Los giros ideológicos de las democracias latinoamericanas

Hace una semana se consumaba en Argentina la elección del señor Milei como nuevo presidente, esto no sorprendió a muchos que ya esperaban ese cambio después de años bajo el gobierno de los Kirchner que sumió a ese país otrora potencia latinoamericana en unos niveles de inflación extremos. El ganador de la contienda Javier Milei, se ha identificado como un liberal ultraderechista que está en contra de muchos postulados de aquellos que abrazan la izquierda de una manera ciega y fanática. Estos giros ideológicos para muchos que se decantan en el péndulo d

e izquierdas y derechas no son más que el resultado de la frustración de un pueblo que ve cómo su país se derrumba a pasos agigantados y que lo que antes fue un orgullo nacional, termina siendo un verdadero circo en el que los actores se disfrazan para que los espectadores rían a carcajadas y luego vuelvan a su propia realidad.

En Latinoamérica el debate ideológico ha sido utilizado para polarizar a la sociedad, para etiquetar opositores políticos y para descalificar a aquellos que opinan sobre temas nacionales. Así, en los países en los que quien gobierna se identifica de izquierda esta en todo aquello que se le opone bajo el argumento de que la oposición es porque son de derecha. Y, en los países en los que gobierna quien se identifica con la derecha, manifiesta claramente que se le oponen los comunistas de la izquierda. Estos argumentos vacíos lo que hacen que la descalificación sea la única arma que tengan los gobernantes antes los desmanes que cometen. Si los gobernantes cometen todo tipo de actos corruptos y, literalmente se roban el dinero del erario, ante las criticas de los otros simplemente argumentarán que, eso es porque ellos son de izquierda o que son se derecha y que no están de acuerdo con su forma de gobernar, porque no están de acuerdo con su ideología. Casos de estos abundan en Latinoamérica y son parte de los vaivenes políticos de hoy en día.

Así, las argumentaciones sobre ideología son el arma favorita de todos los políticos de hoy en día quienes no tienen propuesta alguna, simplemente son meretrices o mercaderes políticos que se venden al mejor postor y que la única razón de estar en la política es mejorar su forma de vida a costa del dinero público. Estas argumentaciones de ideologías de izquierdas y derechas sirven para etiquetar a los pueblos, a los opositores y dividir polarizadamente a una nación. Ha sido el argumento numero uno en Guatemala para promover toda una estrategia que tiende a evitar que el presidente electo, el señor Arévalo tome posesión en enero próximo bajo argumentaciones de fraude, de que llevará al país a la ruina (como si no lo estuviera ya con la actual clase gobernante) y otras acusaciones. Así, ahora se arma un caso desde la Universidad de San Carlos otrora universidad que promovía libremente la ciencia y el pensamiento, a convertirse en un verdadero botín de un grupo de corruptos que se enquistaron hace mas de 20 años en la Rectoría y que la han utilizado a su sabor y antojo.

Lo cierto de todo esto es que al 90% de la población no le importan las ideologías, no les importa si quien gobierna es de izquierda, de derecha o de donde sea. No le importa si su pensamiento es liberal o conservador, ni sobre sus ideas de los compensadores sociales o el libre mercado. Al ciudadano de a pie, únicamente le interesa que haya trabajo, salud, seguridad, desarrollo humano y sostenibilidad. ¿Porqué? Porque en el día a día el guatemalteco de a pie tiene que ver cómo lleva su sustento diario para su familia, le ruega a Dios que no enferme el porque no tiene acceso a seguridad social ni mucho menos a hospitales de mediana calidad, también le pide a Dios que sus hijos cómo sea puedan estudiar aunque en casos como Guatemala con una bajísima calidad educativa debido al señor Joviel Acevedo y tanto ministro de educación que únicamente les ha interesado los negocios en el cargo que la mejora en educación. Ese ciudadano de a pie, no le interesa si el que gobierna es de derecha o de izquierda cuando va caminando en una calle oscura o llegando a su barrio marginal deseando que no lo vayan a asaltar y que si lo asaltan, por lo menos le “perdonen la vida” porque en Guatemala no hay seguridad en ningun sentido mucho menos seguridad jurídica cuando vemos los desmanes del poder judicial y del Ministerio Público.

Por ello, la clase política y la clase gobernante debería de dejar de continuar etiquetándose de derecha en contra de la izquierda porque no son ni uno ni otro y los partiditos políticos que hay en Guatemala deberían tener la decencia de indicar que no saben que son las ideologías, porque cuando se fraguó toda esta maquinaria en contra del señor Arévalo no les importó ser de derecha o izquierda, vimos tanto ridículo apoyar a una candidata que no tiene norte ideológico pero se identificó con la izquierda.

De una vez por todas hay que dejar de un lado la discusión ideológica en Guatemala y en Latinoamérica que solo ha servido como un “gancho” para esconder los verdaderos propósitos de toda la clase política y de toda la clase gobernante: Destruir sistemáticamente al país y eliminar de tajo todos los avances democráticos que han existido. Esta formula no es nueva, en el pasado bajo el argumento de la lucha contra el comunismo se cometieron desmanes que ahora están repitiéndose.

