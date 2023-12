Zoon Politikón

«La diplomacia es la continuación de la guerra por otros medios» y «La verdad es siempre el primer mártir de la guerra» son frases que caracterizan a Henry Kissinger.

Henry Kissinger fue el Secretario de Estado de los Estados Unidos entre 1969 y 1977, sirviendo durante las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford. Reconocido como uno de los principales arquitectos de la política exterior estadounidense durante la Guerra Fría, su desempeño como Asesor de Seguridad Nacional y Secretario de Estado en la década de 1970 ha sido objeto de críticas y controversias.

Kissinger apoyó un papel clave en la gestión de la Guerra de Vietnam, siendo criticado por la estrategia de «paz con honor» y la expansión del conflicto en Camboya. En 1970, autorizó el bombardeo secreto de Camboya, generando críticas por la falta de transparencia y la manipulación de la información. Aunque tuvo un papel destacado en la resolución de la guerra de Yom Kippur en 1973, sus esfuerzos para lograr un acuerdo de paz duradero en el conflicto árabe-israelí resultaron infructuosos, dejando un problema persistente en la región.

Participó en negociaciones de armas nucleares con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, siendo objeto de críticas por tácticas como la política de la «madre de todas las bombas«, que algunos consideran contribuyó a una carrera armamentista en lugar de promover la estabilidad.

A menudo es criticado por adoptar un enfoque de realpolitik, priorizando los intereses nacionales sobre consideraciones éticas. Esto lo llevó a decisiones que algunos ven como inmorales o que comprometieron los valores democráticos de los Estados Unidos.

Kissinger apoyó la intervención de Estados Unidos en el enfrentamiento armado de Nicaragua, que enfrentó al gobierno sandinista con los contras, un grupo de fuerzas contrarrevolucionarias financiadas por Estados Unidos. También apoyó la intervención de Estados Unidos en el enfrentamiento armado de El Salvador, que enfrentó al gobierno con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). La intervención de Estados Unidos prolongó ambos enfrentamientos.

Destacaba la relevancia de la diplomacia y la negociación en la resolución de conflictos internacionales. A lo largo de su carrera, participó en numerosas negociaciones, reflejando en sus escritos la creencia en el diálogo como herramienta esencial para la paz. Argumentaba que la diplomacia es la herramienta más eficaz para resolver conflictos, incluso si implica dificultades o concesiones.

Consideraba la creciente interdependencia entre las naciones y abogaba por soluciones cooperativas a nivel internacional para abordar desafíos globales como la proliferación nuclear, la pobreza y el cambio climático.

Sus críticos lo acusan de ser un realista despiadado dispuesto a sacrificar derechos humanos y democracia en favor del interés nacional, mientras que sus defensores elogian su pragmatismo y visión estratégica. La aplicación de la realpolitik, que prioriza los intereses nacionales sobre consideraciones éticas, ha sido objeto de controversia. Algunos argumentan que este enfoque pragmático lo llevó a decisiones que comprometieron los valores democráticos y los derechos humanos en nombre de la estabilidad mundial.

Durante su mandato como Asesor de Seguridad Nacional y Secretario de Estado, Kissinger fue criticado por su manejo secreto de información relacionada con la Guerra de Vietnam, contribuyendo a la desconfianza pública y la percepción de ocultamiento de la verdad.

Su legado es complejo y contradictorio, y son objeto de debate. Hay quienes argumentan que Kissinger no traicionó a sus aliados en Latinoamérica, sino que actuó en el mejor interés de Estados Unidos. Estos argumentan que la Guerra Fría era una época de gran tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y que era necesario tomar medidas para contener el comunismo en la región.

La interpretación de si estas acciones constituyen una traición a los aliados puede variar según la perspectiva. Algunos podrían argumentar que Kissinger tomó decisiones pragmáticas en un contexto geopolítico complejo, mientras que otros podrían considerar que sus acciones fueron contrarias a los principios democráticos y los derechos humanos.

La realidad es que figuras como Henry Kissinger fueron arquitectos clave de un estado paralelo, donde, mientras la administración oficial seguía un rumbo, el estado paralelo seguía una dirección completamente diferente. Guatemala experimentó la frialdad del realismo político estadounidense, enfrentándose al riesgo inminente de caer en las garras del comunismo cuando se le bloqueó la ayuda militar (situación que persiste hasta hoy en día). A pesar de estar inmerso en su propia lucha, el país fue traicionado y dejadó a su suerte.

Fue gracias a la colaboración de Israel que el ejército no experimentó un fracaso y que la nación no se dividió ni fragmentó. A lo largo del tiempo, la historia de la política estadounidense ha revelado su verdadero rostro, perdiendo así su estatus de interlocutor válido y confiable en muchas regiones del mundo. Un aliado legítimo no debería recurrir a amenazas para que se violen leyes, se acepten ilegalidades o se ignore la institucionalidad del Estado.

Pero, Guatemala también tiene su propio estado paralelo, en donde su líder está representado principalmente por el «El Dólar» y sus allegados, quién con su fortuna ejerce influencia en el país, apuntando siempre en dirección opuesta. Esta dualidad en la dirección política evidencia las complejidades y desafíos que enfrenta el mundo y el país en la búsqueda de coherencia y estabilidad política.

