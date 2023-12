La dominación mental

Relatividades Perspectivas

El 6 % hasta potencialmente 12 % de guatemaltecos, «eligieron» a los arrieros intermedios entrantes (las cifras disminuyen). El resto, no quiere ser arreado por esos arrieros o no quiere ser arreado.

Las entidades internacionales reaccionan enérgicamente ante no solo una batalla en la guerra entre los arrieros dominantes, sino el detonador – verdugo de la política masiva, autoritaria e impositiva (leer redacciones: «política masiva» , «que sostiene a la política masiva, autoritaria e impositiva» y «»elecciones» de arrieros, entre opciones impuestas»)).

Saben que si guatemaltecos se rebelan ante los arrieros entrantes, y dejan de ser amaestrados y arreados por ellos… no solo perderán la batalla por Guatemala ante otros arrieros dominantes, sino que el mundo percibirá el ejemplo que dan los guatemaltecos… y se revelarán como ellos lo hicieron.

Los arrieros dominantes, temen perder su dominio y poder sobre lo que hasta ahora, eran manadas. Temen ante la pérdida de temor por parte de quienes les eran sumisos y ya no lo son… ni por amaestramiento, ni por dominación económica. Ya muchos perdieron incluso, el temor a perderlo todo… pues ya no nada queda, realmente… mas que ilusiones que se desvanecen ante el riesgo de imposiciones y esclavitud mas imponente que antes.

«Los guatemaltecos no permiten que los arreen arrieros impuestos. No les son sumisos ni a ellos ni a los sistemas de arreos».

Utilizarán toda la fuerza, para evitar la caída de su sistema de arreos. Una posible solución, sería que las personas en todo el mundo, coordinen con gente de la rebelión en Guatemala.

Los arrieros dominantes y arrieros intermedios, utilizan arreos emocionales como «derecha» contra «izquierda», «democracia» (aprovechando que las manadas son tan estúpidas y amaestradas para creer que el obvio representativismo… es democracia (investiguen como en grecia, propusieron democracia… e inmediatamente cayeron nuevamente a representativismo – arreos, porque las manadas tampoco pensaban en ese entonces) y creer que «elegir» a los arrieros y políticos (entre opciones impuestas) para ser sumisos y arreados… es libertad), «respeto a la voluntad popular – de todo el pueblo» (aprovechando que los idiotas repiten que «el pueblo eligió y la decisión del pueblo debe ser respetada y quienes no la respetan, son seres deplorables por querer imponer sus intereses ante la voluntad de todos»… cuando por obvia lógica, son ellos (el 6 % hasta potencialmente, 12 %) quienes no respetan a todos… y pretenden imponerles arrieros y políticas, mediante «respaldo» a través del sistema de política masiva y «elecciones» de arrieros entre opciones impuestas). Y no se quien @%^# podría creer que imposiciones por parte de un porcentaje mínimo de la población, hacia la mayoría, es justo y asertivo (ni siquiera muchos entre quienes lo afirman, lo creen. Como los seres deplorables que son, sabiendo que es injusto, pretenden imponer arrieros, politicas e intereses a otros (algunos, tristemente si poseen tal grado de estupidez para creer que como les fue amaestrado que asi funciona el sistema… y que el sistema es acertado y justo, porque eso les adiestraron. La minoría puede imponer cosas a todos, solo por haber votado a través del sistema, mientras todos los que piensan y no quisieron a alguna opción de arriero, deben joderse por no haber votado por lo que pareciera ser opcion menos #%%@ que otras).

Esperemos que personas en el mundo, coordinen para liberarse de los arrieros apoyados por «personas» – amaestrados para ser arreados y sumisos ante arrieros y sistemas de arreos.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...