El principio de la muerte es Bernardo Arévalo…

Si asume Bernardo Arévalo, será el principio de la muerte para la patria, la esclavización del Estado, la perdida de su libertad, soberanía, civismo, la familia, la fe cristiana y su moral. Cuánta razón tiene Javier Milei, presidente de la República de Argentina, en llamar a la izquierda parasita, de la manera más franca y honesta, tildarlos con el nombre que se han ganado a pulso, no solo en ese país Sur Americano, también en Guatemala y el resto del mundo, “Zurdos de Mierda”. La especialidad de la izquierda es que, país que toman, país que lo hacen mierda, lo sumen en la miseria, no solo en la miseria económica, también en la miseria de la mentira, de la inmoralidad, del globalismo retorcido y genocida, la izquierda desde su misma concepción en el cerebro podrido de Karl Marx es sinónimo de fracaso, de terror, de asesinato, de sangre, de traición, de saqueo, de esclavitud.

El problema menor es que asuma la presidencia Bernardo Arévalo, solamente es un monigote útil de cerebros perversos, ya que de nacimiento se hizo acreedor de un carácter patético, carente de personalidad, uno que le cuesta decidir si por la mañana se viste con una tanga o un calzoncillo, un humano que fue elegido por los poderes oscuros y perversos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norte América, y los socialistas de la OEA, para continuar con el experimento fallido de la ex CICIG; el cual consiste en tomar el poder del Estado de Guatemala por la izquierda internacional, cooptando los poderes del mismo, pero principalmente con la visión perversa de REFORMAR NUESTRA CONSTITUCIÓN por una que les de la libertad de saquear Guatemala, y utilizarnos como “conejillos de indias”, como ya lo hizo el nefasto ex presidente Juan José Arévalo Bermejo (desde el 15 de marzo de 1945 hasta el 15 de marzo de 1951), quien era el padre de este raquítico esperpento de socialista Bernardo Arévalo. La izquierda corrupta sabe utilizar a la perfección la mala memoria histórica del Guatemalteco, su escaso hábito de lectura, y con un Ministerio de Educación manoseado por los ideólogos socialistas, omiten narrar que en el gobierno de Juan José Arévalo, el pueblo de Guatemala vivió sometido bajo constantes estados de sitios, anulando las libertades más esenciales, se pasó embriagado y revolcándose con cuanta prostituta pudo con el dinero del pueblo, pero lo más grave, permitió que el gobierno de USA, los mismos que nos quieren imponer a su hijo Bernardo, experimentara con mendigos, soldados, prostitutas, enfermos mentales, contagiándolos intencionalmente con sífilis y gonorrea, eso SI ES GENOCIDIO, y fueron culpables el traidor de Juan José Arévalo y el gobierno de USA; y por si esto no bastara paso rindiendo informes oficiales al gobierno comunista de la URSS, como su vil lacayo, en su sangre corrió la traición y para asegurar la continuidad y consolidación del socialismo en el país, después de que terminara su periodo, Arévalo en complicidad con Jacobo Arbenz, dispusieron asesinar al Coronel Francisco Javier Arana, el último obstáculo que les estorbaba. Pero hablar de la verdadera historia de este nefasto ex presidente será tema de otra columna, hoy es el peligro de la destrucción y muerte de nuestra patria a manos de su hijo, uno corrupto, delincuente, cobarde, que consiguió ser presidente electo, gracias al fraude electoral orquestado por el Departamento de Estado, unos falsos empresarios mercantilistas, los medios de prensa vendidos, la izquierda guatemalteca, ongs, magistrados del TSE, y otros partidos políticos que con su silencio se hicieron cómplices del más descarado robo de la voluntad popular.

La razón primordial de impedir que asuma como Presidente Bernardo Arévalo, no es solo porque llega con fraude electoral, es porque es la marioneta de la más sucia perversión que quiere tomar por completo el Tribunal Supremo Electoral, para que en el mes de marzo se promueva una REFORMA CONSTITUCIONAL que convierta a Guatemala en otra Venezuela, otra Cuba. El TSE le es importante ya que si asume Arévalo le estarían dando validez al fraude y la oportunidad de hacer el mismo fraude electoral al efectuarse una Consulta Popular, para reformar nuestra Constitución, pero si asumiere Bernardo Arévalo, los derechos legítimos de oposición y manifestación legal estarían anulados bajo su gobierno; les urge a todos los miembros del partido inexistente Semilla, destruir mediáticamente la investigación contundente del Ministerio Público, porque como lo fue Arana hace muchos años en el gobierno del padre de Bernardo Arévalo, el Ministerio Público de hoy, resulto siendo el único estorbo para consolidar el verdadero golpe de Estado de estos traidores de la patria.

La Corte de Constitucionalidad y sus magistrados actuales, deben comprender que no existe un futuro ni para ellos ni para el país con Arévalo, el Ejército de Guatemala y sus oficiales superiores deben entender que no van a valer en absoluto sus laureles y estrellas, si se prestan a servir a un PRESIDETE ILEGITIMO, que gano las elecciones generales 2023 a base de fraude electoral y de engaños, su único deber es cumplirle a nuestra Constitución ya la patria

El pueblo de Guatemala debe exigir con toda su alma y energías, que el proceso electoral sea DECLARADO NULO, que se repitan las elecciones generales y que el pueblo sea quien de verdad elija, no un empresario sucio e hipócrita, que ha creído que Guatemala es su finca desde hace décadas, y un Departamento de Estado de USA, que ha hundido a su propia nación, en el infierno del narcotráfico, consumo de drogas, de la depravación, de la pobreza, la mentira, precursor del terrorismo político a nivel mundial… y por todo esto, condenado en ser una potencia podrida en caída libre hacia el abismo y su destrucción.

“Que buscar la verdad, haced el bien, y vivir una vida correcta no os de vergüenza”

Libre emisión del pensamiento.

