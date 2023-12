Un talento lleno de belleza, fuerza, bondad e inteligencia

Entrevista a Pilar Rocher

Si de algo no me queda duda tras esta entrevista es que Pilar es una mujer luchadora, una joven mujer, cuya fuerza, pasión y determinación la han llevado a convertirse en una exitosa emprendedora que además representa a su hija la prometedora cantante y artista Carla Rocher.

Pilar Rocher una empresaria polifacética, una empoderada que la vida le ha planteado dificultades o “retos” como ella dice y que los ha superado y los ha convertido en logros.

Pintora, “alquimista” de personas, como ella se define, escritora, con su línea propia de ropa, criminóloga, agente funerario, tanotoestética, tanatopractora y vinculada al mundo de la radio y la comunicación.

Catalana de nacimiento, aragonesa de adopción. En esta entrevista nos descubre su persona y nos desvela sus secretos. Emprendedora y solidaria.

La pandemia hizo que se involucrase directamente con los afectados de la muerte y la soledad y el dolor a la que se enfrentaban la familia hizo que trabajase para la desdramatización de la muerte, y apoyarlos psicológicamente de forma solidaria en ese duro momento.

Instituciones y gobiernos se lo reconocieron y agradecieron una vez superada la pandemia. Eso le motivo a plantearse la posibilidad de inmortalizar las cenizas de la incineración en cuadros para que los familiares de los fallecidos pudieran mantener cerca a sus seres allegados.

Para ello decidió crear arte en la pintura, jugando con las texturas y con los fondos, a través de una imprimación y otorgando protagonismo al color y de esa forma rendir tributo a los seres que nos han dejado.

La idea no es otra que sigan presentes a través de sus trazos, los seres que nos han dejado y que sus familiares desean mantener cerca además de su recuerdo.

Unos cuadros pintados, plasmando las cenizas en el cuadro con los utensilios pertinentes y que comienza escuchando y sopesando la propuesta de los que la requieren.

¿Qué le motivó e inspiró para ser una luchadora incansable de sus sueños?

Es importante estar motivada, me inspiro en mis propios pasos, es una sensación de logro y de orgullo personal, segura de mí misma, siempre pienso que el trabajo es útil e importante soy muy comprometida, y más en este mundo que vivimos lleno de dificultades

¿A qué retos se ha enfrentado en su trayectoria como emprendedora y cómo los ha superado?

No me he enfrentado a mis retos, he ido cavando y he ido llegando al lugar que pretendo, me he situado, y como empresaria, he sabido dar en las claves del éxito, con dos patentes, y me considero una mujer capaz, con gran afán de superación.

¿Cuáles han sido sus mayores logros como emprendedora, mujer y persona?

Como persona mi gran logro es el de ser madre y servir de ayuda para muchas personas refiriéndome a mi trabajo, a superar depresiones a diario, negociando con la realidad dando esa inyección de cambio de pensamiento, me considero una alquimista de personas, y pues como mujer me siento realizada, y como emprendedora Sleepart mi propio proyecto único en el mundo, me he abierto muchas puertas algo que me complementa es el ser muy creativa, mi proyecto aparece en televisión en Barcelona, en prensa, en una de las revistas más importantes de nuestro país, “Muy Interesante” una revista que habla de ciencia, teniendo así una repercusión internacional, siendo además portada de otra revista “Negocios” con el título de “Pilar Rocher la mente maestra”, apareciendo en portadas del periódico del Alta Ribagorza y en la contra portada, como diseñadora de moda y como escritora. Tengo portadas de publicidad, mi línea de cosmética y perfume personalizado. Colaboro en dos radios y me satisface llegar a todos mis oyentes con nuevas perspectivas dando una enseñanza nueva de forma de vida para que las personas comprendan y sepan ser gestoras de su vida, marcando a priori como técnico en criminología y criminalística siendo otros más de mis trabajos analizó y trató a fondo los trastornos de personalidad que pasan a diario por mi consulta, una labor que realizó correctamente ayudando a sobrellevar a cada persona su enfermedad.

¿Cuáles son sus objetivos y metas profesionales a medio y largo plazo?

Parece que lo has leído en mi mirada, por supuesto, siempre estoy proyectando algo nuevo, a futuro inmediato, algo que todavía no puedo desvelar.

¿Qué consejos daría a otras mujeres que están empezando con sus proyectos?

No soy amiga de dar consejos, solamente lo hago en mi trabajo, pienso que hay una segunda oportunidad, para causar una buena y primera impresión. Aunque no hay que esperar a eso, y deberían construir dirigir y gestionar en forma de proyecto, con el conocimiento de que va a ser algo perecedero, y que se aprovechen del tiempo.

¿Tiene algún truco/hábito/rutina que le ayude a mantener un buen equilibrio entre su vida profesional y personal?

Tanto en la vida profesional como en lo personal, mi hábito es ser siempre la misma persona, priorizo, llevo mi cuerda tensada siempre, no miro hacia atrás ni hacia abajo, y soy gestora de mi vida, los guiones de mi vida los escribo yo, como prefiero que sean

¿Háblenos de algún hábito que le ayude a ser más productiva?

Productiva al día es tener ganas y ocuparse al hábito del trabajo, pura dedicación y tengo para escoger.

¿Cuando se enfrentó a un reto?

Entonces suele aparecer una mujer de risa profunda, mantengo claras las cosas y no me pierdo en ningún atajo. Sigo el camino y la trayectoria hasta el final.

¿Si pudiera volver a los comienzos de su negocio, que se diría a sí misma?

No perdería el tiempo en volver a mirar hacia atrás. Si en algo me equivoque, ya estará corregido. Volvería a tratar mi negocio de la misma manera y por supuesto me volvería a auto corregir.

Una frase que le inspira es…

“El tiempo es un vividor” y al final del camino somos todos un código, es algo que siempre he creído y así lo he expresado.

El mejor consejo que le han dado es…

Como digo no atiendo a consejos, pero te diría que he aprendido algo y es a escuchar, es algo necesario y vital.

