¿Cómo somos los guatemaltecos?

Debemos Saber La Verdad

Es importante darnos cuenta de los problemas de Guatemala, que han sido causados por funcionarios de los últimos gobiernos al haber sido irresponsables, aprovechados, corruptos y que solo vieron sus intereses personales y los de sus amigos.

Si cada uno de nosotros no cambia la forma de pensar y de actuar, seguiremos igualmente fregados y le haremos daño a los demás guatemaltecos, a las posibilidades de desarrollarnos como nación, a nuestras familias y a las futuras generaciones.

Si no nos involucramos participando en un verdadero cambio, el nuevo gobierno no será capaz de mejorar con funcionarios y empleados defectuosos quienes siempre han estado trabajando en el gobierno.

La fuerza que tenemos como pueblo es nuestra participación, pagando impuestos y votando conscientemente, para exigir nuestros derechos y cambios.

Los funcionarios y empleados públicos también tienen que cambiar, no ser aprovechados, corruptos y deben trabajar por el bien de los guatemaltecos, quienes pagamos impuestos, para que reciban sus sueldos y salarios.

Como guatemaltecos hay que recordar que no importa que vayamos a Estados Unidos, México, Europa, etc. porque siempre llevaremos a Guatemala adentro. Además, siempre apoyamos al débil o al desvalido por lástima, porque nos sentimos igual de pequeños, fiesta nacional por un segundo o tercer lugar, héroes nacionales a quienes ganan algo, porque nosotros mismos creemos que nunca ganaremos algo, así tenemos que reflejarnos en los triunfos de otros porque los nuestros son muy escasos y somos el pueblo de la disculpa, de la excusa y de no esforzarnos por los demás.

El primer paso que se debe dar es participar votando conscientemente y no solo marcar las papeletas electorales, debemos esforzarnos para empezar a cambiar nosotros mismos como guatemaltecos y después tenemos que erradicar los vicios que tenemos como pueblo. Si no lo hacemos de nada servirá, como no ha servido con los últimos gobiernos. Acaso necesitamos a un dictador para que nos haga cumplir la ley con la fuerza por medio del terror o del miedo. Cambiemos nosotros mismos.

Después de estas reflexiones como guatemalteco he pensado en buscar al responsable, no para castigarlo sino para exigirle, si exigirle, que mejore su comportamiento y no se haga el loco, he decido buscar al responsable de que Guatemala este tan fregada y estoy seguro que lo encontraré esta noche cuando yo me vea en el espejo, ahí estará y le voy a exigir y suplicar si es necesario, que empiece a cambiar y me ayude a cambiar a los demás guatemaltecos para hacer una Guatemala mejor, actuando en beneficio de los demás y que en las elecciones con mi participación y voto consciente iniciemos el cambio de Guatemala.

Libre emisión del pensamiento.

