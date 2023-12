Meditaciones sobre el Universo en noche de diciembre

Logos

En una reciente noche de diciembre, solitario en el silencioso jardín de mi casa, mi mirar se dirigió desde el inquieto reflejo de la Luna en el agua de la fuente, hacia el misterioso espacio sideral. Y contemplé las estrellas. Contemplé, con perplejidad, pero con serenidad, esos colosales cuerpos esferoides gaseosos, cuyo origen son nubes de hidrógeno que se contraen por atracción gravitatoria, hasta el grado en que los núcleos atómicos se fusionan. Durante fantásticas explosiones de estrellas se formaron algunos de los elementos químicos esenciales del cuerpo humano: el calcio de los huesos, el hierro de la sangre y el carbono de los tejidos.

Las estrellas constituyen inmensos grupos llamados galaxias. Hay, probablemente, cien mil millones de galaxias en el Universo. El Sol, la estrella en torno a la cual gira nuestro planeta, es parte de una galaxia denominada Vía Láctea, que está compuesta por cien mil millones de millones de estrellas, por lo menos. Las galaxias tienden a formar grupos. La Vía Láctea pertenece a un grupo de por lo menos cincuenta galaxias, llamado Grupo Local.

Algunos físicos presuponen que el Universo tiene un origen. Empero, puede no tenerlo, y hasta es posible que jamás podamos saber que lo tiene o no lo tiene. Presuntamente el origen del Universo fue la explosión y expansión de una primitiva masa material única, comprimida en una pequeñísima porción de espacio. La explosión ha sido llamada Gran Explosión y habría ocurrido hace casi catorce mil millones de años.

Afirmar que tal fue el origen del Universo es un error, porque el Universo era precisamente aquella primitiva y densísima masa material que explotó. La presunta Gran Explosión habría sido, entonces, no el origen del Universo, sino el origen de un nuevo estado del Universo; y lícitamente podría plantearse esta pregunta: ¿cuál fue el origen de aquella densísima masa material?

En aquella noche de diciembre las estrellas me exhortaron a plantearme nuevamente enigmas que han agitado mi consciencia y estremecido mi espíritu, y han tensado mi pensamiento. Y renové mis meditaciones sobre el Universo.

El Universo comprende el espacio y el tiempo. El espacio, ¿es finito o es infinito? Si es finito, es decir, si tiene un límite, ¿hay o no hay algo allende ese límite? Si hay algo, ¿qué es? Si es infinito, es decir, si no tiene límite, ¿hay cosas en todo ese espacio infinito, o solo en una parte de él? Si solo hay cosas en una parte, ¿por qué hay un infinito espacio?

El tiempo, ¿es finito o es infinito? Si es finito, es decir, si tiene un límite hacia el pasado o hacia el futuro, ¿hay o no hay algo allende ese límite? Si hay algo, ¿qué es? Si es infinito, es decir, si no tiene un límite, ¿hubo cosas en todo el infinito tiempo pasado, o solo en una parte? ¿Y habrá cosas en todo el infinito tiempo futuro, o solo en una parte? Si solo ha habido y solo habrá cosas en una parte, ¿por qué ha habido y habrá un infinito tiempo?

El tiempo, ¿es o no es un ente absoluto en el cual es posible la sucesión irreversible de las cosas? Y el espacio, ¿es o no es un ente absoluto en el cual es posible la simultaneidad de las cosas? Evoqué las concepciones de Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz e Immanuel Kant sobre tiempo y espacio, y las de Agustín de Hipona y Henry Bergson sobre el tiempo, y la de Friedrich Nietzsche sobre el eterno retorno.

Mis meditaciones súbitamente se vertieron, como un subitáneo torrente, sobre el ser humano. Es el ser más complejo del Universo, el cual es conocido por el mismo ser humano. Con respecto al ser humano las estrellas, las galaxias y los grupos galácticos tienen una simplicidad, que es solamente física y química.

El ser humano es tan complejo que es consciente de él mismo y del Universo, y se investiga él mismo e investiga el Universo. Él mismo se plantea estas cuestiones: ¿Cuáles son las causas de existencia del ser humano? Es decir, ¿por qué existe, o para qué existe? ¿Es posible conocer esas causas? ¿Y cuál es el proceso físico, químico o biológico, o espiritual, por el cual deviene el ser humano? ¿Es posible conocer ese proceso? ¿Y podemos saber que es posible o es imposible conocer esas causas y ese proceso?

También se plantea estas cuestiones: el espíritu del ser humano, ¿es un producto de la materia que ha adquirido un fabuloso grado de complejidad? ¿O la materia es solamente el instrumento del cual se ha servido el espíritu para manifestarse? ¿O materia y espíritu son modos de ser de un ente que no es materia ni es espíritu? El espíritu no parece ser producto de la materia, tan solo porque quien investiga sobre el espíritu y sobre la materia es el espíritu mismo, y no la materia.

No sabemos qué es el espíritu; pero tampoco sabemos qué es la materia. Afirmar, por ejemplo, que la materia es aquello que está compuesto por partículas llamadas átomos es afirmar que la materia está compuesta de materia; pues el átomo mismo es materia, y también son materia las partículas de las cuales se compone. El notable físico Erwin Schrödinger afirmó: «Tenemos que admitir que, en el presente, nuestra concepción de la realidad material es más titubeante e incierta de lo que ha sido durante mucho tiempo.»

Creo que el ser humano es el más grande enigma del Universo; y puede ser un enigma que nunca será resuelto porque la misma naturaleza humana, y con ella, la limitación de sus facultades cognoscitivas, parece impedir la resolución.

Cuando, en aquella noche de diciembre, dirigí mi mirar hacia el espacio sideral, y contemplé las estrellas, presentí que ellas me exhortaban a visitar regiones allende las galaxias, en las que yo me plantearía nuevos y no imaginables enigmas.

En aquella misma noche pensé que el saber que más ansiamos es, quizá, aquel que nunca podríamos tener. Empero, pensé también que, aunque nunca, por lo menos en nuestra terrestre residencia, podríamos tener ese saber, el Universo es maravilloso. Lo es porque somos conscientes de nosotros mismos, y podemos actuar libremente para el bien de nosotros y de nuestro prójimo. O es maravilloso porque lo enriquece la promisoria sonrisa del niño, la creativa energía del joven, la productiva obra del adulto y la benéfica herencia del anciano.

O el Universo es maravilloso porque en él hemos surgido y hemos tenido el privilegio de amar o haber amado, o de ser amado o haber sido amado. O es maravilloso porque, en él, un divino rayo repentino ilumina nuestra consciencia e insinúa una secreta inmortalidad y un absoluto principio primero de todas las cosas. O es maravilloso porque, en él, podemos lograr la felicidad. O es maravilloso porque, en él, el ser humano se erige grandioso sobre estrellas, galaxia y grupos de galaxias, y sobre él mismo, el Universo mismo,

Post scriptum. Y cuando, pasada ya aquella noche decembrina, los primeros destellos aurorales comenzaron a disipar las sombras, y cuando, con creciente palidez, las estrellas se ocultaban, me refugié en mi taciturna biblioteca; y con el mejor vino que guardaba en mi abandonada cava, brindé por la humanidad, la libertad, la felicidad y el Universo.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...