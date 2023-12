Nuestros peluditos y Armando; una ventana a la inocencia comprendida

Amigo Fiel

Como dice un video que he visto hace poco Son niños que no crecen, amigos que no decepcionan y amantes que no traicionan”, sus miradas inocentes lo dicen todo sin necesidad de palabras, vienen a este mundo para cuidarnos y darnos amor incondicional. Un mundo que se destruye no sé si por aburrimiento, por desesperación, ignorancia o egoísmo, un mundo consumido en las llamas del ego intentando hipócritamente salvarse a través de una fe basada en el amor y encerrada en una jaula cada vez que apuñalamos a alguien con nuestro odio.

¿Y aún os preguntáis por qué amo tanto a mi perro? Sí, para los que aún no se hayan dado cuenta de que estaba hablando de los animales, es así, me refiero a esos animales que son más civilizados y sensatos que los animales salvajes que andan por las calles observando sus móviles sin mirar a nadie.

Como he dicho antes, son niños que no crecen, lo malo es que no pueden llevarse a todos lados porque no nos está permitido, y ahí empieza mi búsqueda, un lugar de confianza, una persona fiable, alguien a quien dejar mi tesoro por unos días; ahí entra en escena Armando Fernández, la persona a la que confié mi pequeñín, una familia maravillosa que lo acogió y lo trató como si hubiera estado en su propio hogar.

Armando tiene una amplia formación en adiestramiento profesional y modificación de conducta, pero lo más importante es que él y su familia tienen un gran corazón con el que cuidan a perros de todas las edades y razas; así que al igual que existen guarderías para niños, también las hay para perros, y os puedo asegurar que se parecen mucho ambas; todos estos peluditos pasean alegremente por cualquier lugar de la casa o del jardín, en verano se refrescan en la piscina y en invierno están calentitos acurrucados en el sofá. El, su esposa y sus dos hijos se han acostumbrado a ser seguidos por esas caritas pícaras que quieren jugar con su pelota o simplemente mostrarles su agradecimiento.

Después de mi grata experiencia no podía dejar de pensar en ciertas preguntas curiosas que muchas veces por falta de tiempo no formulamos, así que, tras pedirle permiso, Armando aceptó contestar mis preguntas:

En primer lugar, gracias en nombre de todos los que amamos a los animales, porque proporcionar un hogar acogedor a nuestros peluditos es darnos la tranquilidad de saber que los dejamos en buenas manos. Armando, ¿Cómo surgió la idea de comenzar tu formación en adiestramiento? ¿y la guardería?

Pues la idea de formarme en adiestramiento ha estado siempre presente en mi vida, desde muy niño ya me llamaba la atención el sector, leía todo lo que encontraba sobre el tema y trataba de aprender todo lo posible.

Pero no fue hasta que llego a mi vida una perrita bastante complicada que decidí formarme seriamente. Esta perrita por un mal trabajo del criador sufría una gran reactividad y bastantes otros problemas de comportamiento, agresividad hacia otros perros, coches, personas y demás, por lo que decidí ponerme en manos de profesionales del adiestramiento para solucionar sus problemas y no darla por perdida. Ahí fue cuando después de que fracasara la terapia de dos supuestos profesionales, decidí que tenía que formarme. Busque mucho antes de decidir qué formación era la mas adecuada y finalmente localice una que era exactamente lo que yo buscaba, una formación completa e impartida por verdaderos profesionales, no por gente que busca hacer un gran negocio y tener a los propietarios inmersos en terapias interminables que no dan resultado.

Después de poner en practica todo lo que aprendí mi perrita empezó a avanzar muchísimo, y ahí fue cuando después de una conversación con mi cuñada sobre una app que usaba un conocido para cuidar perretes y ganar un dinerito mi mujer Vanessa, a la que tengo que agradecer enormemente que apoye mi locura, me dijo de probar y hacerme un perfil en dicha app, y todo comenzó. A día de hoy recibimos un montón de amiguetes peludos y tanto yo como mi perrita, aquella que era tan complicada, disfrutamos a diario con ellos.

¿En qué consiste la modificación de conducta

La modificación de conducta consiste, como su propio nombre indica, en adaptar o modificar comportamientos que el animal tiene o adquiere, para conseguir que tanto perro como familia sean felices juntos.

Esta disciplina se basa en la observación y el establecimiento de limites a nuestro compañero, no es distinto a criar a nuestros niños.

En definitiva, se trata de enseñar a nuestro compañero como ha de comportarse.

Es la disciplina mas complicada dentro del mundo del adiestramiento, ya que se trata de cambiar costumbres y eso puede resultar bastante complicado, porque nuestros amigos suelen tener más energía y paciencia que sus familias. Aquí es donde cobra importancia tener cerca a un buen profesional que nos de las pautas que nos ayudaran a conseguir un peludo ejemplar con el que poder disfrutar a diario.

Quiero aclarar en este punto que la modificación de conducta tiene que ser amable, pero también ha de ser firme, y eso no significa que estemos molestando al perrete, simplemente fomentaremos comportamientos deseados y castigaremos los no deseados, aquí es donde nace la polémica, con el termino castigo, quiero aclarar que la definición de castigo es “una consecuencia desfavorable que hace que una conducta disminuya o desaparezca”, entendiendo esto debemos saber que castigar no significa dañar ni mucho menos, y que el perro mas feliz es el que mas claro tiene como comportarse, ya que siempre sabrá como actuar ante situaciones que se le planteen con sus tutores y las resolverá de manera adecuada, tutor feliz perro feliz.

¿Cuál es la raza más moldeable y fácil de enseñar? ¿Con que raza de perros es más fácil convivir?

Me alegra que me hagas esta pregunta, es muy habitual que me lo pregunte la gente, y la respuesta es siempre la misma, la raza ayuda a anticipar como mas o menos se comportará el animal, pero no es nada definitivo ya que la carga genética solo es una parte del carácter final del animal.

A lo que me refiero es que el carácter lo componen la genética mas el ambiente o medio en el que el perro se cría, es decir, el perro aprenderá a comportarse según el entorno en el que este, de manera que siempre deberemos actuar sobre el medio para que nuestro amigo aprenda y sea finalmente un perro ejemplar.

Dicho esto, quiero también aclarar que lo realmente imprescindible es no quedarnos con un perro por su aspecto, se que todo el mundo tiende a hacerlo de esta manera, pero es un gran error. Lo que hay que buscar es un animal compatible con nuestro estilo de vida, no podemos pretender tener un precioso ejemplar de husky ,por ejemplo, si llevamos una vida sedentaria y solo paseara 15 minutos al día, porque no estaremos cubriendo sus necesidades, y salvo excepciones muy puntuales eso hará que el perro desarrolle conductas no deseadas, y probablemente ese perro nunca llegara a ser feliz, he puesto este ejemplo no por la raza, si no porque probablemente todo el mundo conoce el tipo de perro del que hablo y sabrá que son perros con bastante energía, pero sucede igual con cualquier otra raza.

Se que no he contestado a la pregunta jajaja, pero es que no tiene una buena respuesta, moldeables son todos si entendemos lo que explique en los párrafos anteriores de que el entorno hace al individuo, y la facilidad de aprendizaje la determinara la inteligencia del animal y sus ganas de trabajar.

Yo lo que si recomiendo mucho es una vez que hemos investigado la raza que nos gusta, y si pensamos que podemos darle lo que necesita, analizar bien al individuo y ver que tenga la energía adecuada para nuestro ritmo de vida, para eso hay diferentes métodos y si conseguimos nuestro compañero de un buen criador el también podrá ayudarnos a escoger con responsabilidad.

Cuando hablo de un buen criador no me refiero a lo típico que todo el mundo usa para vender, tengo perros campeones, sus padres son tal o cual y los abuelos y el pedigrí, etc.… esto puede ser importante si queremos competir en concursos de belleza, pero no lo es para tener un gran compañero de vida, sin embargo un criador que sepa decirnos sobre cada cachorrito si es mas o menos tolerante, activo, sumiso, y en definitiva que sepa ayudarnos a escoger un nivel de energía adecuado para nosotros, que realice trabajos de habituación y propiocepción a los cachorros para fomentar su seguridad y evitar problemas futuros, que mantenga a los cachorros con su madre y hermanos el tiempo necesario para el correcto desarrollo de la personalidad del cachorro, eso si es algo por lo que yo pagaría encantado.

Y a la pregunta de con que raza es más fácil convivir mi respuesta es muy similar, lo que hace que la convivencia sea fácil es tener un animal educado, y para eso es imprescindible que tenga sus necesidades cubiertas y que sea de una energía similar a la nuestra, mi consejo es olvidémonos de la estética y centrémonos en lo realmente importante, ser felices con nuestro compañero y que él lo sea también.

¿Es recomendable que el dueño participe en su adiestramiento?

No solo recomendable, es indispensable que el dueño participe en el adiestramiento, ya que de lo contrario el perro no tendrá del todo claro cual es la figura que lo guía, en adiestramiento existe para esto el termino binomio, es una pareja de humano perrete que entrenan juntos, y eso es lo que aspiramos a conseguir con los dueños y sus perros un gran binomio basado en el vínculo, la confianza y las ganas de trabajar para su humano que tendrá el perro si hacemos las cosas bien.

Si el dueño no participara en el adiestramiento esto no seria viable, y el animal podría aprender, pero en cuanto le cambiáramos su guía el empezaría ha hacer las cosas de forma distinta y tendríamos que trabajar de nuevo para afianzar al nuevo guía.

¿Qué es lo primero que se debe enseñar a un perro?

Otra gran pregunta, para mi lo primero que tiene que aprender un perro es que seguirme y aceptar la guía que le voy a ofrecer es divertido y muy bueno para él. En definitiva, lo primero es que el perro se vincule con nosotros y que siga nuestras enseñanzas gustosamente y generar una identificación del animal hacia nosotros, de esa manera podremos seguir con lo realmente importante que son las normas de convivencia, le enseñaremos que puede y que no puede hacer, y de esta manera el tendrá siempre la certeza de poder actuar bien en cada situación, son muy importantes las normas higiénicas, el que pasee adecuadamente y la obediencia básica.

Dentro de la obediencia lo primero para mi es la llamada, que el perro acuda cuando lo llamamos de forma rápida y animosa es muy importante ya que le dará la posibilidad de tener libertad (si un perro no viene no lo soltamos) y disfrutar de explorar y relacionarse con otros.

Después podremos continuar con todas las conductas que queramos enseñarle, esta genial jugar con nuestro perro a enseñarle, esto fortalece el vinculo y es una gran forma de mantener a nuestro perro entretenido y de que disfrute, siempre que se haga de forma correcta, de nuevo es importante que aprendamos de un buen profesional para que todo se haga de forma que disfrute dueño y animal.

¿Qué edad es buena para adiestrar a un perro?

Aquí la respuesta es muy rápida, cuanto antes mejor, teniendo en cuenta por supuesto la edad del perro y sus posibilidades, empezaremos por cosas muy simples que el pueda superar, para que gane confianza y tendremos que ir avanzando poco a poco, no podemos exigir a un bebe que nos soluciones ecuaciones, pues esto es igual, hay que adecuar la dificultad al nivel de edad y preparación de nuestro perro.

Habrá mucha gente que no pueda o no quiera tener un cachorro y adopte a un perro de cierta edad, no pasa nada, los perros aprenden desde que nacen hasta que fallecen, lo único es que será algo mas lento y puede que tenga algunos malos hábitos que habrá que solucionar.

Es importante entender que el aprendizaje de los perros tiene sus etapas, y que siempre será mas complicado trabajar con un perro que no haya tenido, por ejemplo, una buena socialización en el periodo entre los 3 y los 6 meses que con otro que, si haya tenido una correcta socialización, pero todo se puede trabajar, no será igual, pero podemos lograr resultados bastante buenos con cualquier individuo.

¿Podemos encontrarte en las redes sociales?

Actualmente me encuentro inmerso en un proceso de creación de marca y digitalización de mi negocio, así que por ahora no tengo presencia en redes, esperamos poder estar presentes lo antes posible y empezar a crear contenido de calidad y una comunidad que aporte apoyo y soluciones a los amantes de los perros.

Llega la Navidad, y con ella, regalos que no son ningún juguete, compañeros inseparables a los que hay que cuidar de por vida porque se convierten en miembros de nuestra familia. ¿Qué consejo darías a las personas que tienen en mente regalar un cachorrito por Navidad?

Como bien dices un cachorro no es ningún juguete, es un compromiso a largo plazo, el consejo es que se aseguren muy bien de que realmente están dispuestos a compartir sus vidas con un peludo, al que tendrán que cubrir sus necesidades, atender y educar. Yo mas que nadie animo a todo el mundo a comprar o adoptar un perro, ya que para mi son los compañeros ideales y dan una cantidad enorme de satisfacciones, pero también dan quebraderos de cabeza.

El consejo es que hagan una reflexión de quien se encargara realmente del animal y que tiempo libre tienen para dedicar al nuevo miembro de la familia, y de esta manera no se verán luego superados por una situación de la que el animal no tiene culpa, y como comenté anteriormente, que no se dejen llevar por el aspecto físico del perro que busquen un animal que se adapte bien a su modo de vida y todo será mucho más sencillo.

Muchas gracias por tu tiempo y tu labor, me alegra que haya personas a las que sea un placer dejar a nuestros seres más preciados y tener la tranquilidad de que serán cuidados y tratados como uno más de la familia.

