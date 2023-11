Ministerio de Salud en alerta por aumento de enfermedades respiratorias

Una epidemióloga del Ministerio de Salud explicó cómo Guatemala se estaría preparando ante el aumento de las infecciones respiratorias en China.

Autoridades chinas informaron de un aumento de enfermedades respiratorias en niños, información que puso en alerta a la Organización Mundial de la Salud y, por lo mismo, a Guatemala.

María del Mar Ordoñez, epidemióloga del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, habló con Soy502 y explicó que tan preocupantes serían los eventos en China para la población guatemalteca.

Para comenzar, Ordoñez explica que la situación en China no se trataría de un nuevo virus, sino de un aumento de enfermedades respiratorias por virus ya conocidos. China le atribuye este fenómeno a que es el primer invierno sin restricciones de la pandemia de COVID-19.

En este lado del mundo, el pasado 22 de septiembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó una alerta epidemiológica por un inicio anticipado del incremento de la actividad de virus respiratorios.

Alerta emitida por la OPS/OMS por un inicio anticipado del incremento de actividad de virus respiratorios. (Foto: OPS)

La alerta explicaba que varios países en la región registraron un incremento de casos por infección respiratoria aguda, según la OPS, «sugiriendo un patrón estacional adelantado a lo observado en temporadas previas a la pandemia de COVID-19». Guatemala siguió las recomendaciones de la OPS en ajustar los planes de prevención y control frente a epidemias de virus respiratorios.

¿Cómo se prepara Guatemala?

«Tenemos una vigilancia nacional de infecciones respiratorias y aparte tenemos una vigilancia centinela específicamente de virus respiratorios en ocho centros a nivel nacional«, narra Ordoñez. La epidemióloga adelanta que nosotros podríamos vernos en una situación parecida a la de China al entrar a la temporada de invierno. «Sabemos que vienen frentes fríos que se han identificado en el país. Tenemos circulando una gran variedad de virus respiratorios, no nuevos, conocidos», explica la experta.

Ordoñez adelantó que se ha establecido una alerta que está próxima a salir. Según la epidemióloga, la alerta llevará recomendaciones para los servicios de salud, para que tengan preparados el suministro adecuado de medicamentos y para que hagan la comunicación de riesgo adecuada con los profesionales de salud.

Además, explica que la recomendación de cuidarse durante esta época de frío también esta dirigida para la población. La experta insta a la población a que se vacune para la influenza y neumococo, tanto adultos mayores, mujeres embarazadas y niños. El Ministerio de Salud continúa alerta usando su vigilancia para detectar cualquier caso que llegará a ser inusual.

¿Por qué la población más vulnerable son los niños?

La epidemióloga explica que este fenómeno tiene que ver con que los niños regresaron a las aulas luego de un largo confinamiento en el que se vieron expuestos únicamente con miembros de su familia.

Soy502 escribió un artículo en el que explicaba que pediatras estaban observando un fenómeno en donde parecía que los niños se estaban enfermando más.

«Al entrar en contacto con otros niños, otro personal que está en las escuelas, pues entran en contacto con otro tipo de virus y se espera que haya un aumento de infecciones respiratorias por lo mismo, porque con los niños es un poco más complicado mantener el uso de las mascarillas, el distanciamiento, insistir en el lavado de manos. Por eso son una población un poco más vulnerable. Y lo mismo, el sistema inmunológico de un niño no está totalmente desarrollado, como lo estaría el de una persona adulta», explica la epidemióloga.

Estas serían las recomendaciones ante el aumento de dichas enfermedades:

Mantener el distanciamiento de personas que presenten síntomas respiratorios.

Aunque no sea necesario el aislamiento, sí lo es el uso de mascarillas en caso de presentar cualquier síntoma (tos, goteo nasal, dolor de cabeza, fiebre).

Evitar asistir a reuniones, sobre todo si presenta síntomas respiratorios.

Si es población vulnerable (adulto mayor, mujer embarazada o menor de 5 años) y presenta síntomas, acuda a los servicios de salud para recibir un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Lavado frecuente de manos.

Ordoñez finaliza: «Continúen cuidándose, a pesar de que ya no tenemos tantos casos de COVID-19, sigue estando ahí todavía el virus. Ya nos toca convivir con él, junto con otro montón de virus que ya tenemos circulando, que son aquellas «amenazas invisibles», les digo yo, porque siempre están presentes. Aunque no los vemos, pero ahí están. Pueden provocar desde cuadros muy leves de la enfermedad en personas que tengan sistemas inmunológicos fortalecidos, hasta cuadros muy severos en personas de grupos de riesgo. En esta época, tratemos de cuidar a estas personas que están en riesgo, a los bebés, a los niños, de proteger a las embarazadas. Tratemos de proteger y no convivir con ellos si tenemos algún sistema respiratorio«.

