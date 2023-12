Historia de la fumigación aérea en Guatemala (Parte III)

Louis cargara el avión, así era como la mayor parte de los clientes y amigos llamaban a Mr. Bassie, el pante estaba como un cuarto de milla al norte del aeropuerto de donde salieron, era un pante cuadrado con unas líneas eléctricas en un lado y libre del otro lado y la casa de Joe Frank al lado del pante, no había ninguna duda con respecto a la ubicación del pante y el modo como se iba a ejecutar el trabajo así que se dirigieron al aeropuerto, ya el avión estaba listo y Joe Frank en camino de regreso al pante pues el seria el banderillero o sea el que marca el surco o línea que el piloto tiene que seguir hasta terminar la aplicación. Él ya había marcado con unas estacas las diferentes líneas de ese y el resto de sus pantes o campos de algodón, en su pickup el alineaba la ventana de la cabina de este en la estaca predeterminada y el piloto le apuntaba a la ventana y cuando el avión ya iba acercándose al pickup este se movía a la siguiente estaca y al ver que el avión había terminado su vuelta y ya alineado con la cabina de este, se movía a la siguiente y así hasta terminar el pante, Julio estaba listo ya todo chequeado antes de despegar aplico la potencia y el avión despego rápidamente pues los vuelos se habían dividido en tres por lo que esta aeronave se sintió liviana, pudiendo ser más maniobrable que si hubiesen sido dos vuelos o cargas, en el primer pase Julio voló arriba de los cables eléctricos pues no sabía que tan rápido se iba a mover el pickup y pensó que el avión definitivamente no iba a pasar abajo de los cables y arriba de la cabina de este, sin embargo Joe Frank si se movió con bastante anticipación por lo que Julio ya paso abajo de los cables en las siguientes pasadas hasta terminar la carga, alineándose con la pista aterrizo sin problemas y se parqueo en el área de carga, no se bajó pues Mr. Bassie y el joven ayudante ya lo estaban esperando con la mezcla ya echa y la manguera de carga en la mano, la segunda carga ya en el tanque y Mr. Bassie dándole la señal de ok o listo Julio acelero su avión y despego casi en el mismo lugar sintiéndose cada vez más seguro de su proceder y conociendo su avión, alineado y abriendo la llave de descarga del pesticida y Joe Frank moviéndose a la siguiente línea se continuo de la misma manera hasta terminar la segunda carga, enfilándose a la pista observó que ya el joven tenía la manguera en mano, como si fuesen las carreras de autos todo era como reloj la cargada del pesticida se llevaba como dos y medio minutos, la bomba era eléctrica y tenía la capacidad de descarga de cien galones en tres minutos, para el avión pequeño estaba perfecta, recibiendo la señal del Sr Bassie despego con su última carga, enfilándose con el pickup empezó con la cuarenta y una línea de las sesenta totales del pante, el avión estaba muy bien calibrado pues cada carga casi se terminaba a las veinte pasadas por lo que la aplicación seria como se había programado, en la última pasada no se terminó el pesticida por lo que se aplicó una pasada a la par de la línea de los cables eléctricos y al tratar de hacer lo mismo en la parte opuesta del pante solo alcanzó para media pasada sin embargo ya Joe Frank estaba en camino para el aeropuerto, aterrizando Julio y el pickup de Joe Frank llegando a la pista, Julio no apago el motor y se bajó y les dijo a Mr. Bassie y a Joe Frank que se le había terminado el pesticida en la ronda, así es como se le decía a las pasadas que se hacían al final de los pantes, Joe Frank dijo que no era necesario pues en esa parte que no había obstáculos la cobertura había sido satisfactoria, Julio movió el avión cerca de las bombas de combustible y lo lleno dejándolo listo para el siguiente trabajo, en ese momento no sabía cuál seria.

En la escuela como había que arrancar el motor a mano, cuando había que mover el avión se llamaban a un par de estudiantes y se empujaban a sus lugares, aquí como era arranque eléctrico no había necesidad de empujar por lo que Julio arranco el motor y movió el avión a su lugar para asegurarlo con las cuerdas que estaban aseguradas al suelo. En ese momento Mr. Bassie le dijo a Julio que se subieran al pickup y se fueran a el otro lado de la pista donde estaba el hangar y su avión y preguntándole a Joe F si se quería ir con ellos a lo que este declino y les dijo que chequearía con el entomólogo para la próxima aplicación y que los llamaría por teléfono cuando estuviese listo, al llegar al hangar empujaron el avión para la pista pues había mucho polvo y no querían arrancar en una nube de polvo, al llegar a la pista se subieron al avión y Mr. Bassie no cheque ni el aceite ni la gasolina, Julio solo lo vio y el Sr Bassie dijo que todo estaba bien, que lo había chequeado la última vez que voló y eso había sido un par de semanas atrás y solo por media hora, arranco su avión y cheque los magnetos y se fueron a conocer las fincas que le pertenecían al Bassie flying service, eran como seis pantes que le pertenecían a él Sr Bassie, luego fueron a ver las de Joe F. estos eran como ocho pantes luego se fueron a ver los de Mike Thomson estos eran también como nueve y luego se fueron a ver los de Gerald Denton, estos eran solo tres pero eran grandes y estaban dos del lado oeste de la carretera que conectaba Rosdale con Gunnison o sea la carretera uno que en una época salía de New Orleans y llegaba a Memphis Tennessee y más al norte con Missouri y otros estados, al este estaba el otro pante de la finca de Gerald D. como una hora o más de vuelo aterrizaron y julio cerro su cuaderno de apuntes y regresaron el avión a su lugar y se fueron a la tienda de un amigo de Mr. Bassie, allí estaba la esposa atendiendo y Mr. B le presento a Julio y pidió una coca cola y una lata de sardinas con galletas saladas y una cebolla a lo que la Sra. prontamente le sirvió y dirigiéndose a Julio le pregunto qué quería a lo que Julio le solicito lo mismo solo que con una seven up, almorzaron y después se fueron a Cleveland a comprar otros repuestos que se necesitaban en la finca del Sr Bassie, ya siendo las cuatro de la tarde ya en camino de regreso Julio le dijo a Mr. Bassie que si no paraban en un supermercado pues necesitaba algunas cosas para tener en el apartamento a lo que este accedió y se compró lo que se necesitaba, al llegar a Gunnisson Julio saco la bolsa de las compras y se la llevó al apartamento, ya iba a empezar a prepararse un sándwich cuando sonó el teléfono, contestando conoció la voz de una de las hijas del Sr Bassie diciéndole que la cena estaba servida y que lo estaban esperando, otro día cenando con la familia Bassie.

Al día siguiente y siempre en la gasolinera de Joe Mr. B le dijo a julio que si quería hacer algo que lo hiciera pues no había trabajo, a lo que Julio le pregunto si podía ir a volar para reconocer las otras fincas y practicar un poco más a lo que Mr. Bassie le dijo que no había problema pues todavía no había empezado la temporada, como a las dos tazas de café y bromear con Joe el dueño de la gasolinera se fue a la pista, ayudando a Jones Jr. desato el avión y chequeando el aceite y la gasolina se subió a este y clareando la hélice arranco calentó el aceite y despego sin agua en el tanque de veneno y enfilo a sobrevolar lo que habían volado con Mr. Bassie sacando sus apuntes cuando no estaba seguro si ese era el pante que tenía en mente y estar seguro de donde estaba hacia un par de pases sobre este y se iba a otro, como a la hora y media y regresando a la pista se elevó como a mil quinientos pies y empezó a ubicar Gunnison con los otros pueblos, al este estaban las torres de los pueblos de Shelby Merigold y Cleveland todos con una o dos torres de agua Cleveland ya era de tres o más Torres de agua y de las grandes, al sur Rosedale y al norte también de una torre de agua, todas estas tienen el nombre de donde están localizadas y siempre bien pintadas, lo cual ayuda a los pilotos que no están familiarizados con el área cuando van de punto a punto solo se bajan unos cientos de pies y leen el nombre del pueblo ya que está escrito en estas torres y lo ubican en su mapa de vuelo y siguen hacia su destino. Ya como a unas dos millas de distancia y con la pista a la vista el motor de la aeronave empezó a fallar, fallo unos cinco segundos, suficiente para que la gente que se encontraba en el suelo mirara hacia arriba a ver qué pasaba, sin embargo, no hubo secuencias y el motor siguió como si nada, aterrizó y se ubicó en su lugar habitual como si nada hubiese pasado.

El primero en llegar fue Paul Willet, él era el administrador de la plantación de la familia Bassie, acercándose a Julio le pregunto si había habido algún problema a lo que Julio le respondió que no , ya esto no era nuevo ya le había pasado antes cuando Johnny se enojaba y hacia picadas bruscas , el carburador se quedaba sin combustible y el motor se apagaba momentáneamente y al reabastecerse de combustible por el vuelo recto y nivelado arrancaba sin ningún problema, lo único diferente fue que Julio no había hecho ninguna maniobra brusca, en ese momento en el radio de Paul se escuchó la voz de Mr. Bassie diciéndole a Julio que en camino para su apartamento que pasara por su casa pues él iba en camino para allá, Julio dedujo que Paul ya había informado a Mr. Bassie de lo ocurrido, Julio agradeció a Paul y se dirigió a la casa de la familia Bassie. Al llegar a la casa Julio noto que el pickup de Mr. Bassie no se encontraba pero en lo que se bajaba ya él llegaba , entraron a la casa y este le ofreció una cerveza de las que él tomaba, era una Bush estas ya las había probado Julio en el Norte de los USA en Wisconsin, Mr. Bassie preguntó cómo había ocurrido la falla a lo que Julio con todo detalle informo, siendo todavía las once de la mañana decidieron ir a la pista, el avión se chequeo y se arrancó el chequeo de los magnetos sin problemas, Mr. Bassie pregunto si lo volaba el, a lo que Julio le dijo que lo iba a volar el, veinte minutos más tarde aterrizo sin ningún problema y listo para el siguiente día de trabajo, regresaron a la casa y la cerveza todavía estaba a la mitad a lo que Julio procedió a terminarla y ya con el salami y el pan en la mesa terminaron otra y ese fue el almuerzo del día, la cena era lo fuerte del día pues a esa hora la familia esta junta y la Sra. Bassie al frente de la cocina las cenas eran de chuparse los dedos.

Mr. Bassie menciono que otro de los clientes había visto las prácticas de vuelo del avión pequeño y le había dicho que quería el avión pequeño le trabajase la temporada que ya estaba empezando, Julio se alegró pues ya contaba con dos clientes. No habiendo más trabajo y no habiendo trabajo el día siguiente Julio se fue a Cleveland a visitar a una señorita que le había hecho su estancia más amena cuando estaba en la escuela de aviación. Cuando en la escuela, un día en que los estudiantes no tenían vuelo por la tarde decidieron ir al parque del pueblo, fue un día de feriado y al llegar vieron que habían unas señoritas usando la cancha de tenis, eran tres, dos hermanas y una amiga, al sentarse y verlas jugar, Julio que era el que hablaba mejor ingles les pregunto si era posible que el usara la otra raqueta a modo de jugar dos contra dos a lo que no hubo ninguna objeción, como a los dos sets una de ellas dijo que ya era suficiente para ella y le dio la raqueta a Roberto y se fue a sentar en otra banca al lado de donde estaba sentado Luis Ángel, este se levantó y se fue a sentar al lado de ella entablando una conversación, como a la hora de jugar y cambiar parejas y teniendo un buen tiempo se sentaron todos a platicar, al notar que los estudiantes estaban tomando cerveza les hicieron saber que estaba prohibido hacelo por lo que se terminaron las que habían abierto y guardaron las latas que habían usado y cada uno se fue a su casa no sin programar la próxima cita.

Al día siguiente después del café y ya en la pista llego Paul y le dijo a Mr. Bassie que el entomólogo había pasado y que se alistaran los aviones pues la temporada arrancaba el lunes siguiente, siendo viernes le dijo a Jones Jr. que llamara a su padre pues tenía que probar el avión y prepararse para empezar a trabajar el Lunes, sentados en la oficina Mr. Bassie explico el sistema de programación de las aplicaciones y saco de la gaveta del escritorio un libro en el cual se apuntaba el orden en el que los clientes solicitaban las aplicaciones, Julio sugirió que sería un mejor método el uso de un pizarrón en la pared y que se usase el libro para respaldo y récord para cotejar los libros de los pilotos y que lo mantuviese al día Jones Jr., Mr. Bassie le dijo a Julio que se subieran a pickup y que fueran a comprar el pizarrón y lo necesario, para eso se fueron a Cleveland ya que Gunnisson no contaba con ese tamaño de almacenes, en una hora ya tenían el pizarrón colgado y con una regla marcaron la lista de clientes, los días de la semana, a la hora que se tenía que empezar etc., en ese momento se dieron cuenta que necesitaban un pizarrón para el otro avión por lo que mandaron a Jones Jr. que fuese a traer otro, al fin de la tarde ya habían terminado los dos, todos quedaron satisfechos de la labor efectuada, ya en camino a la casa Mr. Bassie le dijo a Julio que su esposa iba a cocinar espagueti y que contaba con que llegara, encantado respondió que ahí estaría.

Llego un poco temprano a la cena y las hijas ya estaban poniendo los platos a lo que Julio se acomidió a poner los vasos para el té, ya se empezaba a sentir más en casa, Mr. B llego y le ofreció una cerveza a lo que J acepto y se sentaron ya todos en sus lugares y J ya tenía también su lugar, al terminar J ayudo con su vaso y plato llevándolo a la cocina y despidiéndose comento acerca de lo delicioso de la cena. Al día siguiente después del diario café en la gasolinera Julio se fue a la pista y al llegar se dio cuenta que había un pickup que él no había visto y al ver una calcomanía de un avión fumigador en el vidrio de atrás dedujo que era Gingle Jones el piloto del avión grande, Julio se bajó de su pickup, entro a la oficina y saludo a Gingle Jones a lo que Jones Sr casi ni le contesto, se levantó y le dijo a su hijo que saliera a ayudarle con el avión pues iba a volar, estaba de mal humor pues había visto que en el pizarrón del avión de Julio ya estaba el nombre de dos de los clientes a quienes él le fumigaba y cuando paso enfrente de Julio le dijo que no creía que iba a haber suficiente trabajo para dos pilotos a lo que Julio le contesto que él estaba contento con los dos clientes que tenía y que con eso él tenía suficiente, Jones no contesto nada y se retiró, Jones arranco y con más potencia de lo que necesitaba dio la vuelta a manera de echar tierra en el avión pequeño, de todos modos Julio no era el que limpiaba los aviones y no le importo. Se quedó en la pista hasta que Jones regreso, fue como una hora y quince minutos fue lo que le tomo a Jones ponerse al día con lo que a su avión correspondía, él tendría unos sesenta años o por lo menos eso aparentaba, sin mediar palabra parqueo el avión le dijo algo a su hijo, se dirigió a su pickup y se retiró.

Julio le dijo a Jones Jr. que le ayudara a limpiar el avión pues iba a volarlo ,Paul Willet llego y se quedó viendo y trato de ayudar a desatar el avión, Julio le dijo que si quería ir a volar un rato y chequear como se miraban los cultivos del aire a lo que Paula sintió y los dos se subieron al avión, arranco el avión y después delos chequeos despegaron y fueron a recorrer todos los pantes de la finca de la familia Bassie, todo estaba bien pero Paul le dijo a Julio que había un pante pequeño de otro lado de la carretera casi en el rio Mississippi, virando hacia el oeste y como a tres minutos y con las indicaciones de Paul ya estaban sobrevolando el pante de seis manzanas, ubicándose Julio tomo un poco de altura y dando una vuelta sobre el rio y con una barcaza enfrente, descendió a nivel del rio y pasaron saludando a los marineros, tomando un poco de altura se dirigieron a la pista y ya con la pista a la vista bajaron a nivel de la carretera se pusieron a la par de una línea de cables eléctricos y pasaron abajo de ellos y cada dos postes pasaban abajo una y otra vez hasta que los postes entraban a una zona boscosa pasaron sobre los árboles y con la pista enfrente de ellos Julio corto el combustible y aterrizaron, se pusieron a la par de las bombas de combustible y apago el motor después de dejarlo correr un par de minutos, al ver Julio que Paul no tenía su sombrero el cual todo el tiempo lo tenía puesto este le dijo que en el segundo poste se le había salido por la ventana, claro ese avión no usaba ventanas laterales, tampoco adelante solo era el windshield el que el avión tenía, si había una puerta igual a los de la escuela pero hasta allí era la ventanearía. Al amarrar el avión después de llenarlo de combustible se fueron a la tienda de Pinki que era el lugar donde habían almorzado con Mr. Bassie días atrás, fue la primera cerveza que se tomaron juntos piloto y administrador, Paul fumaba como Mr. Bassie este tenía un parecido a Alan Ladd y se vestía al igual que Mr. Bassie todo de caqui y sombrero, Mr. Bassie usaba gorra sin embargo también usaba sombrero. El fin de semana Julio estuvo visitando a su amiga en Cleveland, asistió a la iglesia que la familia de ella visitaba, ella tocaba el piano y cantaba con el coro y a veces sola, después de los servicios fueron a almorzar y julio regreso a su apartamento después de pasar al supermercado y comprar lo poco que necesitaba pues casi todos los días cenaba con la familia Bassie.

El día empezó como todos los demás, café en la gasolinera, y de una vez la programación de trabajo para el día, Julio no tubo trabajo, Jones trabajo para dos clientes, parqueo su avión y se fue a su casa, durante la temporada el alquilaba una casa por un pueblo al sur de Gunnisson y no se socializaba con ninguno de los clientes ni llegaba a la gasolinera, el en la mañana llevaba un su termo y se tomaba un par de tasas de café y se fumaba casi un cigarro con cada taza de café, Julio al levantarse comía un poco de fruta antes de sus dos tazas de café y siempre unas donas que Joe proporcionaba de vez en cuando, si no habían donas entonces había que recurrir al dispensador de chocolates y papalinas y comprar las mini donas con azúcar blanca que también eran bastante apetecibles. Pasaron los meses y Julio logro lo que quería, o sea su primera temporada. Un de los lunes con bastante trabajo Gingle J. no apareció y Julio se fue a trabajar lo poca que ya quedaba de la fumigación pues la temporada estaba por terminar, ya solo quedaba lo que era el defoliante o sea la aplicación de este producto para que la planta bote las hojas y las máquinas puedan entrar a recolectar el algodón, al regresar Julio noto que Gingle no estaba y noto que el avión de Gingle que era el Pawnee estaba desatado, Louis salió de la oficina y le dijo a Julio que arrancara el Pawnee y que lo pusiera en el área de carga pues tenía que sacar el trabajo de Gingle y ya lo estaban esperando, este avión es el doble de lo que es el J3 sin embargo es más pequeño que el Stearman que volaban en la escuela por lo que Julio no vio mucho problema, con las cuatro cargas de cien galones tendría que terminar el trabajo, era para la plantación Denton, este avión tenía doscientos treinticinco caballos comparado con ciento quince del J3 y volando este con ochenta galones la diferencia era mínima en galones para el doble de caballos por lo cual Julio se sintió con extra potencia, esto lo sintió desde el primer despegue, los frenos efectivos al cien por ciento y la potencia de sobra, se terminó el último vuelo y tanto Louis como Gerald el dueño de la plantación contentos, no digamos Julio que seguía ganando experiencia y horas para apuntar en su libro de vuelo, una de las razones para apuntar las horas es que los seguros no cubren cuando se tienen menos de quinientas horas de fumigación y cuando se sale de la escuela salen los estudiantes con doscientas cincuenta horas o, por lo que los servicios de fumigación no contratan pilotos con menos de quinientas horas o sea que a Julio le faltaría otro año a modo de completar sus quinientas horas para estar cubierto por el seguro y así optar a otro trabajo.

Julio se quedó como tres días trabajando el Pawnee pues Gingle se había hospitalizado debido a un quebranto de salud, él ya tendría el doble de la edad de Julio. La temporada termino un poco más corta de lo que se había esperado sin embargo Julio había quedado satisfecho con su primer año y los clientes también por lo que a la hora de la despedida Julio ya contaba con un trabajo para el año siguiente. Ya Julio sin trabajo pensó en regresar a pintar casas, sin embargo, ya le gustaba más el área de Mississippi aparte de ya estar saliendo más seguido con su amiga de Merigold, fue entonces que la desmotadora del papa de su amiga ya estaba trabajando y le ofrecieron trabajo a lo que accedió sin saber en qué trabajaría. El apartamento lo siguió alquilando pues la distancia de Gunnisson a Cleveland era de alrededor de quince millas por lo que salía temprano para llegar a trabajar a las ocho am y regresaba como a las seis pm, varias veces cuando llegaba al apartamento había una nota de la familia Bassie indicando que lo esperaban para la cena, todos los domingos iba a la iglesia con los Bassie y también almorzaba con ellos, era casi su familia así lo sentía él. El primer día de trabajo le indicaron cual iba a ser tarea, esta consistía en subirse al carretón de algodón el cual estaba en una pesa abajo de una tubería de al menos unas doce pulgadas la cual succionaba el algodón para secarlo y procesarlo, eso lo hacia el instructor con una mano y con una facilidad que Julio creyó que también iba a hacerlo igual, lógico era de suponer que el instructor quería reírse un poco pues a él le paso lo mismo cuando empezó a trabajar en la desmotadora según le comento a Julio después, el problema con esa tubería es que si no se tiene a determinada altura no jala el algodón y si se baja demasiado se obstruye y ya no pasa algodón por la demás maquinaria adentro de la desmotadora por lo que se escuchan los chiflidos de los otros trabajadores pidiendo que manden más algodón mientras el que está a cargo de la tubería de succión mira como la destapa, después de varios periodos de chiflidos Julio logro mantener el flujo continuo por lo que ya se empezó a sentir más relajado en el trabajo, cada diez carretones llegaba el instructor a reemplazarlo fue así como transcurrió su primer día de trabajo, cansado y adolorido pues uso un montón de músculos que jamás había pensado en usar.

Como todo en la vida la practica hace la diferencia, en una semana ya podía si no mejorar a su instructor ya no le gritaban de adentro de la desmotadora por la falta flujo de algodón, más tarde ya lo habían reemplazado y lo que hacía en su nuevo trabajo era pesar y cargar las pacas de algodón, marcarlas ponerles el nombre del propietario de estas y cargarlas en el camión que ya había aprendido a manejar, en esta nueva etapa de la vida el instructor era Red nunca aprendí su nombre pero había trabajado con el Sr Tedford por muchos años, en la desmotadora tenían un camión marca International bastante viejo, no tenía ni aire acondicionado y carecía de timón hidráulico lo que significaba que cada vuelta que se le daba al timón se tenían que usar los dos brazos y toda la fuerza que se podía sacar de todos los demás músculos cerca de los brazos, cuando Julio empezó a manejarlo y Red darse cuenta que para adelante no tenía problema le comunico que de ahora en adelante solo lo quería ver retrocediendo nada para a delante, fue así que en una semana en lugar de solo cargar el camión con las pacas de algodón ya tenía que llevarlas a las bodegas de la empresa que quedaban como a dos kilómetros de distancia pasando por parte del pueblo de Cleveland, la hora en que se hacia este trabajo era de diez de la noche a seis de la mañana para no interferir con el tráfico, el camión cargado había de posicionarlo de manera que el espacio de cada lado de este eran tres pulgadas de distancia de la plataforma de carga pues así el montacargas podría pasar de la plataforma de carga a la plataforma del camión para poder descargarlo, pudiendo retroceder el camión de tal manera Red le dio las instrucciones de manejar el montacargas y el lugar donde se escondían las llaves de este pues en ocasiones se había informado de jóvenes hacer uso de este solo para jugar, fue por esa razón que las llaves se escondían, este montacargas era automático por lo que nunca hubo problemas para su manejo, claro el camión que se usaba para estos viajes ya no era el viejo international en el que había aprendido a manejar, este ya era un camión marca Mack con una caja de cambios de cinco velocidades para adelante llamada lazy boy, timón hidráulico y aire acondicionado, los primeros viajes al regresar, Red preguntaba si se había dado cuenta del tiempo que se había tardado a lo cual Julio le contestaba que si le había costado un poco la retrocedida en el hoyo pues la plataforma de carga era a nivel del suelo por lo que habían cavado un hoyo en el que se retrocedía la plataforma del camión para que quedara a la misma altura para su descarga, en una semana ya no estaba Red viendo los tiempos, ya sabía que ya no habían problemas en las descargas, Red era un hombre de color, media como dos metros y le hacía falta media mano, muchos de los trabajadores viejos de las desmotadoras perdían dedos, manos y hasta brazos. Ya Julio había demostrado y por su buen trabajo que ya no era el joven que cuando no volaba parrandeaba por lo que ya lo invitaban a la casa de la familia del Sr Tedford, su patrón por el tiempo libre de su trabajo en la fumigación y posiblemente su suegro en un futuro.

Le puede interesar:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...