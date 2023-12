¿Docentes sin empleo?

Conversemos Acerca De:

Conversaba con una compañera – vía red – la cual había emigrado y que en el país actual donde residía más allá de la burocracia (legalización de sus documentos, entre ellos permiso para trabajar, cédula, etc.), costaba conseguir trabajo como docente, y que las propuestas escazas que había conseguido el pago era inferior al que recibía el docente del país.

Obviamente no cuestionaré si bien o mal, quedando claro la posición de ser migrante donde en ocasiones uno acepta lo que le propongan por una necesidad básica: alimentarse y tener donde dormir, la otra cara de la moneda no sería tener nada y sencillamente mendigar.

No exagero cuando digo mendigar, cuando veo a personas en los semáforos (ejemplo común en América Latina), lo cual no escapa en países desarrollados al menos a través de los diferentes medios audiovisuales.

Mi preocupación ante la interrogante del presente artículo, es que los docentes con la debida formación versus el porcentaje de estudiantes fuera del sistema educacional no puedan recibir clases, por diversos motivos siendo el factor primordial (una vez más la pobreza) y uno de ellos, aulas sobresaturadas de estudiantes.

Esto que me conlleva a la búsqueda de cantidades – números, de los que mis ex compañeros matemáticos, se pondrían muy contentos donde se demuestra la importancia y el sentido del uso de la matemática – en lo referente a estudiantes per cápita[1] o proporción alumnos-maestro, para lo cual hemos seleccionado la tabla siguiente correspondiente al nivel de primaria[2]:

Posición País Valor año 1 República Centroafricana 83.41 2016 2 Rwanda 59.51 2018 3 Malawi 56.89 2018 35 Haití 33.41 1998 37 India 32.75 2017 53 El Salvador 26.89 2018 57 México 26.55 2017 102 Chile 17.79 2017 183 Noruega 8.59 2017

Que si bien hemos realizado una selección como puede apreciarse en la posición, los países con más población se centran el en continente africano; en nuestra región América Latina (AL) una cierta disminución y ya en Europa es significativo el número de estudiantes por docentes, lo que nos da una muestra de la importancia del desarrollo de cada región o continente, que por supuesto debe ir a la par de la inversión que se destina a la Educación.

Muchos docentes pudieran al ver estas estadísticas que no es real, porque desde su punto de vista sabe a cuántos estudiantes HOY le está impartiendo clases y estando en AL, pareciera que ha sido trasladada a África.

Por supuesto una “tabla” puede estar permeada por muchos factores: ¿abarcará las zonas rurales donde la relación estudiante/docente tiende a hacer mayor (al menos en AL) ?; ¿habrán cambiado las estadísticas posteriores a la pandemia? Y otras tantas interrogantes que sería para llenar varias cuartillas.

Y no solo es ver que se hace en Noruega y en general los llamados países bajos, sino lo que la lógica infiere, en cuanto a con datos en la mano de un país a quienes le correspondan dicha toma de decisiones, construir más escuelas; coordinar con las instituciones formadoras de docentes para captar nuevos estudiantes; elevar la dignificación del docente y con ello rescatar el respeto y prestigio que se merecen; salarios decorosos; establecer mecanismos para la entrega de instrumentos tecnológicos y garantizar conexiones en las redes en espacios educativos; capacitaciones; rescatar a docentes jubilados; reformas educativas…

Sencillamente, ¡Inadmisible docentes sin trabajos y aulas super pobladas!

[1] Indicar la media por persona en una estadística social determinada.

[2] Tomada del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). https://www.indexmundi.com/es/datos/indicadores/SE.PRM.ENRL.TC.ZS/rankings

