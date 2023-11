Petardo

Un ídolo es una imagen de culto que es adorado porque se considera que es una divinidad. En el judaísmo e islamismo, la creación de cualquier imagen que represente a Dios está estrictamente prohibida, bajo la idea de que darle forma manifiesta idolatría.

En comunidades cristianas como el catolicismo, la comunión anglicana (protestantes de Inglaterra) y las Iglesias ortodoxas existe una aceptación de las imágenes y esculturas religiosas tanto de Jesucristo y los Santos como de la Virgen María a manera de recordatorio analógicamente de lo que actualmente podría ser una fotografía. En realidad, la terminología «ídolo», en el cristianismo, hace referencia a otro tipo de imágenes que eran adoradas en sí mismas o incluso a todo aquello que intente tomar el lugar de Dios, mientras que para las imágenes de Dios y los santos se utiliza el término de icono, sobre todo en las Iglesias orientales y la Iglesia católica.

Por otra parte, en el neopaganismo, budismo, el hinduismo y el jainismo, las imágenes de deidades son comunes, no obstante, muchos seguidores de estos credos argumentan que ellos no adoran el ídolo u objeto material en sí mismo, sino a la entidad espiritual que representa y que el objeto físico, como tal, carece de vida. Sin embargo, el rendir culto directo a objetos e ídolos per se es común en algunas religiones como el fetichismo y ciertas formas de animismo y vudú.

Es importante destacar que mientras neopaganos e hindúes suelen ser considerados como politeístas (aunque su concepto de deidad puede variar incluyendo concepciones panteístas, heno teístas y animistas) budistas y jainistas no adoran a ningún dios y las imágenes de sus altares son de maestros que alcanzaron la Iluminación y otras deidades de naturaleza espiritual diferente a la de un dios. Los ídolos de la Tribu, este tipo de ídolos son considerados muy importantes ya que son determinados por el pensamiento de que las cosas coexisten en un equilibrio de igualdad, orden y disciplina que lógicamente suele ser mayor a lo que la realidad muestra. Los ídolos de la caverna se caracterizan por ser de naturaleza individual, son de condición aprendida ya que reflejan la educación de cada individuo, es por eso por lo que, mientras unas personas sienten simpatía por lo novedoso, existen otras que prefieran lo antiguo.

La idolatría es la adoración de dioses falsos que puede, o no, incluir la creación de imágenes o ídolos. Los dos primeros mandamientos dados en el Decálogo (los Diez Mandamientos) prohibían el pecado de la idolatría. La idolatría ha sido el concepto utilizado por la Iglesia para reconocer que existen distintas formas de acercarse a Dios, pero que, según el discurso cristiano, fueron, son y serán falsas. El concepto es polisémico, y se refiere tanto a una definición teológica, como a una demonológica y a una jurídica. El judaísmo es una religión antigua y monoteísta con orígenes en Israel y otras áreas del antiguo Medio Oriente, y se centra en la filosofía de un dios verdadero y su pueblo elegido. Es una religión abrahámica con la Torá como su texto espiritual fundamental. Según el punto de vista histórico actual, los orígenes del judaísmo se encuentran en la Edad de Bronce en medio de las antiguas religiones semíticas politeístas, que evolucionaron específicamente a partir del antiguo politeísmo cananeo, que entonces existía con la religión babilónica, y que sintetizó elementos.

El islamismo es un movimiento político que pretende adaptar los principios del islam a todos los ámbitos de la vida pública. El islam es una religión monoteísta cuyo dios es Alá, su profeta es Mahoma y sus enseñanzas vienen recogidas en el libro sagrado del Corán. El islam se basa en la premisa que todos los individuos deberían someterse a la voluntad de Alá, el único y verdadero dios existente. Así, se considera “una actitud ante el mundo y el creador; una disposición del alma voluntariamente aceptada y una práctica consecuente con ella, un modo de vida”. Es importante el conocimiento de lo que debemos de respetar y apoyar la cultura de los demás.

