Un rescate necesario

Una guatemala diferente es posible

La historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, debería de ser contada en letras de oro, desde su creación ha tenido una participación importante en la vida política de nuestro país, aparte de que, desde sus aulas han salido profesionales de renombre mundial que le han dado lustre a la Universidad y a nuestro país.

Desgraciadamente conforme el tiempo pasa, la USAC ha entrado en un declive académico innegable que es importante remontarlo, el cual está directamente relacionado con su participación en la vida política del país, ya que, desde hace muchos años, la USAC se ha convertido en un botín político, porque ésta cuenta con suficientes recursos financieros, los cuales no son auditados con el cuidado necesario, lo que ha dado lugar a que dentro del gremio de profesores existan grupos políticos interesados en ocupar posiciones de elección interna, tanto a decanaturas como a la Rectoría, esto los lleva en muchos de los casos, a alcanzar acuerdos con quien lo consideren necesario para llegar a esas posiciones y beneficiarse; por otro lado, a algunos de los rectores que han ocupado esa posición en la USAC, lo que menos les ha interesado es la academia, e irónicamente, se han dedicado a hacer política, llegando a acuerdos con partidos políticos, con los diferentes organismos del Estado, así como con mafias que les han financiado sus campañas a cambio de beneficios, de ahí la lucha intestina por controlar la Rectoría, el Consejo Superior Universitario, las decanaturas, las direcciones de escuelas y centros regionales de todo el país; los grupos en lucha por lograr el control de la Usac tienen el mismo objetivo, saquearla, de allí la importancia de mantener el control de la Facultad de Derecho y la de Economía, que son las que cuentan con el mayor número de representantes en el Estado.

El poder político que concentra la Universidad de San Carlos es más grande de lo que uno pudiera imaginar; su presupuesto anual equivale al 5% del Presupuesto General de la Nación, tiene iniciativa de ley, además, por mandato legal ocupa 53 representaciones, con voz y voto, en las instituciones más importantes del Estado, entre ellas las juntas directivas de instituciones públicas como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGGS), la Corte de Constitucionalidad, los Consejos de Desarrollo, la Junta Monetaria, en las Comisiones de Postulaciones para elegir a las autoridades del sistema de justicia del país, y hasta en los clubes deportivos federados, generando el apetito de grupos mafiosos que buscan su control político y administrativo porque, como lo señale anteriormente, sus recursos no son fiscalizados adecuadamente, el resultado final ha sido un largo historial de rectores señalados de actos de corrupción, y una lucha interna despiadada entre los diferentes grupos para alcanzar el poder y beneficiarse, esa es la verdadera razón de esas luchas internas, en esta lucha, no hay grupo que se salve, lo que menos importa para estos es la academia.

Ha llegado el momento de hacer un esfuerzo grande para, no sólo detener la corrupción al interno de la USAC, si no de igual manera, no permitir que ninguna universidad pública o privada mantenga representación alguna en el Estado y que los fondos que se entreguen a la USAC sean fiscalizados debidamente, así como pensar en crear otra u otras universidades estatales para que cumplan con la función más importante de una universidad, la academia.

AL RESCATE DE GUATEMALA.

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Libre emisión del pensamiento.

