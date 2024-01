Por Carlos Torrebiarte A.

Complicidad TSE-Semilla

Es muy difícil creer que sin la complicidad de personeros del TSE Semilla hubiera nacido como partido político. Este hecho para engañar al pueblo de Guatemala es lo que la FECI está obligada a investigar para que no continúe la impunidad.

Semilla conocía las anomalías

El 14 de marzo de 2023, Bernardo Arévalo De León, representante legal del Movimiento Semilla desde agosto de 2022, reacciona al caso iniciado por Rodas Sánchez presentando ante la fiscal general y jefe del MP, Consuelo Porras, una denuncia por perjurio y falsificación Ideológica en contra de Jaime Gabriel Gudiel Arias por afiliar irregularmente a Rodrigo Rodas.

En la denuncia, Arévalo informa que el Movimiento Semilla contrató el 18 de abril de 2018 al equipo de Ileana Gudiel y Ashley Gudiel, hermanas de Jaime Gudiel, para conseguir afiliados. Sin embargo, ese contrato no está firmado por Jaime Gudiel sino por su hermana Ileana, así como por los diputados Samuel Pérez, en calidad de secretario general y representante legal del Partido y Alberto Sánchez. Poco después, Alberto Sánchez fue expulsado públicamente del partido por una acusación interna de acoso sexual que no prosperó. El contrato de adhesiones establece el monto de Q7.00 por firma obtenida como pago a los recolectores.

La denuncia inculpa a Jaime Gudiel como encargado de recolección de firmas, pero no menciona que las hojas de adhesión están avaladas y firmadas por la militante del partido Cinthya Alejandra Rojas Donis y autenticadas por el licenciado Juan Gerardo Guerrero Garnica, actual diputado al Parlamento Centroamericano por ese partido. Tampoco menciona que Samuel Pérez Álvarez, secretario general y representante legal del comité para la constitución del partido político Movimiento Semilla, firma dando fe de la autenticidad de las hojas de adhesión anómalas presentadas al jefe de organizaciones políticas del TSE para inscribir al partido.

Amparado por su abogada Andrea María Reyes Zeceña, Arévalo De León expone que “ningún particular cuenta con las posibilidades técnicas o legales para determinar si una firma es falsa y no fue hasta que se inició el proceso de investigación mencionado que, mediante la intervención del INACIF, se pudo determinar que la firma investigada no corresponde a la persona a quien el señor Jaime Gudiel dijo le pertenecía, por lo que sabiendo tales extremos, abusando de la confianza que se le delegó y provocando daños al partido, debe investigarse su responsabilidad en la falsificación de la firma relacionada.

La denuncia de Arévalo fue presentada antes de la primera vuelta electoral, siendo todavía candidato a la presidencia. Los hechos demuestran que Arévalo y otros altos integrantes de Semilla conocían sobre las anomalías en la inscripción del partido Semilla.

Posible crimen organizado

La denuncia enviada por Arévalo a Consuelo Porras hizo que la fiscal general constatara una serie de anomalías que la llevaron a trasladar la investigación de la Fiscalía de Delitos Electorales a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, a cargo de Rafael Curruchiche, el 24 de marzo de 2023, ya que existían indicios de una posible asociación para cometer engaño con propósitos políticos entre integrantes del Movimiento Semilla, sus abogados, algunos simpatizantes y funcionarios del TSE. Este traslado ocurre antes de la primera vuelta electoral.

Es competencia del acuerdo de conformación de la FECI 59-2019 conocer, investigar y perseguir penalmente, inciso b “hechos relacionados con estructuras criminales o personas individuales, funcionarios públicos o particulares que puedan generar directa o indirectamente impunidad, independientemente del tipo penal de que se trate”. En este acuerdo, se entiende como cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad “aquellos grupos que ejerzan acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos y que estén vinculados directa o indirectamente con agentes del estado o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas.”

Los potenciales delitos cometidos por funcionarios del TSE se registran desde el 2018, cuando aparecen las anomalías en la inscripción de la agrupación Movimiento Semilla. El 18 de julio de 2023, el juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, giró órdenes de captura en contra de Cinthya Alejandra Rojas y Jaime Gabriel Gudiel, actuales prófugos de la justicia. Rojas es acusada del delito de falsedad ideológica con agravación electoral y asociación ilícita y Jaime Gudiel de falsedad ideológica con agravación electoral.

En las recientes manifestaciones y bloqueos registrados en Guatemala, Arévalo del Movimiento Semilla y activistas de los 48 cantones exigen la renuncia del juez Fredy Orellana.

HALLAZGOS IRREFUTABLES

A pesar de que cada individuo debe hacer su firma, en la hoja de adhesión 8,373 donde aparece el denunciante Rodrigo Rodas, se aprecia la misma caligrafía en todos los nombres. Al verificar autenticidad, el MP pudo constatar irregularidades en 9 de los 10 adheridos registrados en este documento, en el que solo una persona aparece debidamente inscrita.

Al verificar en el RENAP las personas “adheridas” por Semilla en el 2018, el MP encontró:

Cincuenta personas fallecidas en los años 2015, 2016 y 2017,

Cinco mil personas que no existían, pero presentaban nombre y DPI falso,

Dos mil personas cuyos nombres no coinciden con el número de DPI,

Los nombres de 250 personas repetidos dos veces,

Una misma huella dactilar para seis personas diferentes

Varias personas inscritas inconsultamente, como en el caso de Rodrigo Rodas.

En base a los hallazgos del MP, el partido Semilla utilizó nombres y documentos falsos, huellas dactilares para varias personas y personas inscritas sin su consentimiento para llegar a los 25,111 afiliados requeridos para su constitución como partido en el 2018. De acuerdo con el MP, el TSE fue informado acerca de las irregularidades que presentaba Semilla el 30 de mayo de 2023, sin que los funcionarios actuarán como lo hicieron con otros partidos políticos.

A pesar de que el partido Semilla en formación presentaba anomalías en las listas de adhesión en el 2018 y de que en el 2023 existía una investigación abierta por el caso que lleva Rodrigo Rodas con una resolución que comprueba la falsificación de su firma, el TSE permitió al partido Semilla participar en las Elecciones Generales del 2019 y 2023.

Magistrados del período 2014-2020:

Mario Ismael Aguilar Elizardi, Julio René Solórzano Barrios, Jorge Mario Valenzuela Díaz, Rudy Marlon Pineda Ramírez y María Eugenia Mijangos Martínez.

Inspector General: Óscar Sagastume Álvarez.

Registrador General: Leopoldo Guerra.

Magistrados del período 2020-2026:

Irma Elizabeth Palencia Orellana, Blanca Odilia Alfaro Guerra, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Mynor Custodio Franco Flores, Ranulfo Rafael Rojas Cetina y Marco Antonio Cornejo Marroquín.

Suplentes: Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.

Registrador General: Ramiro Muñoz.

Inspectora General: Claudia Ardón.

CONCLUSIONES:

La crisis política-social que afronta Guatemala es consecuencia directa del actuar cuestionable, poco profesional y potencialmente delictivo del TSE. De acuerdo con la investigación del MP, las diferentes magistraturas del TSE consintieron una serie de hechos ilegales, anomalías e incumplimientos por parte del Movimiento Semilla.

El pueblo de Guatemala votó por el Movimiento Semilla, que pregona un combate total a la corrupción, sin conocer las evidencias de posibles actos delictivos avalados por el TSE cometidos al momento de su inscripción.

Para llevar a cabo elecciones confiables en Guatemala se requiere mantener la confianza de los ciudadanos en el TSE, para lo cual es necesario que el MP culmine su trabajo de investigación y que los culpables sean castigados acorde a la ley.

