Historia de la fumigación aérea en Guatemala (Parte IV)

El segundo año con Basie Flying empezó lento, Julio con su J3 haciendo lo poco que había que hacer, el otro piloto no había llegado pues no había necesidad, sin embargo cuando se necesitó de su presencia no lo hizo pues estaba hospitalizado otra vez por problemas de salud, su hijo siempre ayudando en todo, Julio tuvo que volar el avión grande a lo que se sentía ya como un piloto agrícola ya no como piloto nuevo, a la semana se presentó el Piloto Jones y Julio regreso a su J3, en uno de los vuelos sobre la finca del Sr. Bassie el avión perdió la potencia por lo que este se precipito al suelo dándole tiempo a Julio a tratar de ponerse paralelo a los surcos del cultivo y aterrizar, no salió mal este pues solo tuvo un daño menor en la rueda de atrás, habría que hacerle un trabajo de soldadura. Al bajarse del avión ya se avizoraba el pick up de Paul el administrador de Mr. Bassie, eran como a las diez de la mañana y como en diez minutos Mr. Bassie ya estaba en el campo observando el daño, dijo que iba a llamar a un amigo que era piloto fumigador y que en su tiempo libre le daba mantenimiento a sus aviones y a los de los vecinos también, estaba en el pueblo de Greenville a treinta y ocho millas de Merigold, alrededor de las doce del día ya estaba Mr. Bassie y su amigo componiendo el avión, a las dos de la tarde ya el avión estaba listo y ya el mecánico había comisionado a Paul que fuese a Cleveland a comprar un galón de Marvel Mystery, este era un aceite especial para liberar las válvulas del motor que fue lo que él, determinó que había sido la causa del fallo del motor, al regreso de Paul ya se había vaciado todo el aceite del motor y ya tenía un galón de Diesel número uno dentro de la aceitera del motor, se le agrego medio galón de Marvel Mystery oil y desconectándole los cables de los magnetos a modo de que no hubiese ignición el mecánico le trato de dar un par de vueltas a la hélice la cual estaba fija en la misma posición, luego me dijo que me subiera a la cabina y que le diera estárter no sin antes ordenarle a los que estaban allí a que se movieran a la parte delantera del avión pues si daba vueltas sacaría por los orificios de las candelas todo ese líquido que se había depositado adentro de los cilindros del motor, en el primer intento la hélice dio vueltas y todo el líquido salió por todos lados, se volvió a vaciar el motor de toda esta mezcla y se le volvió a llenar el motor y los cilindros con esta misma mescla, se repitió una vez más, se limpió el motor, se conectaron todos los cables y se le puso el aceite que el avión usaba normalmente y se arrancó el motor como si nada hubiese pasado, claro había que hacerle su vuelo de prueba y el Sr. Bassie dijo que él lo iba a volar a lo que Julio le dijo que lo haría el pues él no tenía siete hijos que mantener, el mecánico cuyo nombre era Joe Owrs había sido de los primeros pilotos de Pan Am pero se había dedicado a la fumigación le cayó en broma y tanto el, como los demás se rieron por un rato, se hizo el vuelo de prueba y no hubieron problemas a lo que el trabajo de día siguiente seguía como planeado.

La temporada siguió su curso, el avión grande con sus clientes y el j3 con los tres clientes que tenía, el J3 no sonaba muy bien pero sus parámetros estaban bien y la potencia seguía igual por lo que Julio seguía volando pero ya con un sentimiento de precaución ya buscando donde caer sin golpearse y salvar el avión, este dilató un mes más y en un campo de los de la finca del Sr Bassie que tenía una parte más baja que la otra y está terminando en un riachuelo y del otro lado de este unos árboles que cuando el motor estaba en buenas condiciones este J3 daba sus vueltas antes de llegar a ellos, sin embargo esta vez el motor se trabo y la hélice quedo completamente quieta y un silencio terrible, no teniendo a donde ir el J3 se dirigió al riachuelo, Julio apago el switch de los magnetos y cerro la mezcla del combustible, tratando de poner el avión lo más suave posible sobre el agua sin darse cuenta que el espacio se estrechaba y un momento antes que las llantas tocaran el agua el ala derecha toco un arbusto y la entrada al agua no fue como se había planeado, en lugar de tocar las dos llantas al mismo tiempo la rueda izquierda toco primero y el J3 no iba recto si no que por el impacto contra el arbusto entro con un ángulo de veinticinco grados por lo que el ala izquierda también entro en el agua y se desprendió causando un giro de ciento ochenta grados y finalmente a descansar completamente bajo de agua, solo la cola se miraba de afuera, sin ventanas fue relativamente fácil salir de la aeronave, sin gorra y todo mojado Julio salió del riachuelo y empezó a caminar para la primer casa que tenía cerca y presto el teléfono para llamar a la oficina, Jones Jr. contesto y Julio le dijo que le avisara a Mr. Bassie que había pinchado una llanta en el pante de Malvina, Jones Jr. logro hablar con Mr. Bassie y en media Hora ya se veía el polvo del pickup de Mr. Bassie y el de Paul que venían a recoger a Julio, después de las explicaciones, empezaron a sacar el avión con ayuda de varios de los finqueros del área y en cosa de tres horas ya iban de regreso a la pista, Julio se fue a su apartamento a bañarse y descansar un rato, como a las seis de la tarde sonó el teléfono y era una de las hijas del Sr. Bassie para decirle que la cena estaba en la mesa, después de cena y las preguntas de cómo se sentía caerse con un avión ya era hora de irse a la cama, Julio se despidió y se retiró para descansar y estar listo para el café de la gasolinera el día siguiente. Ya estaba Mike, Joe F, y Joe el dueño de la gasolinera cuando Julio entro y dio los buenos días y se encamino a servirse su taza de café, Joe F. dijo que estaba contento de que no había pasado nada y conto que uno de los finqueros de la zona del accidente había pasado como media hora buscando el cuerpo de julio riachuelo abajo pues lo único que había visto era la gorra de Julio flotando hasta que le dijeron que habían visto a un joven todo mojado caminando hacia una casa que era de donde Julio había llamado, ya todos riéndose cuando entro Mr. Bassie al igual que todos se fue a servir su café y a contarles que ya estaba haciendo arreglos para conseguir otro avión, todos le preguntaron si iba a ser igual que el grande a lo que respondió que no que era igual al pequeño, antes que alguien respondiera algo les pregunto que si alguien le prestaba la plata que compraría uno más grande a lo que ninguno respondió, continuo diciendo que en tres días estaría el nuevo avión a la disposición, Julio fue el que más se alegró, el creyó que la temporada se le había terminado, después del café Mr. Bassie le dijo a Julio que si lo acompañaba a Cleveland, no teniendo nada que hacer se subieron al Pickup, este arranco Mr. B lo puso en retroceso y enfilaron hacia la calle en retroceso, se le había arruinado la caja de trasmisión y lo tenía que llevar a que se la cambiaran y como solo el retroceso le funcionaba se fueron a Cleveland en retroceso, diecisiete millas por las calles de grava y entre las calles de las fincas llegaron a la distribuidora Chevrolet solo para que le dijeran que no había llegado la caja de trasmisión, como si nada hubiese pasado les dijo que regresaría mañana, se subieron y se fueron de regreso a Gunnisson por los mismos caminos y de la misma forma, Julio llego con dolor de nuca, nunca había estado tanto tiempo en esa posición y con dos que tres intentos de salirse de las calles siendo estas de grava pues si no se atrevió Mr. B a usar la carretera pavimentada.

Historia de la fumigación aérea en Guatemala (Parte IV) 3

A los dos días llego el avión lo llevaba un Piloto entrado en años, platicaron un rato le dio a Julio los pormenores del arranque y todo lo que concierne al vuelo y le dijo que tenía suficiente gasolina para que lo probara, estaba el avión en mejores condiciones de vuelo que el otro, el ruido del motor era diferente y se sentía con más potencia, el tanque de veneno ya traía indicador de la cantidad que había dentro de él y le servía la emergencia o sea que el tanque de veneno se desprendía a discreción del piloto, al aterrizar Julio después de la prueba sonreía a mas no poder, ya estaba listo para regresar a trabajar el día siguiente, como si nada hubiese pasado, el piloto que había traído el avión le dijo a Mr. Bassie que si lo podían llevar al aeropuerto de Cleveland pues venia un Bimotor a recogerlo y no creía que este podría aterrizar en la pista de Bassie Flying Service. El Piloto Jones no se había dado abasto con todos los clientes así que el trabajo estaba acumulado por lo que Julio tendría que trabajar a sus clientes y algunos de Jones, a la semana ya estaban al día y ya cada uno con sus clientes, así pasaron un par de meses hasta que después del feriado del cuatro de julio o sea la independencia de los USA, Jones no se presentó y Julio se subió al avión grande y si mantuvo a los clientes satisfechos, era más rápido que Jones y también se bajaba a ayudar a cargar combustible y lo que fuese necesario y antes de que se cargara la totalidad ya estaba amarrándose el cinturón para iniciar la carrera de despegue, sin embargo Mr. Bassie quería otro piloto pues Jones ya no regresaría, Julio había estado frecuentando la escuela pues había llegado otro piloto Guatemalteco y Dot la de la escuela de fumigación lo llamaba cada vez que llegaba un Guatemalteco, había conocido un par de prospectos y le hablo a uno de ellos y le dijo que si se quería venir a trabajar con Bassie Flynn a lo que Charles contesto que definitivamente si, después de platicar con el piloto de Guatemala se fueron a Gunnisson y fueron a probar el J3 lo voló sin ningún problema y a la semana ya Mr. Bassie le había asignado un par de clientes, Julio seguía con la mayoría de ellos pues les gustaba la eficiencia del avión grande. Como a los dos meses de trabajo intenso la temporada se vislumbraba exitosa y ya sobraba tiempo debido a que el algodón empezaba a reventar con lo cual el trabajo bajaba de intensidad, fue en ese momento que recibió la llamada de Dot de la escuela, al llegar Julio se dio cuenta que habían varios estudiantes y no había ningún avión en el aire, los instructores ya no podían atender todo el tiempo a lo que se le solicito que si podía ayudar, Julio se quedó quieto pues con lo mal que se llevaba con Johnny jamás pensó lo que estaba sucediendo, acepto y se fueron donde estaban los estudiantes y Dot se los presento como el instructor de la escuela, Julio les dijo a los que ya habían volado el Stearman que lo fueran a llenar de combustible y chequear el aceite y a los del J-3 lo mismo, platicando con ellos determinaron el orden en el que se iba a proceder, casi todos ya habían soleado los dos aviones menos un piloto de la fuerza aérea que había volado como mil seiscientas horas en los aviones de combate pero no podía volar solo en el J-3, se le ordeno que se subiera con uno de los estaban practicando solos y que los observara y que asimilara los movimientos de los controles, eso no se hacía pues era prohibido por Johnny pero como la salud de este iba en decadencia ya no salía a ver nada.

Al día siguiente Julio regreso temprano pues no había mucho trabajo en el algodón y le dijo al piloto con problemas que se sentara en el asiento y se pusiera los cinturones, en ese momento se le dijo que volviera la cabeza y observara los cables del timón vertical o rudder como los pilotos lo conocen, que tensara los cables pues estos tenían un exceso el cual cuando no se les hacía presión estos colgaban casi arrastrando la grama, igual con los controles de los alerones, estos en menor distancia pero nada que ver con un avión de la fuerza aérea, en ese momento el estudiante comprendido que en este avión contrario a los que el volaba que eran asistidos por computadores el trabajo tenía que ser como si fueran en bicicleta casi pedaleando, despegaron y ya en el aire no tuvo problemas pues ya movía los controles con la presión suficiente para que estos obedecieran, al sentir esto Julio le indico que se fueran a la pista de la escuela y observando el tráfico de que lo aterrizara el, enfilaron a la pista siempre observando el tráfico aéreo pues ya en ese día estaban volando dos stearmans y otro J-3,al estar ya en final se le tuvo que asistir en el primer aterrizaje, en el segundo ya no y Julio se bajó y le dijo que quería unos tres buenos aterrizajes, se subió a uno de los stearmans y chequeo al piloto dándole unos tips para el uso de los controles y mostrándoles que para toda operación cerca del suelo hay que mantenerse unos cincuenta metros adelante del avión, se les eseño a volar bajo los cables de energía eléctrica, ya habían dos que les tocaba volar el avión fumigador ya se les había dicho que lo tuviesen listo pues hoy los iban a solear, ninguno de los dos tuvo problema, se les cargo el avión con la mitad de la carga y que si se sentían bien que trabajarían con las cargas normales a las seis de la tarde todos habían volado por lo menos de tres a cuatro horas, a este ritmo mucho antes que el frio se asentara ya estarían todos en camino a buscar trabajo. Julio ya tenía un par de amigos que también fumigaban en la zona y se juntaban todas las tardes a tomar un par de cervezas en un country store donde no era fuera de lo común encontrar un par de finqueros del área de Cleveland, no clientes de Bassie Flying pero siempre conocidos.

Ya la temporada había llegado a su fin, Julio con el avión grande termino lo que era la defoliación del algodón aplicando un producto que al aplicarse a la plantación le botaba las hojas a la planta dejándola lista para que las máquinas entraran a recoger el algodón, ya estando en el último día de fumigación y en la última carga, en calidad de prisa cargando el agua, el combustible y limpiando el vidrio delantero, terminando; amarrándose el cinturón y aplicando la potencia, Julio despego a la finca del Sr Denton, el sol ya se aproximaba al horizonte, el pickup que servía de indicador para que el avión se alineara ya se estaba moviendo pues el sabia cuando el avión estaba alineado sobre el surco que le correspondía y para que no le cayera la brisa del producto que se estaba aplicando, eso era costumbre de los finqueros o de la persona que el designara, habían un par de ellos que nunca ponían a un pickup o a una persona por lo que el piloto estimaba que volando sobre el primer poste de la energía eléctrica en cualquiera de los inicios del pante y tres pasadas entre los postes de energía les daba la cobertura necesaria para hacer un buen trabajo, esto se repetía hasta terminar el trabajo, como a medio vuelo ya se había salido del área boscosa y ya tenía que volar sobre los cables eléctricos pasando cuando se podía abajo de ellos, en una de las pasadas se observó un camión como a medio kilómetro el avión ya estaba terminando la vuelta para enfilarse con el pickup Julio estimo que pasaría con bastante margen de seguridad y ya estaba programado para pasar abajo de los cables por lo que iba bastante bajo por lo que el camionero nunca vio el avión hasta que este paso a ras de la carretera como unos cincuenta metros enfrente de Julio no se percató de lo acontecido sino hasta que regreso en el siguiente pasón, el camión estaba parado y de las llantas salía humo, como ya era el inicio del atardecer la brisa era mínima el humo quedo como evidencia de lo que había pasado la carga se terminó y el avión se alineo con la carretera y saludo al camionero quien le hizo un par de malas señas, al llegar a la pista y colocarse para lavar el avión y llenarlo de combustible Julio se percató que la lata de cinco galones del producto para aplicar se encontraba en el mismo lugar, no la había incluido en la carga, después de varias patadas al suelo y viendo que todavía había tiempo empezó de nuevo, ya iba a subirse al avión cuando el teléfono sonó y Julio contesto, la persona hablaba bastante exaltada preguntándole que si podía hablar con el piloto, Julio no reconociendo la voz dedujo que era el chofer del camión y al mismo tiempo sin dejar que este chistara palabra le pregunto si había habido algún incidente con un avión rojo y blanco que andaba volando por la carretera en unos campos de algodón, a lo que este contesto que sí que casi se estrellaron, Julio le contesto que este piloto ya había cometido varios incidentes, que iba en camino a su base de operación que quedaba como a cien millas al sur y del otro lado del rio pero que no tuviera pena pues iba a ser reportado a la máxima autoridad para que le revocaran la licencia pues él era de otro estado y que venía a este lado del rio como pirata pues no tenía permiso para fumigar en el estado de Mississippi y que le agradecía la llamada.

A los 5 minutos Julio llamo a la gasolinera de Joe y le pregunto que, si le había prestado el teléfono a algún camionero a lo que Joe sonriéndose le contesto que sí y que el chofer estaba muy furioso que se había tomado una taza de café y un par de aspirinas y se había marchado, fue entonces que Julio le dijo que le contaría al rato lo sucedido al terminar la finca del Sr. Denton y que llegaría al rato a la gasolinera. Al entrar a la gasolinera, Joe estaba por cerrar, pero le dijo a Julio que no iba a cerrar hasta no oír la versión original, Julio le conto que ya lo había visto y que paso como quince segundos sobre la carretera antes que el camino llegara al mismo lugar, lo que había asustado al chofer fue que cuando el avión paso atrás del camión este nunca lo vio y cuando el avión estaba dando la vuelta adelante del camión había un área boscosa y el avión estaba volando no arriba de cien pies, por lo que el chofer nunca vio cuando el avión se estaba alineando con la plantación y ya sobre la carretera, Joe dijo que ya no asustara a la gente de esa manera pues alguien podía salir golpeado, Julio le ayudo a cerrar y ese fue el fin de otro día de trabajo, por lo tarde que era Julio ya no se fue donde los Bassie.

Al día siguiente, tomando café en la gasolinera de Joe Mr. Bassie le dijo a Julio que se fueran a la pista pues había que buscar a el hermano de Joe Frank pues se había encontrado la lancha de él flotando rio abajo y no estaba su cuerpo en el área, que se fuera en el avión grande y que volara por el área que ellos usualmente solían pescar, era un área en la que había una isla de arena que estaba casi en el centro del rio Mississippi donde todos los patojos parrandeaban los fines de semana, cerca de donde los Pilotos estudiantes iban a mojar las llantas de los aviones como tradición de los Guatemaltecos, Julio le dijo que si pero que esperaran un poco pues había mucha niebla, Mr. Bassie le dijo que solo estaba como a doscientos pies sobre el nivel del suelo y que no se preocupara pues en el rio no había, Julio arranco el avión y viendo el final de la pista pero no más allá decidió probar si lo dicho por Mr. Bassie era cierto, lo que era cierto fue que como a los trescientos pies no había salido de la niebla y ya estaba preocupado sin saber si el avión volaba recto y nivelado, como cincuenta pies más arriba se aclaró y saliendo de la niebla se percató que se encontraba con un ala más baja y medio haciendo un leve viraje hacia el este, contrario a donde quería ir, girando la nave hacia el oeste donde el rio estaba se puso a pensar cómo iba a bajar al rio en caso que como lo había comprobado el Sr Bassie estiraba un poco la verdad, por el tiempo que llevaba en el aire ya debería estar sobre el dique que tiene el rio a cada lado para prevenir los desbordes de este famoso río, sin ver nada para abajo por la niebla, se puso a volar por donde el estimaba que estaba sobre el rio, como quince minutos más tarde encontró un hoyo en la niebla y vio el rio y se metió en este pues había un espacio entre esta y el agua, a la velocidad de más cien millas no se percató que ese espacio era como de cien pies, pero ya estaba metido en ese espacio, ya que por lo visto ese espacio era bastante extenso se puso a buscar algo en las orillas del rio, más en la orilla del este pues era allí donde usualmente tenían sus anzuelos amarrados, tenía ya como treinta minutos de haber despegado y estar en el aire y le quedaban como dos horas más de combustible por lo que empezó a irse a buscar la isla y tenerla localizada por si en dos horas no se levantaba la niebla, como a los treinta o más minutos se empezó a ver ya hoyos en la niebla y lo azul del cielo por lo que ya con menos temor siguió buscando sin mucha suerte, a los quince minutos enfilo a la pista y aterrizo Mr. Bassie ya no estaba allí por lo que Julio se fue a llenar el avión de combustible, amarrarlo y sentarse en el escritorio y esperar por alguna llamada de algún cliente.

Llamó el Sr Turner uno de los clientes nuevos que el Sr Bassie había conseguido debido a las aplicaciones rápidas y eficientes de Bassie Flying, pues ya todos los clientes viejos ya habían terminado sus aplicaciones de defoliante, se le aplicaron como treinta acres de defoliante y ese fue el último trabajo del año se guardó el avión después de haberlo limpiado. La temporada termino sin inconvenientes y después de haber tenido la última cena de la temporada Julio se despidió de la Familia Bassie y ya habiéndose despedido de los clientes y Joe, cargo lo poco que tenía en el apartamento y dejando un depósito para la siguiente temporada se fue a Cleveland a despedirse de la familia que en un futuro seria su familia. En la desmotadora de algodón del Sr Tedford había un par de habitaciones que no se usaban tenían su baño completo luz y agua y un calentador ambiental y estaban como a unos doscientos cincuenta metros de esta y se la ofrecieron para ver si quería arreglarlas y usarlas para no tener que pagar renta en Gunnison, tomando ventaja de la oferta, las arreglo y descargo lo poco que tenía en el pickup y apunto todo lo que necesitaría como cortinas, bombillas, toallas y todo lo necesario para dejarlo habitable, uso la aspiradora industrial que tenían en la desmotadora y compro una cama con su mesa de noche y con eso regreso y ya durmió su primera noche en lo que sería su casa por los siguientes años.

La relación de amistad con la hija del Sr Tedford ya se había tornado un poco amorosa a punto de ya tener permiso de visitarla en la casa y ya cenar con la familia. Al día siguiente ya estando en el trabajo en la desmotadora como chofer, moviendo las pacas de algodón de la desmotadora a bodega general que estaba como a unos ocho kilómetros de esta se incorporó a la fuerza laboral de esta, ya para ese tiempo ya llevarían unas doscientas pacas de los tres mil que tendrían que ser transportadas de un lugar a otro, eso duraba hasta el mes de noviembre, aparte de los viajes de semilla de algodón que tendrían que ser transportados hacia la aceitera que estaba como a treinta y ocho kilómetros de Cleveland, Julio ganaba un salario mensual por lo que no le afectaban las horas extras y tampoco estaba en las condiciones de exigir mucho estaba contento pues tenía casa, comida sin costo, claro que cuando estaban trabajando las comidas no se hacían en casa sino en el lugar de trabajo, ya fuese pizza, hamburguesas o lo que había en el área. Cuando se terminaba la cosecha de algodón y se cerraban las puertas de la desmotadora Julio se iba a Memphis a trabajar en lo que había aprendido como su segundo trabajo que era el de pintar casas siempre era bienvenido pues ya se manejaba solo sin ayudantes y personas que limpiaran cuando el terminaba su tarea ya había pasado por la parte de limpiar y no quería que otro sufriese esas vicisitudes.

Continuará…

