El hombre y el fuego

Petardo

La domesticación o control del fuego fue un paso mayor en la evolución humana. Permitió a los homininos primitivos en primer lugar cocinar sus alimentos y así aumentar su valor energético, debido a la mejora en la absorción de proteínas e hidratos de carbono, y reduciendo el consumo de energía necesaria para la digestión. La cocción tuvo beneficios adicionales al eliminar la mayoría de los parásitos y agentes patógenos y, a veces, también a toxinas que se encuentran en algunos vegetales crudos.

Las especies humanas del Pleistoceno medio pudieron así soportar la última etapa del crecimiento de su cerebro, el órgano del cuerpo que consume más energía. Además, el control del fuego y de la luz ocasionaron cambios importantes en el comportamiento. La cocción aumenta el valor energético de las comidas y los hace más fáciles de asimilar (aumenta la digestibilidad del almidón entre un 12 y un 35%; la de las proteínas, entre un 45 y un 78%).

Según el primatólogo Richard Wrangham de la Harvard University, el calor del procesamiento de alimentos fue un elemento clave de la evolución humana al haber disparado el aumento de la capacidad cerebral al permitir que los carbohidratos complejos de alimentos con almidones fueran más fácilmente digeribles y, por lo tanto, permitiendo que los humanos absorbieran más calorías (la masa cerebral consume casi el 20% del metabolismo basal, aunque representa solo el 2% del peso del cuerpo humano). También supuso la reducción del aparato masticatorio (dientes y maxilares) y del tubo digestivo, gracias a la mejora de la digestibilidad. Las dos técnicas tradicionales para producir fuego son la fricción de dos trozos de madera (por serrado, por ranurado o por giro) y la percusión de una piedra dura contra otra. La arqueología experimental ha demostrado que el uso de un mineral de hierro (sulfuro de hierro de tipo pirita, marcasita) produce chispas efectivas en la medida en que diminutos fragmentos desprendidos producen una reacción exotérmica en contacto con oxígeno en aire (propiedad ignifiante por triboluminiscencia). La idea de que sería posible producir fuego con dos pedernales probablemente sea errónea. De hecho, percutir un pedernal con otro provoca una chispa luminosa, pero esta no se expulsa y permanece «fría». Algunos estudios reportan rastros del uso del fuegopor parte del género Homo que datan de 1,7 millones de años (Ma). La presencia de 270 huesos quemados en la cueva de Swartkrans sugiere el uso del fuego por los humanos hace entre 1 y 1,5 millones de años, pero la ausencia de hogares localizados y acondicionados, así como la ausencia de carbón vegetal, la madera muestra un uso temporal y ocasional, probablemente a partir de fuegos naturales y no por un fuego domesticado.

Las trazas de fuego datan de hace 1 millón de años en la cueva de Wonderwerk, en Sudáfrica. El fuego empezaría a ser utilizado desde el Pleistoceno inferior, pero aún no estaba domesticado. Debido a los componentes no digeribles de las plantas, como la celulosa cruda y el almidón, ciertas partes de la planta, como los tallos, hojas maduras, raíces gruesas y tubérculos, no habrían formado parte de la dieta de los homínidos antes de que este controlara el fuego. Por ello, la dieta consistía principalmente en aquellas partes de las plantas que estaban conformadas por azúcares simples y carbohidratos tales como semillas, flores y frutos carnosos. La presencia de toxinas en algunas semillas y fuentes similares de carbohidratos también afectó la dieta. Sin embargo, los glucósidos cianogénicos como los que se encuentran en las semillas de lino y mandioca se transforman en alimentos no tóxicos al cocinarlos. Es importante que comprendamos como nuestros antepasados supieron utilizar el fuego para sobrevivir y no como en el presente para destruir.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...