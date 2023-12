La fumigación aérea en Guatemala (Parte II)

Un accidente

Un día que no se voló por la lluvia del día anterior, Johnny decidió ir a fumigar, Fred ya se había marchado pues la pista estaba mojada para su gusto, los estudiantes no teniendo a donde ir estaban bajo el árbol, claro los que tenían carro ya se habían ido a pasear a la ciudad de Cleveland que estaba como a siete millas al sur de merigold, allí habían restaurantes almacenes cine boliche y un par de bares, suficiente para un cambio de ambiente, Johnny cargo el avión y debido al viento se fue al sur de la pista corta que era la que usaban para fumigar pues esta no tenía líneas de alta tensión hacia el norte o sea el área de despegue, la carrera de despegue la inicio como siempre lo hacía sin embargo esta vez debido al exceso de agua el Stearman no logro la suficiente velocidad y Johnny al percatarse aborto el despegue y aplicando los frenos minimizó la velocidad sin embargo uno de los frenos dejo de funcionar estando muy cerca de una zanja de un metro o más de profundidad, quedando el avión empotrado en esta, automáticamente dos estudiantes corrieron a la oficina para dar aviso a Bob y a Dot y los demás al lugar del accidente, Johnny estaba sentado como si nada sin embargo tenía mucha sangre en uno de los ojos, al tratar de sacarlo se dieron cuenta que el arnés del hombro se había roto de un lado y con la inercia Johnny había impactado con la cara el panel de instrumentos rompiendo el lente de sus goggles e insertándosele una pieza de vidrio en el ojo el nunca perdió el conocimiento y con ayuda de los estudiantes salió del avión a tiempo que Dot y Bob estaban llegando, ya Johnny había hecho una rápida evaluación del accidente y estaba dando órdenes de que hacer, Dot le dijo a Bob que sacaran el avión de la cuneta y que lo llevaran al taller pues ella se llevaría a Johnny al hospital, entre todos los estudiantes y Bob sacaron el avión y cambiaron el tren de aterrizaje del lado dañado y empujado lo llevaron al taller. Para ese tiempo ya era hora de almuerzo y todos los estudiantes llenaron la cafetería.

Los únicos comentarios fueron de los pilotos guatemaltecos pues sabían que nadie podía entender lo que se estaba diciendo, al terminar Bob les dijo a los estudiantes que se fueran a casa y que las clases se resumían a las siete am el siguiente día, las cervezas empezaron un poco más temprano ese día. Los guatemaltecos que caminaron con dirección a la casa pasaron por la otra gasolinera que era del mismo propietario del almacén que estaba casi al final de la pista de lado sur, donde vendían de todo menos cigarros y cervezas o cualquier clase de bebidas espirituosas por respeto a su religión era allí donde los estudiantes iban a tomar coca colas y comprar helados y chocolates cuando tenían un poco de tiempo entre sus vuelos, matando un poco de tiempo ingresaron para ver si ya había venido un rifle que Roberto había ordenado, era una Edición de Winchester por un centenario de estar en el mercado, desempacándolo y observándolo lo probaron insertando varias rondas de municiones en él y activando el sistema de carga y descarga se lo llevaron a la casa en la cual también era prohibido tener armas, después de su rutinaria visita a la gasolinera donde cumplían con su cuota diaria de cervezas fueron a la casa y Roberto y Julio se subieron al techo de la casa con el rifle para probarlo, Roberto siendo el propietario cargo un proyectil y apuntándole a una rama seca de un árbol como a cien pies de distancia apretó el gatillo y la descarga de este causo que Roberto perdiese el equilibrio y se fuese de espaldas en la parte inclinada del techo de la casa pues ellos estaban sentados en el filo del techo siendo este de forma angulada, Julio logro sujetarlo del pie, evitando así su caída, después de varios minutos de risa Julio efectuó un disparo también sin impactar la rama a la cual le estaban apuntando, después de varios disparos decidieron bajar del techo no sin haber oído la sirena del sheriff del pueblo, pegando sus estómagos al techo y haciendo silencio pasaron varios minutos hasta que Luis salió de la casa para indicarles que ya el sheriff se había retirado, fue la última vez que probaron el rifle.

Llegando a la escuela temprano al día siguiente vieron que el sheriff salía de la oficina de Jonny atrás de la cafetería de la escuela, sentándose a la mesa y pidiéndole a Bill sus desayunos los cuales venían servidos al gusto se percataron del silencio que había causado la visita del sheriff, los estudiantes que habían llegado antes y que vivían en la misma casa dijeron no saber nada de los disparos del día anterior por lo cual no hubo ningún problema durante el día, Roberto y Luis ya estaban empezando la parte final del entrenamiento en la cual ya estaban volando los aviones con un solo asiento y el tanque de pesticidas en la parte del asiento del instructor en las otras aeronaves, vale la pena recordar que estas aeronaves eran convertidas para fumigar no eran fabricadas para eso, ya la competencia de Johnny en lo que a las aplicaciones de pesticida sobre el cultivo del algodón usaban estos nuevos diseños, por lo que tarde o temprano terminaría con la parte de fumigación de la escuela de Johnny. Julio se quedó y siguió trabajando con Fred y Bob que eran los instructores con los que se encargarían de finalizar el entrenamiento el cual iba sin ningún problema, ya sin los compañeros le dedico más tiempo a visitar a una de las amigas que tenían, por lo que el tiempo pasaba más rápido, antes de la graduación hubo un Show aéreo en Tupelo MS, Julio fue designado para llevar a un estudiante que ayudara a Johny a subirse y bajarse del Stearman Rojo que era el que Johnny había arreglado para estos eventos, le había cortado un pie o dos de cada ala a modo de hacerlo más rápido, también le puso un motor más potente, de doscientos veinte caballos a trescientos y con una hélice de paso variable, también le había cerrado la cabina, había hecho un trabajo que hasta ahora no se ha convertido otro igual.

El show fue un éxito y en el camino de regreso Julio en lugar de volar a la altura que le habían programado se vino rasando o volando a ras del terreno, tanto el como el otro estudiante estaban tomando experiencia en lo que a vuelo rasante se necesitaba para acostumbrarse para el futuro ya que esa sería la altura a la que tendrían que volar por el resto de su vida como pilotos agrícolas. Después de aterrizar como que si ya lo hubieran sabido Dot llego a ver el avión que había usado Julio, quien jamás pensó que la cantidad de bichos en el borde de ataque lo iban a delatar de la altura de vuelo del reciente viaje, no paso mucho tiempo sin que Dot ya le hubiese reprendido a lo que Julio le respondió que solo había sido un truco corto únicamente para demostrarle al otro estudiante el tipo de vuelo que les esperaría en el futuro , de todos modos la llamada de atención no fue tan dura pues Dot ya sabía que este estudiante no era del todo malo. Tres semanas más tarde fue el fin del curso de fumigación aérea y Julio se despidió de Dot y Johnny quien casi ni miro a Julio al estrecharle la mano más este ya con su libro de vuelo firmado y sellado también lo ignoro yéndose a la cocina a despedirse de Bill y Savahna y con un fuerte abrazo de Robert el mil usos. Julio ya le había dicho a Fred que lo invitaba a unas cervezas en el aeropuerto de Cleveland que era donde estaba el Sky View que era una cervecería de Raymond Meeks quien también era uno de los propietarios de compañías de fumigación del área aparte de una leyenda en lo que su personalidad se refiere. Al día siguiente Julio ya había hecho arreglos para que su hermano que vivía a ciento quince millas al norte de Merigold lo recogiese pues ya tenía que cargar con su equipaje, fue así como termino el capítulo de la escuela en la vida de este futuro fumigador.

El trabajo

Al día siguiente ya estaba trabajando con una compañía de Griegos amigos de la familia como ayudante de pintor, limpiando todo lo que los pintores ensuciaban, a los dos meses ya tenía suficiente dinero para comprar un vehículo, este era un GMC tipo Pick-up color verde, ya con este se dedicó a visitar los servicios de fumigación del área para solicitar trabajo lo cual no se miraba factible hasta que llego a un servicio de fumigación a veinticinco millas de la escuela en Merigold, este servicio se llamaba Bassie Flying Service y estaba en Gunnison Ms, el propietario le enseño a Julio lo que podría ser su avión en caso de darle el trabajo, era Noviembre y el trabajo seria en Abril en caso que el Sr Bassie decidiera llamarlo, despidiéndose regreso a su trabajo de ayudante de pintor de casas. El avión era un Piper J3, era un avión como en el que Julio había aprendido a volar eso le causo a Julio un sentido de seguridad pues él creía que dominaba el avión, con cien o más horas en este avión volándolo solo, ya se imaginaba un Barón rojo y con un motor de más de cien caballos de fuerza definitivamente no habría problema, en los de la escuela que eran de sesenticinco caballos volaba con el piloto y el instructor , con un motor de casi el doble de fuerza y un depósito de alrededor de cien galones de material para dispersar a ocho libras por galón el cálculo que le iba a sobrar potencia.

Después de haber pasado la parte fuerte del invierno en Memphis Tennessee Julio se enrolo en la escuela de Memphis Aero para sacar su curso de Instructor de vuelo primario, como a la tercer semana llego el dueño de esta quien tenía un Stearman similar a los de la escuela de Johnny donde Julio los había aprendido a volar y le pregunto qué cuantas horas de vuelo en el Stearman tenía apuntadas en el libro de vuelo, Julio le contesto que tenía como ciento cincuenta, en ese momento le dijo a Julio que si le importaba subirse con el pues quería practicar ciertas maniobras y no había quien tuviera tanto tiempo en ese avión en el aeropuerto donde estaba la escuela y tampoco que se subiese con él. Este avión ya tenía un starter eléctrico que se activaba como un vehículo corriente, no como los de la escuela de Merigold donde si era un arranque eléctrico pero activado por dos personas, una afuera enganchando un dispositivo eléctrico afuera del avión a modo de darle cuerda como un reloj, comprimiendo un resorte en la parte interna del motor y en determinado momento el piloto le decía al compañero con un grito y una seña que ya estaba listo y desde adentro de la cabina se halaba un distintivo el cual permitía al resorte empezar a desenrollarse enganchando la hélice para su rotación y al mismo tiempo ya con la mezcla de combustible en su lugar y la cantidad de combustible adecuada ya era solo de esperar a la tercera rotación de la hélice para poner el switch de los magnetos en ambos y el motor Continental 220 con una nube de humo que les llena de gloria los pulmones a los pilotos de estos aviones y un par de explosiones que le bombea la adrenalina al máximo, arrancaba el motor de esta singular aeronave, siempre con el mismo olor y con la misma cantidad de adrenalina, el motor de este otro aeroplano volvió a la vida con su peculiar sonido, claro este ya tenía sistema doble de radios para la comunicación entre los ocupantes y la torre de control, luces para vuelo nocturno y otras para aterrizar y despegar y otras novedades de la aviación moderna, la torre dio el ok para el despegue y este recién pintado avión con cientos de ojos fijados en el despegue en un cielo gris haciendo su pintura azul y amarillo resaltar sobre el gris del cielo, lo que Julio tenía que hacer era prevenir un mal procedimiento en las vueltas, faroles y loops que había aprendido el Sr Bell, no hubo necesidad de intervenir en nada y después alrededor de una hora y media o más de jugar en el cielo solicitaron permiso para ingresar al patrón del aeropuerto y efectuando un aterrizaje de dos ruedas con la cola en el aire por más de lo requerido, pero proporcionando show para los espectadores encontraron el lugar del Stearman en el hangar de la escuela entre los Lear Jets de dos o más que les alquilaban a las estrellas de música country del área, al estrecharle la mano a Julio y agradeciéndole el vuelo ya quedaron de volar una vez por semana a modo de practica a lo que sin ningún compromiso Julio accedió, quedando en la escuela ya como un estudiante con un estándar más alto que los propios instructores.

Ya en abril Julio era pintor y ya estaba terminando su curso de instructor, ya había intentado su primer chequeo el cual no lo había pasado, cuando regreso a la escuela le dijeron que no era de preocuparse pues ese chequeador era conocido por no permitir que en el primer intento los estudiantes no lo pasaran , fue en esa noche que Julio recibió la llamada del Sr. Bassie de Gunnison Mississippi que le había dicho que le daría la oportunidad de trabajar para él, al día siguiente Julio fue con Bob Kappos que era el hermano del propietario de la compañía de pintura a contarle de la llamada de la noche anterior y que en dos semanas tendría que hacerse presente en su nuevo trabajo, fue así como otra etapa en la vida llegaba a su fin.

De Memphis Tennessee a Gunnison Mississippi son alrededor de ciento diez millas casi lo mismo que a la escuela, así que no fue mucho tiempo en el que Julio tubo como para pensar en su futuro como piloto agrícola, solo pensaba en el avión que le había asignado el Sr Bassie para la primera temporada de su vida, Se dice que depende de él resultado de esta para determinar si se continua en la fumigación o se busca otra clase de trabajo para la diaria subsistencia, Julio llego al pueblo de Gunnison con las direcciones que le había dado el Sr. Bassie, apago el motor y toco en la puerta trasera de la casa, una casa como las demás del pueblo, solo que esta tenía unos graneros y un taller de mecánica agrícola pues había un tractor al cual le estaban trabajando un par de mecánicos de color que obviamente trabajaban para la operación del Sr Bassie pues este también sembraba algodón y soya. Salieron a la puerta dos señoritas como de la edad de Julio y le preguntaron qué era lo que quería y el contesto que buscaba al Sr Bassie en relación al trabajo de fumigador para la temporada que se acercaba, a lo que le dijeron que esperara pues lo iban a llamar por radio a modo de hacerle saber que lo buscaban, la conversación se escuchó pues se repetía en el radio del taller y se escuchó la vos del Sr Bassie diciéndoles que lo pasaran a la sala y que le sirvieran un vaso de te o algo de tomar mientras llegaba. Julio entro a la casa y fue interrogado por las jóvenes, a lo que Julio les contesto todas las preguntas relacionadas a la escuela de fumigación y lo que más les interesaba a ellas era el país de procedencia del nuevo piloto de la empresa, le preguntaron que donde vivía y él les contesto que por el momento vivía en el pick up que estaba afuera a lo que respondieron con una carcajada.

Al llegar el Sr Bassie Julio se levantó y estrecho la mano del Sr Bassie, una persona muy jovial y con una sonrisa que la mantuvo todo el tiempo que platicaron , hubo que repetir unas de las preguntas a las patojas ya se habían referido lo cual no molesto a Julio pues ya estaba acostumbrado a ellas, siendo todavía como las cuatro de la tarde Mr Bassie les dijo a sus hijas que fueran a ver si el apartamento de la casa de enfrente todavía estaba para la renta y si aún estaba libre pues que lo arrendaran pues ahí se quedaría Julio, en ese momento dijo que fueran al aeropuerto a ver los aviones, se subieron al pickup del Sr Bassie, un Chevrolet rojo con blanco último modelo, llegaron como en cinco minutos pues estaba casi atrás de la casa de la familia, El avión que estaba dentro de una galera era un aeronca chief que era el de Mr Bassie era un avión de color azul con blanco con la matricula N 33741 estaba en la parte oeste de la pista que tenía unos mil cien metros, luego se acercaron a la oficina la cual era una casa de madera que media unos tres metros por cinco metros, a la par estaba un tanque de combustible de cuatro mil galones y a la par otro que era de agua para la mescla de los pesticidas y herbicidas y al este de la pista a un lado estaba un avión piper pawnee dos treinticinco de matrícula N7229Z blanco y rojo al igual que todos los miles de miles de pawnees que se vendieron en todo el mundo y a la par de este estaba el piper j3 también de color rojo y blanco del cual también hubo muchos, con la matrícula N4971M este era de ala alta no como el pawnee que era de ala baja y ya diseñado para la fumigación aérea, el j3 había sido adaptado con un tanque sorensen de fibra de vidrio en la parte de abajo entre los trenes de aterrizaje y con una capacidad de alrededor de cien galones y unos tubos como de media pulgada de diámetro con las boquillas de aspersión, todo esto colgando de los struts o sea los tubos que se ven abajo de las alas conectados al fuselaje que ayudan a mantener las alas en su lugar cuando el piloto ya está en el aire. De la oficina salió un joven a quien Mr.Bassie presento como el hijo de Jones el otro piloto quien no estaba presente, el joven estaba de vacacione pues la escuela estaba cerrada y mientras el ciclo escolar empezaba de nuevo el joven ganaría unos dólares ayudando a cargar los aviones de combustible y pesticida después de ese periodo los pilotos tendrían que hacer eso a menos que no hubiese mucho trabajo en la finca el Sr Bassie mandaría a uno o dos de sus empleado a ayudar, Julio fue a desatar el avión con ayuda del joven, chequeo que hubiese combustible en los tanques de este y chequeo el aceite del motor lo cual todo estaba bien, este tenía un motor de alrededor de ciento quince caballos, haciendo números rápidos mentalmente Julio llego a la conclusión de que tendría suficiente potencia aun cuando estuviese cargado pues el j3 en el que el aprendió a volar tenía sesentinco caballos y llevaba al estudiante y al instructor este tenía casi el doble de fuerza y cargaba ochenta galones que era con lo que lo volaba el otro piloto lo cual daría como peso seiscientas cuarenta libras menos las ciento sesenticinco del instructor serian cuatrocientas cincuenta más o menos Julio se sintió bien con los números y le dijo a Mr. Bassie que estaba listo para probar el j3, Mr. Bassie le enseño a julio el procedimiento que usaban para el arranque lo cual fue nuevo para Julio pues este ya tenía como arrancar sin tener que hacerlo dándole vueltas a la hélice manualmente como se hacía en la escuela, se arrancó el motor y tres minutos más tarde ya con los cinturones puestos acelero a mil quinientas revoluciones como acordado y se chequearon los magnetos lo cual es procedimiento estándar en la aviación y verificando que la perdida de revoluciones no sobrepase las cien revoluciones entre los dos magnetos, estos son los que le pasan la chispa a las candelas de los pistones en los automóviles se usa una por cada cilindro en aviación por seguridad se usan dos por cada cilindro el magneto izquierdo alineen las revoluciones un juego de candelas y el derecho el otro juego, se procedió a verificar la perdida de no más de doscientas revoluciones al activar la calefacción del carburador, otro procedimiento estándar, luego se bajaron las revoluciones y se le pregunto al Sr Bassie que era lo que quería ver y si se quería ir con él, como el avión ya tenía cincuenta galones de agua para probar el equipo y verificar que la bomba de veneno que es la hélice pequeña que se observa en la parte de abajo de los aviones de fumigación la cual se mueve cuando la velocidad del avión se incrementa y por la fuerza del viento esta se empieza a activar y es la responsable de crear la presión requerida para hacer que el veneno del tanque circule por los tubos de circulación y este veneno salga por las boquillas para que el viento rompa las gotas y cree la cortina que por gravedad cae sobre el cultivo del algodón o cualquier otro, el declino y dijo que se volase en el campo del lado sur de la pista como si se estuviese fumigando la plantación que en ese momento ya había empezado a germinar, el avión vacío despego a media pista Julio lo elevo como a mil quinientos pies y lo sintió apretando las vueltas y otra maniobras que usualmente se hacen para acostumbrarse al avión, después de quince minutos más o menos se bajó a la plantación haciendo su primer pase al que le siguieron varios terminando el lote que se le llamaba el lote del aeropuerto, después del aterrizaje llevo el avión al mismo lugar donde lo arranco, dejo un par de minutos antes de apagar el motor, esto no era necesario sin embargo algunos instructores lo recomendaban así que siendo piloto nuevo y haciendo eco de estas recomendaciones se actuó de esa manera, hubo que empujar el avión a modo de acercarlo a la bomba de gasolina, había que llenar los tanques para que no hubiese espacio dentro de ellos para que durante la noche no se formara condensación dentro pues el agua que se almacena dentro no se mezcla con el combustible y es peligroso si no se descarta antes de arrancar el motor, se despidieron del joven y se encaminaron a la casa de la familia Bassie, en el camino el Sr Bassie le dijo a julio que al día siguiente iban a volar en el avión de el para reconocer las fincas que este año se iban a fumigar, al llegar a la casa la Familia ya estaba lista para cenar y Julio estaba invitado y también conoció al resto de la familia, la Sra Bassie al igual que su esposo se mantenía con una sonrisa aun adentro de la cocina, claro las hijas ayudaban en todo, sirviendo él té y la comida y también recogían la mesa mientras El Sr Bassie y Julio platicaban en la sala, una de las hijas le dijeron al Sr Bassie que el apartamento estaba listo y ya rentado para la temporada de fumigación a lo que Julio le agradeció y así por tan esplendida y deliciosa cena, dos de las hijas le fueron a enseñar a Julio el apartamento el cual consistía de un cuarto con un baño y una pequeña cocina, no teniendo mucha ropa en diez minutos ya estaba instalado, haciendo una lista de lo que se necesitaba para sentirse como en casa sonó el teléfono, era Mr. Bassie para decirle que a las seis de la mañana lo esperaba en la gasolinera de Joe Romando, la única en el pueblo esta quedaba casi enfrente del apartamento que ocupaba Julio, al estar tan cerca la casa del Sr Bassie del apartamento el pickup se había quedado en la casa.

La fumigación aérea en Guatemala (Parte II) 3

Al día siguiente a las seis am Julio se encamino a la gasolinera notando que ya el pickup del Sr Bassie ya estaba allí abrió la puerta de la oficina y entro, El Sr Bassie le dijo al dueño, Joe este es Julio, Joe era un descendiente de una familia italiana nunca pudo decir Julio siempre dijo Oleo, la otra persona era Joe Frank este era uno de los clientes de Bassie Flying Service, este era puro sureño tomando café con un poco de tabaco dentro de la boca, como no mezclarlos fue lo primero que se le vino a la mente a Julio al estrecharle la mano sin saber que este sería el primer cliente a quien Julio le iba a trabajar en un par de días, sirviéndose su taza de café se oyó la puerta de la oficina de la gasolinera y entro Mike Thompson, también de pantalones kaki solo que con una camisa a cuadros con mangas largas y dobladas unas dos vueltas del puño, abundante pelo negro del pecho y un puro en la boca, con una voz ronca y tan amable como los demás, apretó la mano de Julio quien le brindo la tasa que se había servido tomándosela prontamente, Julio se sirvió su café, aparte de venir de un lugar de donde se exporta uno de los mejores del mundo, no le pareció tan malo, después de la segunda taza Mr. Bassie dijo que ya era hora de ir al aeropuerto a preparar la aeronave pues ya Joe Frank tenía el veneno en la palangana del pick up, se despidieron y enfilaron para la pista, estaba orientada de este a oeste, en el lado este había una crianza de codornices, por lo cual todos los despegues se hacían hacia el oeste, ya Jones Jr. había puesto cincuenta galones de agua en el tanque de veneno para el vuelo de prueba, Mr. Bassie le indico a Julio como arrancaban el avión y como se operaba, cuáles eran los parámetros de vuelo, llegaron al avión y julio después de asegurarse en el asiento procedió al arranque como había aprendido, claro que este ya tenía sistema de arranque por lo que inmediatamente al poner el switch este respondió y se procedió a su tiempo de calentamiento del aceite para luego el chequeo de magnetos y luego despegar y probar la nave a unos doscientos pies de altura para luego bajar y hacer las pasadas en el pante de la pista que así lo habían nombrado por su proximidad a esta, después de unos minutos en el aire apretando las vueltas cada vez más Julio se sintió cómodo para hacer su primer rayón sobre el pante de la pista llamado así por estar a la par de esta, a los seis rayones y viendo que todo trabajaba bien como planeado enfilo hacia la pista y aterrizo llevando la nave al mismo lugar donde se había iniciado el vuelo, se aseguró esta y se fueron al pick up enfilaron a Cleveland, un pueblo más grande que ya se le denominaba ciudad, después de comprar unos repuestos y pasar al supermercado a comprar algo para sándwiches y jugos regresaron a Gunnisson, claro en el camino Mr. Bassie le dijo a Julio que todo había salido bien y que según él ya podría trabajar si se sentía bien a lo cual Julio le contesto que ya se sentía bien, Julio se fue al apartamento a terminar de ver que más iba a necesitar para el apartamento cuando sonó el teléfono y era una de las hijas de Mr. Bassie diciéndole que a las seis y media lo esperaban para cenar, la esposa de Mr. Bassie era una cocinera casi chef todo lo que hacía salía delicioso, al terminar y después de una sobremesa, Julio se despidió y a la salida Mr. Bassiele dijo que a las seis se juntaban en la gasolinera para ir a la pista después del café.

Al día siguiente en la gasolinera Mr. Bassie le dijo a Julio que ya había que ir a trabajarle a Joe Frank y se encaminaron a la pista, El hijo del piloto Jones ya estaba y había desatado el avión que Julio volaría ese año, arranco su avión y se acercó al área de carga y mientras el Sr Bassie y el ayudante bajaron del pickup de Joe Frank el pesticida para la aplicación de un pante de ochenta acres, el avión estaba calibrado para esta aplicación la cual sería de dos vuelos de ochenta galones cada uno o sea a una aplicación de dos galones por acre, El Sr Bassie le pregunto a Julio si lo quería hacer en tres vuelos, Julio le dijo a Joe Frank si le importaría a lo que Joe Frank le dijo a Mr Bassie que no le importaba pues solo ese trabajo tenía para este día, dirigiéndose a Julio le dijo subite al pickup y mientras vemos el pante.

Continuará…

Le puede interesar:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...