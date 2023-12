Historia, justicia y democracia

Una Guatemala Diferente Es Posible

El mundo está atravesando una crisis política en la que algunas democracias pareciera que están en juego de perderse, también que en el mundo se está dando un reacomodo geopolítico, en el que el orbe ya no va a ser dirigido solo por una nación ya que, se está convirtiendo nuevamente en un mundo multipolar con nuevos actores, los chinos y los rusos, y los intereses de los países en Latinoamérica han volteado a ver a esos países con mucha atención, por lo que este fenómeno de alguna manera está influenciando las democracias de nuestro continente.

Los países latinoamericanos, al igual que el resto del mundo, están sumergidos en una lucha política constante en donde, en mucho de los casos, se ha convertido en una tarea titánica mantener a flote la democracia como sistema político, de allí la importancia de entender la historia de nuestros países, para buscar alternativas políticas consistentes que trabajen para la gente porque nuestro continente ha sido escenario de revoluciones, de dictaduras, de gobiernos populistas, fascistas, nacionalistas, derechistas, izquierdistas, indigenistas y al final, no hemos logrado encontrar la ruta para engrandecer a nuestros países y mejorar las condiciones de vida de la gente.

Cuando se revisa la historia de Latinoamérica se observa que, desde los años 20, la democracia ha sido vista como un sistema importado, incompatible con nuestra raza y las realidades latinoamericanas, por lo que ser demócrata en nuestras latitudes no es tan fácil y la mejor prueba es que, a partir de los años 70, se ha venido haciendo un esfuerzo muy grande, en algunos de los países de la región, por consolidar la democracia como sistema político y forma de vida, lo que en muchos casos no ha terminado de cuajar, en otras palabras la democracia no ha podido enraizarse y consolidarse plenamente en nuestro continente.

Uno de los principales errores cometidos, desde los inicios de esta nueva era democrática en Latinoamérica, ha sido la ausencia absoluta de una auténtica educación cívica y social, la cual ha sido totalmente relegada y como consecuencia, no hay un conocimiento real y objetivo de los fundamentos que resalten la democracia como un sistema político y forma de vida basados en la libre convivencia, de manera ordenada y pacífica, de allí la importancia de enseñar, difundir y sensibilizar a la población sobre la importancia de la democracia como sistema político y forma de vida.

Aquel error inicial de falta de educación cívica y social, explicable tal vez por las complejidades y dificultades de todos los procesos que van de las dictaduras a los gobiernos democráticos, se ha prolongado hasta la actualidad, y que mejor ejemplo que la actual crisis político-jurídica que estamos viviendo en nuestro país y que nos está causando graves daños, no solo a la economía, si no principalmente, al sistema de justicia, lo que a su vez afecta el sistema democrático.

No existe ni puede existir un sistema realmente democrático sin un Estado de derecho sobre el cual se sustente la democracia, sin el debido respeto y cumplimiento del ordenamiento legal por parte de la ciudadanía, por lo que sin Estado de derecho la democracia queda herida de muerte, y su sistema de justicia en agonía, entonces, el compromiso debe ser respetar la ley y fortalecer el sistema de justicia y, aunque algunas veces la aplicación de la justicia pudiera parecer la ley injusta, no se debe caer en la trampa de intentar modificarla porque la garantía para la ciudadanía siempre debe ser no destruir el principio de legalidad.

GUATEMALA AL RESCATE.

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Libre emisión del pensamiento.

