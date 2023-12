Ventana Cultural

Hace poco, reflexionaba sobre este término, pan y circo. Y, es que, desde tiempos remotos se ha dado que, para cubrir algún negocio sucio, los gobiernos de turno recurrían a esta estratagema para apartar la atención de los pobladores sobre los aspectos más importantes del quehacer cotidiano. Por eso, desde la Antigua Roma, los juegos y peleas de gladiadores o competencias de carros, eran bien vistos por todos.

Esto me recuerda algo que está ocurriendo en El Salvador, desde que este gobierno tomó posesión, se han ido cerrando las Casas de la Cultura. Empezando por deshacerse de las bibliotecas regalando los libros que estos poseían como una forma de ayudar a las comunidades que no tenían acceso a una biblioteca de mayor magnitud como la Biblioteca Nacional.

Este centro, la Biblioteca Nacional, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador, se ha convertido en un lugar de turismo. La gente hace cola, como si fuera la última maravilla, dejando de lado, su verdadera función: ser un centro de estudios y aprendizaje. No niego que a simple vista, es impresionante, y, llama la atención su imponente estilo y arquitectura, que bastante moderno.

Aunque no podemos dejar de lado que está bien modernizarse y estar a la vanguardia de la 5ecnología, hay lugares donde, al menos, las fachadas no pueden ser cambiadas. Por ley internacional, sitios de más de 100 años de antigüedad, no pueden ser cambiados. Solo el interior se puede remodelar como opción, aunque tampoco es recomendable.

Haciendo un recuento de la historia, las Casas de la Cultura no tienen mucho tiempo, solo 50 años, nacieron como una necesidad de la población de rescatar la cultura y el arte de nuestros pueblos. Su función principal era recabar la información histórica de donde se encuentran. Hasta el momento, se sabe que han sido cerradas 18 de otras muchas que están en peligro de morir.

Aunque esto parezca más una crítica, que no lo es, no podemos negar una cosa que es muy cierta y que ya se ha dicho antes: los grandes pueblos no son los que tienen una infraestructura alucinante, que no es malo, está bien que lo tengan; tampoco las que tienen enormes bibliotecas, muchas de ellas perecieron por diferentes motivos como el incendio de la biblioteca de Alejandría; otros, los mejores gobiernos; pero, lo que hace grande a un pueblo es su gente.

¿Qué estás haciendo, salvadoreño? ¿Qué tienes para ofrecerle al mundo? ¿Qué estás haciendo tú en tu metro cuadrado? Eso debes de pensar en lugar de solo querer estirar la mano para que te den, recuerda que, si quieres conseguir algo, ve y búscalo, porque lo único que cae del cielo, es la lluvia. Tienes en tu cabeza un Sombrero Azul que te cobija, el ojo de agua que calma tu sed y los collares de perlas ámbar, turquesa que forman un collar que lleva tu nombre, que no por gusto es Kuskatan.

