¡Así no se vale, ni con el norte!

Mirilla Indiscreta

Sin tregua, en plena celebración del año nuevo, retiraron las barricas, y declararon la guerra abierta, sin los matices del encubierto, ni la valentía del guerrero que se sabe legítimo vencedor.

Por un lado, el Jefe del ejército de la guerra, del que pelea por vocación a la confrontación, y lucra con la muerte.

Sin enemigo ni rival, su concepción del imperio, lo hace eterno, el policía y dueño de todas las fronteras.

Siempre listo para declarar guerra en nombre de la paz de su bandera.

Buscando y ofreciendo recompensas, transformando en señores a vulgares compinches de ocasión.

Es la actitud del transero, del crápula, del charamilero, que finalmente encuentra a un proveedor, y le exige que lo compre por lo pactado y que le pague el precio.

Su recompensa, aceptar ser el sirviente.

Sentirse perro fino, de la casa del señor, aunque lo torturen las pulgas.

El enlace perfecto, un ejército pleitista de un imperio decadente y los apátridas oportunistas, dispuestos a servir a quién los compre.

Una potencia sediciosa fundiéndose en el descalabro de la implosión indefectible que le marca su fin como estrella fulgurosa de una corte imperial, plagada de delincuentes con recompensa.

Como una burbuja que se funde peleando y matando, peligrosamente, en su última etapa imperial.

Primera Predicción de Don Edmundo

El Esquema político militar demócrata colapsa como estrategia política de dominación el martes 5 de noviembre de 2024, fecha muy difícil que alcance cubrir el actual mandatario Biden, por limitaciones de salud para ejercer el mando de la unión americana.

¡Doña Kamala, esperando turno, aunque no sea funerario!

¡Rodeada de chuchos callejeros con jiote chapín!

CONTINÚA:

Con una clara ventaja política, será el expresidente Trump, quien determine la lucha política electoral en los Estados Unidos de América, clarificando la legitimidad de su aspiración presidencial por decisión de la Corte Suprema de Justicia asumida por decisión mayoritaria de los magistrados conservadores.

Con una política económica agresiva, el expresidente Trump, acelerará los convenios multinacionales con China, Rusia, India y la visión neo-marxista de un capitalismo de Estado proteccionista hacia el norte, propiciará una novedosa apertura multipolar con la incorporación de mercados multinacionales.

Se hará sentir, dinámica de una política hacia oriente, de la Turquía del presidente Erdogan factor moderador de la agresiva política militar de la OTAN y su potencial militarista occidental.

Estados Unidos, ejerciendo presión en los países del este europeo, radicalizará la visión política y militar de China, Corea del Norte, Rusia y sus aliados estratégicos, dependientes de los recursos naturales, en su impresionante territorio poli-regional.

La política colonialista de los Estados Unidos, los hace fortalecer sus relaciones económico y políticas, con Venezuela, que realizará a conveniencia su política internacional.

Arrastrando una visión de vasallaje y colonialismo superada por la propia historia, estados unidos, retrocede a la posición geopolítica de don teddy Roosevelt, vigésimo sexto presidente norte-americano que estimaba que los estados unidos eran la expresión de dominio posesivo de toda américa, a la que consideraba como propia.

Desde luego no es de extrañar que aún, ahora cuando en las discusiones diarias, los ciudadanos se refieren a la potencia del norte, la culpa de lo que acontece, se acredite como responsabilidad de los Estados Unidos.

Cuando realmente se le debiera responsabilizar, dadas las condiciones de inestabilidad interna, del gobierno americano, como responsabilidad de los agentes oficiales del Estado.

“Es que los Estados Unidos está asumiendo tal o cual posición”, cuando realmente, es una facción del Departamento de Estado Profundo, del partido demócrata, transformado en el soporte ideológico, de ese país, como Estado Socialista.

No debe consentirse la confusión, de no entender a fondo, que los Estados Unidos de ahora, son una potencia invertida, que no responde a los principios que sustentaron a sus creadores, nos hace llamarle Estados Unidos a una denominación geopolítica que ya no tiene nada que ver con el conjunto de naciones que se federó en su origen.

Ahora es solamente un poder político militar más, en decadencia, presente en el esquema geo-militar del mundo.

CONTINÚA:

Una denuncia, que gracias a la diligencia del licenciado Ricardo Sagastume, gestor imbatible de la justicia, pudo llegar a nuestro conocimiento, y que trasluce la inmundicia en que trafican los primeros actores, del régimen semillista.

Con la delicadeza de un maladrín experto en la extorción profesional, han hecho de un fraude electoral, demostrado a plenitud por el Ministerio Público y judicializado de manera impecable, por los representantes de los órganos de justicia, la moneda de cambio imposible de mercar, en un mudo que no sea de mafiosos gueytulianos.

Poder por ceguera judicial y mandato a cambio del proceso frustrado por los usurpadores del club.

Subvenciones extranjeras, sin control financiero, dinero de Washington para pagar sediciosos, prófugos de lujo y delincuentes de oficio con visa de huésped de honor.

Traidores concubinarios, con carros de naciones unidas y Usaid para evitar sean utilizados por parejas simultáneamente.

Frente a la agresión extranjera, los formalismos diplomáticos, se juegan en el mismo casino de Soros, y Gates. donde compran y venden tierras raras, con uranio, níquel, y tierras de alto potencial estratégico militar.

GARANTÍAS:

Su cuota de narcotraficantes autorizados y protegidos a cambio de impunidad debidamente publicitada.

Dea Juniors, en confabulaciones con tarjeta libre, para exigir inmunidad e impunidad, como socios íntimos del club de vecinos.

Funcionarios en perspectiva, del supuesto nuevo gobierno, que solo necesita las butacas para sentarse, sin más nombramiento que la imposición del imperio.

REFERENCIAS HISTÓRICAS:

Escuchaba a Karina y Otto trasmitiendo como líderes rebeldes. y recordé como en la década de los cincuenta, Lionel Sisniega Otero, José Torón Barrios y Oscar Conde, en el clandestinaje, desde Honduras, transmitían la voz de la liberación.

Financiado, recoge la historia, para derrocar a Jacobo Abenz Guzmán por el gobierno de los Estados Unidos.

Cómo cambian los tiempos, hoy, en el clandestinaje del sistema radiofónico oficial, con el apoyo de los operadores rebeldes, Karina y Otto, transmiten en solitario, pero con una gigantesca audiencia rebelde, la señal de la dignidad nacional.

Al parecer ahora saboteados por el Lenín del Departamento de Estado Profundo.

Siempre Estados Unidos, pero con un camarada a la cabeza.

Con el poder y el dinero del imperio, los usurpadores no necesitan más aliados que los nuevos combatientes del Lenín estadunidense, para que más, si ellos y sus pulgas mandan.

LA IMPORTANCIA DE LA DENUNCIA CIUDADANA:

La denuncia ciudadana revela los pormenores de toda la trama para oficializar el fraude.

Con el apoyo “gringo” dar por bueno lo decidido por el imperio es suficiente.

Falsificar el proceso y legitimarlo por la OEA, no le da vergüenza a nadie, y por esa razón intuyen solo que equivocadamente, que no habrá proceso que juzgar.

Cercar diputados, jueces y magistrados, todos los que están contrarios a la intervención, es la decisión.

¡Pués fíjense que no!

Diputados, Jueces, Magistrados, y Operadores de Justicia, sin el traidor que se sumó a los sobornados, son muchos más, que lo que quieren el poder disfrazado de papa pelada.

Esos cientos de guatemaltecos de excepción, que representan la dignidad nacional, está listos para sacar a los oportunistas, vende patrias y traidores, rescatándolos de la garra extranjera.

¡Mi sombrero mister, con o sin tiky nay … no hay!

¡Somos los del pueblo, pero ni acarreados, borrachos ni asaltantes!

¡Por más pulgas que traigan… se van a quedar hasta sin chucho!

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...