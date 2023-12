Una Guatemala Diferente Es Posible

El ataque cibernético que tuvo el Ministerio de Finanzas ha afectado no sólo a los trabajadores, también a los proveedores del Estado, quienes no recibirán ni sus salarios, ni sus pagos; resulta inconcebible que el Estado no cuente con toda la seguridad necesaria para proteger su información.

Un reporte de inteligencia de amenazas realizado por Check Point Reaserch en conjunto con Soluciones Seguras indica que, en los últimos 6 meses en nuestro país, se han contabilizado 6 mil 316 ataques cibernéticos, lo que indica que en cualquier momento puede ser afectada cualquier dependencia de cualquier organismo de Estado, con los riesgos que esos ataques conllevan.

En la actualidad, la tecnología y la informática son elementos básicos en la vida de las personas, las empresas y el Estado, la información que se maneja en el mundo digital es cada vez más valiosa y sensible, por lo que la seguridad informática se ha convertido en un tema vital para el resguardo y conservación de la información. Por las razones señaladas es importante prevenir los ataques cibernéticos y estar preparados para que estos no afecten de una manera grave la información guardada.

En resumen, la informática es una herramienta fundamental en las sociedades modernas, que nos permite procesar información de manera eficiente, comunicarnos de forma instantánea y automatizar procesos para una mayor eficiencia, sin embargo, el delito cibernético tiene un impacto cada vez mayor en los procesos económicos y políticos de un país, las consecuencias de los ciberataques en muchos países demuestra que la seguridad informática además de importante es indispensable por la cantidad de datos e información que puede guardar, por lo que la protección de la seguridad informática, se basa en el resguardo de tres elementos vitales la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, pero si estos elementos son vulnerados sus efectos pueden ser devastadores para las personas, las empresas, o el Estado.

Guatemala no ha sido ajena a los ataques cibernéticos, estos se han efectuado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la SAT y el más reciente, en el Ministerio de Finanzas Públicas, por lo que los portales digitales del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conocido como Guatecompras y del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) dejaron de funcionar desde el lunes 27 de noviembre y las autoridades atribuyen esta falla a un ataque cibernético. En Guatemala no se tiene una legislación que regule y sancione los delitos cibernéticos, ni existe otro tipo de legislación para mantener protegida la información, por lo que se duda que la inversión en ciberseguridad en el Estado sea la más adecuada y se duda de la existencia de planes de contingencia y de recuperación de la información para cuando se produzcan estos ataques en cualquier institución estatal.

En conclusión, es impostergable la aprobación de una Ley de Ciberdelitos y de Seguridad Informática para la protección, resguardo, conservación y actualización de la información del Estado, importante también es invertir en equipo y personal calificado para mantener los sistemas protegidos y la información asegurada, para que cuando se produzca un ciberataque como el actual, los daños sean mínimos y no se prolonguen en el tiempo como está sucediendo actualmente, por lo que todos tenemos que tener claridad que vivimos en el siglo de la tecnología y la informática y la protección de estos sistemas es vital para el funcionamiento del Estado.

