Analizando los hechos

Relatividades Perspectivas

Argentina: quienes fueron sumisos – arreados por los populistas, lloriquean ante las medidas necesarias para intentar solucionar la situación económica que fue disfrazada durante décadas para arrear a las manadas poco pensantes, mediante adulaciones y complacencias.

Durante esas décadas, les fue advertido que lo complaciente y aparentemente fácil y benévolo, generaría decadencia. Lamentablemente, eso sucede en todo el mundo: los arrieros arreaban a las manadas mediante complacencias y adulaciones, mientras ellos accionaron en otros temas como magos utilizando distractores mientras efectuaban trucos.

Pero para suerte de quienes ya estaban hartos y cansados del tema de erradicación – limpieza (lamentablemente, siempre dirigida hacia los intereses de los arrieros) (me incluyo: llegue a asquearme sobre el hecho de proyectar siempre las mismas temáticas), la erradicación – limpieza finalmente alcanza el nivel – etapa drástica, no para intereses de los arrieros, sino para ejecución de la lógica:

Milei descubrio lo que algunos hemos dicho: el sistema es diseñado y controlado por los arrieros dominantes. Fue dicho en la era de Trump, quien también creía que al poseer titulo de arriero intermedio dominaria. Milei parece no haber comprendido, y creyo también, que se haria todo lo que dijera sin que alguien objete.

Pero Milei, a pesar de que busca restaurar la relación con China, México, Brasil y otros que catalogo como escorias y enemigos a vencer, permanece firme en cuanto a las medidas que considera asertivas a pesar, también, de las reacciones que estas causan en las manadas amaestradas para ser arreadas – sumisas ante los arrieros, mediante complacencias y adulaciones.

Como quienes han leído mis redacciones, saben: estoy de acuerdo (y he propuesto, siempre) limpieza: que quienes representamos un pasivo contable ético y económico, seamos erradicados (hago una burla hacia Milei, porque por haberse metido a sistemas controlados, ya no puede decir esto lo cual, se que le hierve el hocico por no poder pronunciar. Y debe estar extrañando sus tiempos previos a ser arriero intermedio, en los cuales muchos parecíamos monjes de convento, en comparación con el).

RETORNANDO AL TEMA: las cartas ya están echadas. México, China y otros ya no son fiadores pasivos (de petróleo, swap). La táctica de espera para la dominación por deudas, culmina ante las actitudes pasadas de quien es ahora, arriero intermedio.

China «nego» préstamo a Argentina. México»negó» petróleo. Milei se vio obligado a solicitar y a soportar el rechazo de quienes rechazaba. Personas y «personas» pierden empleo y poder adquisitivo y lloriquean aun sabiendo que las causalidades vienen desde mucho tiempo atrás y que Milei es simplemente un «Donald Trump» (que creyó que al ser arriero de un potrero – corral, dominaría a las manadas como el quisiera (arrieros dominantes: elites comerciales – económicas, son quienes realmente dominan)).

Pero, aun así continúa firme para imponer la lógica sobre la emocionalidad decadente. Como lo he dicho: la intención de limpieza, es un factor común entre los arrieros dominantes. En redacción anterior, mencione que la noticia de que «China no pudo evitar la victoria de milei» (cuando China ya tenía bases en Argentina) era perspectiva ciega (como Ucrania, «quiebra» de bancos y su absorción por parte de J.P Morgan, covid 19, la victoria de Biden).

Lo que algunos hemos dicho sobre erradicación – limpieza, las batallas contra arrieros, y el surgimiento de sistemas distintos al sistema de política masiva, autoritaria e impositiva y paralelos entre sí, parece ser inevitable gracias a otro impetuoso del habla, que no es un inutil socialmente.

El inicio de etapas alegres y bonitas, de erradicaciones y de guerras asimétricas, iniciaran si los propiciadores no decaen.

Guatemala, USA mundo entero: la oportunidad perdida en 2,020 para liberarse de arrieros parece volver a presentarse. Oriente aventaja a occidente = el alzamiento de personas pensantes, debe iniciar en occidente donde los arrieros intermedios y sistemas decadentes, están debilitados antes de que oriente tome control.

Libre emisión del pensamiento.

