobres 20 quintales. Mas tarde en la historia del cultivo de algodón ya se consideraba el uso de la semilla para el aceite lo cual les incrementaba las ganancias económicas a los agricultores.

Vinieron varios norteamericanos a cultivar el algodón aparte de los nacionales, muchas de las fincas hubo que hacerlas o sea que se descombro mucho de las selvas del sur del país para este fin, cuando la United Fruit Company se retiró de Guatemala indemnizo a varios de los trabajadores con tierras y muchas de las fincas que eran bananeras se volvieron algodoneras. Hubo varios guatemaltecos que también sembraron el cultivo y en los sesenta, vino un español a sembrar algodón con un guatemalteco y les fue muy bien por lo que trajo a un familiar a que le ayudase y fue así como varios familiares y amigos de este vinieron a cultivar algodón en la zona de Retalhuleu extendiéndose por toda la zona sur del país.

Acorde a los récords del Banco de Guatemala en la temporada de mil novecientos cincuenta y cuatro se sembraron alrededor de dieciséis mil manzanas incrementándose a veintidós mil en el siguiente año y treinta mil en el siguiente hasta llegar a ciento sesenta mil manzanas en los ochenta y noventa terminándose este cultivo en la finca de Rio Lindo en mil novecientos noventa y siete con cuatro mil manzanas para jamás resurgir. En la finca el naranjo en escuintla se continuo con dieciséis manzanas de un algodón de color con el cual hacían camisas y otras prendas esto dilato por varios años más.

LA ESCUELA

No muy lejos de la Plantación Scott en el Delta del rio Mississippi donde empezó la aviación agrícola, como 40 millas al Noreste se encontraba el pueblo de Merigold en el estado de Mississippi, fue allí donde decidió el Sr Johnny Dorr establecer Door Field escuela de aviación, siendo esta una de las primeras escuela de aviación agrícola, o de fumigación como se le conoce acá por el sur de los USA, Johnny era el instructor con otro que le ayudaba cuando no estaba fumigando y otro que si estaba de planta, estos se hacían cargo de los estudiantes que empezaron por 3 hasta llegar a sacar a 20 pilotos agrícolas cada 6 meses. El empezó a volar a los 16 años, 3 años después que Lindberg cruzo el Atlántico. Durante la segunda guerra mundial él era comandante de escuadra aérea e instructor de acrobacia. La escuela fue fundada en 1954, cerca de los campos de algodón del área, esta consistía en un hangar, un indicador de viento, una pista de grama y dos aviones comprados al ejército para enseñar los trucos de la aviación agrícola y otro que lo había arreglado para exhibiciones acrobáticas en el área, parando el corazón de los espectadores, decían en esas exhibiciones que cuando Jonny volaba los pájaros se paraban a verlo.

Con el tiempo se empezó a conocer de su reputación y de su sistema de enseñanza del arte del vuelo agrícola por todo el mundo, hubo estudiantes de Australia, Alemania, Canadá, México, Sur y Centro América. Esta escuela estaba al lado de la carretera 61 que sale desde New Orleans y llega a Canadá, en eso tiempos esa carretera era bastante transitada y muchas personas paraban al lado de esta para observar los aterrizajes y despegues de las vistosas aeronaves Stearmans de doble ala, pintados de los colores tradicionales del fuselaje azul con las alas amarillas, estos observadores estaban aproximadamente 20 metros del inicio de la pista en la parte donde las aeronaves daban la vuelta para enfilarse hacia el inicio de su carrera para el despegue y al mismo tiempo cuando otra aeronave enfilaba hacia la pista esta pasaba casi rosando los cables de alta tensión eléctrica para su aterrizaje haciendo este un espectáculo digno de observar a cualquier hora del día. Estas aeronaves eran las de reciente compra pues las originales eran unos Piper J-3 mono motores de ala alta de 65 caballos de fuerza que eran los usados en vuelo primario y de transición para los pilotos acostumbrados a volar aviones con tren de aterrizaje tipo triciclo, o sea los aviones que tienen la rueda pequeña adelante, contrario a estos que tenían la rueda atrás.

La fumigación aérea en Guatemala 4

Después de Johnny estaba Fred, otro de esos pilotos natos que empezaron a volar en su decisión de regresar al inicio de la pista y probar otra vez así que ya en camino Johnny con cara de pocos amigos, el nerviosismo del piloto se incrementaba a modo que no le permitía bajarse del avión salir corriendo e irse a su casa y olvidarse de la escuela, las piernas lo traicionarían, para ese momento si bajarse del carrito de golf Johnny le mentaba a toda su parentela no sin decirle lo pésimo de piloto que era y otras cosas, claro, él ya se había dado cuenta que el avión no había sufrido ningún daño pues no era esta la primera vez que eso sucedía y tampoco iba a ser la última, en ese momento ya venía el instructor con su casco de cuero y sus goles a subirse al asiento delantero y darle otros despegues y aterrizajes y dejarlo para que fuera el estudiante solo a hacer sus despegues y aterrizajes solo, ya esta segunda vez lo hacía suficientemente bien para que el instructor lo dejara ir a hacer su trabajo de aire solo al día siguiente, después de ese episodio por muy bueno que fuere el estudiante no iba a aprender nada. La moral la tenía más baja que el ombligo de una rana. Sus manos y dedos casi rotos de la fuerza que ejerció sobre el timón de mando y los controles de combustible, no digamos las pantorrillas y el resto de las piernas pues al tratar de frenar con tanta fuerza hasta con calambres se bajaba del avión.

Bob era el que se quedaba casi todo el año dando instrucción, él era menos drástico que Johnny y Fred y más comunicativo, era a quien todos los que no entendían bien las maniobras le preguntaban antes de ir a tratar de hacerlas mal y no aprender de la manera correcta, el empezaba a los alumnos que no tenían experiencia de vuelo o sea como se conoce en aviación 0 horas, en los aviones Piper J-3, estos eran de estructura metálica y forrados de una tela de algodón y luego pintados con una goma especial conocida como Dope con varias manos y luego pintados de sus colores originales para la escuela que eran azul con amarillo igual que los Stearmans e igual a todos los aviones de la marina y en ese tiempo el ejército, después de unas 20 horas y unas 10 horas en un Cessna 150 que servía para la parte comercial de curso, ya el estudiante estaba más o menos listo para pasar con Fred y Johnny para la transición al Stearman.

La fumigación aérea en Guatemala 5

Dot era la esposa de Johnny, ella era la que se hacía cargo de las finanzas, los libros de vuelo de los pilotos primarios y el control de todo en la escuela, era la mediadora entre Johnny y los estudiantes que cometían algún error ya sea de vuelo o de comportamiento, faltas y otros. Ella calmaba a Johnny y medio regañaba al estudiante y lo mandaba a la escuela con el resto de los estudiantes como si nada. En la cocina se encontraban dos señoras de color Bill y Savahna, eran las que se hacían cargo de los tres tiempos de comida de todos los estudiantes y muchos de los clientes que venían a comer con los Door ya que en el pueblo no había más que esa cafetería, aparte de los tres supermercados, una vinatería, dos gasolineras y un Banco, estaba la farmacia de Charlie Clark en donde había una cafetería y una lavandería que varios de los estudiantes que no querían usar las que la escuela proporcionaba se iban a la farmacia. Bill y Savahna cocinaban muy bien, eran parciales a los estudiantes latinos ya que estos eran amables con ellas. El sistema de alimentación era por medio de cupones, tres diarios y si no los usaban se podían usar el día siguiente, sin embargo, al terminar el curso se los llevaba uno como recuerdo pues no había devolución, los latinos eran los único o de los únicos que podían hacer intercambio de cupones por pasteles los fines de semana claro esto era un arreglo entre la cocina y los pilotos latinos Dot nunca lo supo, si no ya hubiese otro control de cupones.

Muchas veces en las fiestas de fin de semana, que no eran permitidas, sobraban restos de las botellas las cuales se ponían en una caja y los domingos a las doce o una pasaban Bill y Savahna y los pilotos se las ponían en el baúl del carro y se terminaba la fiesta, hasta el próximo fin de semana, claro los demás días, eran días de cerveza que no se contaba como fiesta. El último en la escalera de mando en la escuela era Robert, él era un joven de color, como de veintiséis años él era un mil usos, desde chofer hasta ayudante de entelador, era el único que recibía más regaños que los pilotos latinos, él se mantenía contento con todo el mundo menos Johnny y Dot a quienes evitaba lo más posible, entre trabajos silbaba todo el tiempo, se llevaba muy bien con los pilotos , especialmente los latinos quienes lo mantenían con suficiente parque para su pistola calibre 0.25 que según contaba le era muy útil los fines de semana y algo de cash para sus cervezas.

El pueblo donde se encontraba la escuela tiene por Nombre Merigold, un pueblo como de 1500 habitantes alrededor de 1200 de color y 300 blancos y 3 latinos, cuando los estudiantes se graduaban la población decrecía, pero siempre había una rotación de estudiantes así que el promedio de habitantes era de 1500, en este había como tres Iglesias, una escuela de High School y una de preprimaria, un parque con una cancha de básquetbol, una de tenis, una fuente de agua, unos columpios para los niños y eso era todo.

Entre los pilotos guatemaltecos estaba Roberto, él media alrededor de un metro cincuenta y cinco y pesaba como ciento treinta libras al salir de la regadera, antes de secarse, el ya tenía su licencia de piloto privado, pero como Johnny decía, si tus horas de vuelo no fueron en un avión tipo convencional o sea con la rueda chiquita en la cola habías perdido la mitad de tu tiempo de vuelo, sin embargo para Roberto era más fácil aprender pues ya tenía el sentimiento de las velocidades en el aire. Luis era el otro, este medía un metro ochenta y pesaba unas ciento ochenta y cinco libras, este era de los pilotos natos o sea que ya casi traen plumas, también ya venía con su licencia de piloto privado sin experiencia en lo que a Johnny le consternaba ya que no había volado aeronaves convencionales y el otro era Julio, este era nuevo con cero experiencias de vuelo o sea todo era de aprender, lo que Johnny creía que era lo mejor pues no traían creencias de saber lo que ellos creían que sabían, así que era más fácil instruirlos sin tener que corregir los malos hábitos aprendidos en otras escuelas. De estos tres solo Julio hablaba inglés, por lo que tanto Roberto como Luis dependían bastante de él, para lo que era la escuela como para la comunicación con los demás, entendían ingles más de lo que lo podían comunicar, los instructores les decían y les explicaban usando las manos como aeroplanos haciendo más fácil la comprensión de las lecciones de vuelo, cuando había algo con más detalle llamaban a Julio para mejor comprensión de lo cual también el aprendía, claro que Luis y Roberto iban más avanzados por lo que cuando a Julio le tocaban esas maniobras las entendía más fácil, no que las ejecutara, eso vendría con el tiempo y las horas de vuelo.

Luis aprendía más rápido que el resto de la clase por lo que con pocas horas en la escuela ya estaba listo para volar el Stearman y con el menor esfuerzo y así fue pues cuando le toco su turno hizo sus tres despegues y aterrizajes sin ningún problema. Ya para ese tiempo, Julio volaba el J-3 solo y ya estaba preparado para pasar al Stearman, Roberto ya lo estaba volando, fue en esta ocasión que Roberto y Luis le dijeron a Julio que querían saber cómo les iba con su aprendizaje en la escuela, que fueran con Johnny para platicar de su progreso como pilotos. Para ese tiempo, los pilotos guatemaltecos ya jugaban tenis con algunas de las jóvenes del pueblo y también tenían algunos amigos entre los jóvenes locales.

En las horas después de cena en la cafetería de la escuela estos tres pilotos se iban a una de las gasolineras que era la que estaba enfrente de la casa donde vivían, Julio tenía un cuarto con salida a la calle por lo que jamás tuvieron problemas con los demás estudiantes pues no usaban la puerta principal donde estaba la sala y la televisión. En esta gasolinera vendían cervezas y esto era la entretención de los guatemaltecos, de vez en cuando se les sumaban uno o dos de los estudiantes, fue así como las jóvenes se dieron cuenta que había jóvenes entre los pilotos extranjeros y fue así como la amistad empezó, claro esto en contra de los deseos de sus padres pues pilotos de otros países y degustadores de licores estaban prohibidos para ellas. Cuando Julio le pregunto a Johnny como estaba la situación y progreso de Roberto y Luis, Johnny se enfadó y lo reprimió, Roberto y Luis no entendieron esa actitud de parte de Johnny y al este terminar, preguntaron cual había sido el problema a lo que Julio les tradujo que había habido una mala interpretación pues Johnny creyó que era mala intención y que era para burlarse de ellos, por lo cual jamás volvió a preguntársele nada, no sin Julio haberle dicho a Johnny que estaba algo paranoico lo cual no fue lo que Johnny esperaba de un estudiante pero Julio no le dio chance a que dijera algo más pues se volteó y le dijo a sus amigos que se fueran a sentar abajo del árbol a ver los pilotos hacer sus aterrizajes y esperar sus turnos para continuar el entrenamiento, esto no fue así para Julio pues el castigo fue el de no volar por varios días a lo cual Julio se quedaba en la casa hasta que Dot mandaba a Robert el mil usos de la escuela a la casa a traer a Julio, para continuar su entrenamiento. Julio voló con Fred y con Bob hasta que este lo iba a solear en el Stearman sin embargo Johnny terminando con un estudiante llamo a Bob le hablo y este le hizo señas a Julio para que se subiera al asiento de atrás en el avión con Johnny a lo que Julio inmediatamente obedeció, no sin antes voltear a ver a sus amigos haciéndoles una señal de angustia.

Julio aplico la potencia y zigzagueando al inicio de la pista en uso y haciendo todo lo indicado antes de despegar aplico la potencia no sin un poco de nervios pues sabía que Jonny era más estricto con los pilotos a los cuales el consideraba como sabelotodo, el despegue no fue el mejor que había efectuado sin embargo Johnny no tuvo que intervenir, saliendo del área del aeropuerto se dirigieron al área de trabajo manteniendo la altura adecuada fue allí donde Johnny se tocó el casco de cuero con sus goles lo cual significaba que el tenía el control de la aeronave Julio siguió todas las maniobras que Johnny efectuó y las repitió, hubo un par de correcciones pero todo salió bien y Johnny indico el regreso al aeropuerto indicando otra vez que el tenia los controles, era costumbre del estudiante de no soltar los controles, manteniendo levemente un mínimo contacto con ellos para no intervenir con los movimientos del instructor, Johnny entro al patrón de tráfico y se puso en posición de aproche final, Julio jamás vio que Johnny le había indicado que tomara el mando de la aeronave por lo cual el no ejercía ninguna presión sobre los mandos y el Stearman seguía perdiendo altura hasta que Johnny tomo los controles abruptamente y los movía de un lado al otro y al mismo tiempo empujo la palanca del control de combustible hasta el fondo prensándole el dedo pequeño a Julio y cortándole la piel a lo que Julio halo la palanca suficiente para sacar el dedo cortado y sangrando y al mismo tiempo regresándola a su posición de máxima potencia no sin antes oír los gritos de Johny usando todo el léxico de malas palabras de cualquier diccionario y finalmente haciendo un aterrizaje pésimo y enfilando el Sterman en dirección del árbol temido por los estudiantes en sus primeros despegues y Julio sin tocar los controles esperando el abrupto final de su carrera, Johnny conociendo tan bien sus aeronaves hizo un viraje y dirigió el Stearman a la oficina dejando el avión enfilado para las bombas de gasolina como si nada hubiese pasado, Julio sabiendo que iba a ser su ultimo día en esa escuela espero a Johnny se bajara, lo cual ya le costaba bastante pues la columna vertebral ya casi no le servía y acelero el motor llenando de polvo a Johnny hasta los dientes y se fua a parquear el avión enfrente de las bombas de combustible, ninguno de los estudiantes dijo nada solo los amigos de Julio no paraban de reír y ya los tres reían cuando supieron lo que había acontecido en el aire.

Había otro guatemalteco que se llamaba Jorge sin embargo él ya estaba por irse, ya había terminado su curso sin embargo todavía duro una semana más y era parte del grupo tanto en la gasolinera tomando cerveza como en el comedor de la escuela compartiendo las comidas, había un mexicano el cual no era del agrado de Johnny y el ya había localizado otra escuela como a treinticinco millas al sureste de Merigold, esta no era una escuela de fumigación aérea sin embargo podía uno sacar su licencia comercial, él ya estaba en proceso de traslado cuando escucho lo de Julio, ya Johnny había decidido sacarlo de la escuela. Julio se fue a hablar con el director de la otra escuela para exponerle su caso a lo que el Sr Gilmore Sims, siendo esta otra leyenda de la aviación de Mississippi solo que esté relacionado con aviación comercial, dio como aceptado a Julio en caso de no arreglar la situación con Johnny.

Al tercer día Julio llego a solicitar sus papeles para el cambio de escuela, ya estaba cansado de no volar y hablo con Dot a lo que no tan amablemente le dijo que no se los daba pues no lo iban a sacar de la escuela, Fred había sido designado para terminar el entrenamiento de Julio quien nunca supo si había sido decisión de Dot o requisición de Fred.

Continuará…

Le puede interesar:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...