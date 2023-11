Música y arte que se convierte en sueños y esperanza

Entrevista a Verónica Romero.

Al hablar con Verónica lo que más me llama la atención es su frase cuando se le pregunta que es los que más valoras y ella me responde con una hermosa y bondadosa sonrisa Valoro ser persona, ese momento en el que el centro de tu mundo se traslada a otra persona y hace afrontar el día a día y el mundo de una forma diferente y en ese momento el mundo se ilumina.

Si Verónica Romero esa artista que ya lleva 22 años con numerosos éxitos en la música desde que sacó su primer disco que se titulaba La fuerza del Sol que de alguna forma sería una señal de lo que el futuro le deparaba personalmente y profesionalmente y que con su luz ilumina la ilusión y la esperanza en ese cultivo del mundo de los sueños como personas en un mundo que aspira a la felicidad.

Una gran profesional y una persona de una talla humana mucho más grande que aspirado con grandes temas a Eurovisión en el año 2023.

Actriz, con varias películas en su haber, escritora con libros como El valioso secreto que esconde tu sonrisa https://www.amazon.es/valioso-secreto-que-esconde-sonrisa/dp/8468561169 o Alma y el camino del despertar. Este libro tiene su propia canción “No es un adiós” https://veronicaromero.es/

Hoy nos abre su corazón y nos habla de sus nuevos proyectos.

Quizás la frase que más la pueda identificar y retratar sea la de “El amor es salir de uno mismo”.

Después de tu larga carrera, a pesar de tu juventud ¿Cuál ha sido tu peor momento y el mejor?

Después de 22 años, la vida ha sido una montaña rusa con momentos difíciles y momentos maravillosos, pero para mí ya no consta de cuál ha sido el peor o el mejor porque encontrar el equilibrio en todas las cosas ha sido el mayor aprendizaje.

Echando la vista atrás ¿Cómo recuerdas tus inicios?

Los primeros inicios los recuerdo con mucho cariño recuerdo que estaba muy nerviosa y que creía poco en mí. Ese ha sido un gran aprendizaje aprender a valorarme y a disfrutar de los momentos desde la gratitud y la emoción.

Eres una persona especialmente empática y compasiva ¿Qué es lo que te motiva a serlo?

Es un sentimiento que brota con mucha fuerza cuando siento que las canciones que compongo o los libros llegan a las personas para inspirarles y para que se sienta mejor. Ese es sentimiento es inmenso que no puedo controlar.

Cantas, actúas y escribes ¿Qué profesión hubieses escogido en otro caso, si no hubieses escogido ese camino?

Recuerdo que cuando me lo preguntaron en los castings de operación triunfo, que qué harías si en la música no triunfara. Yo les respondí que a la música y me volvieron a corregir, porque pensaban que no había entendido bien la pregunta y les dije que a la música que de una forma u otra es mi vida y si se puede triunfar y de ahí expandirme como lo estoy haciendo ahora con mis libros y llegar a ese rincón que todos tenemos y se llama corazón.

En el caso que tuvieras que ir a una isla durante largo tiempo ¿Qué tres películas elegirías, tres discos y tres libros?

Con los libros voy a barrer para casa, jeje el valioso secreto que esconde tu sonrisa alma y el camino del despertar y cualquier libro de Wayne Dyre.

Respecto a la música me llevaría los grandes éxitos de Queen, Otis Redding y ya que estoy sigo barriendo para casa un disco con todos mis singles.

Con las tres películas lo tengo claro: Grease, Dirty, Dancing y alguna de la saga de Harry Potter.

¿Has tenido alguna vez miedo escénico? ¿Cómo lo has superado?

Tuve pánico escénico en operación triunfo. De hecho, el primer escenario que me subí fue en el plató del programa. Recuerdo los nervios y las nominaciones. yo vengo de la gimnasia deportiva, por lo que te enseñan a ser perfeccionista en todo y no tener ningún fallo para mí fue un momento duro y lo superé simplemente enfrentándome a los miedos.

¿Cómo has podido mantener el equilibrio entre el trabajo y tu vida personal en tu larga carrera?

Poniendo en práctica varias situaciones en la vida, como por ejemplo enfrentarme a mis miedos, reconocer mis errores y mis bendiciones, tomar la responsabilidad de todas mis decisiones con todas las consecuencias y entender que el camino lo creo yo desde el conocimiento y desde el amor universal

Eres una persona muy comprometida y solidaria ¿Cómo ves el mundo del futuro?

Ahora siento que hay mucho caos tanto dentro como fuera de nosotros, por lo que siento que el autoconocimiento. El cimiento personal es muy importante para poder afrontar todo lo que está a nuestro alcance, pero también en lo que no podemos controlar para poder superarlo y afrontarlo. El éxito más grande que todos y mi persona podemos lograr en la vida es encontrar el equilibrio en todas las cosas. Para mí el éxito más grande es encontrar el equilibrio en todas las cosas

¿De dónde sacas tu fuerza en los momentos que tus fuerzas pueden llegar a flaquear?

He aprendido también a permitirme tener esos días malos o momentos de bajón, porque creo que es ahí cuando puedes hacer introspección para entender que hay algún bloqueo que necesita ser sanado para poder volver a encaminar mi vida.

Hablanos de tus próximos proyectos que vamos a disfrutar.

Con relación a la música para el mes de febrero más o menos, si no hay impedimentos, sacaré un Single muy chulo que va a hacer bailar a todo el mundo.

Respecto a la literatura, ya estoy escribiendo la segunda parte de mi último libro Alma y el camino del despertar.

