Llegó la hora

Relatividades Perspectivas

Me da curiosidad si todos los habitantes de Guatemala serán sumisos hacia los arrieros entrantes.

La política masiva, autoritaria e impositiva, morirá finalmente, si es que quienes se beneficiaban con ella y no lograron retener el poder a nivel intermedio, dejan de aferrarse a lo que conocen.

La mayoría de 15.5 millones, contra 2.5: la guerra está ganada, si las batallas no son bajo sistema de arreos controlado por las élites económicas. A diferencia de Argentina, donde 56 % contra 44% representa bonitas y alegres guerras asimétricas (no – físicas, por ahora), en Guatemala simplemente, no habría guerra o tan siquiera, batallas si se lleva la situación con libertad, inteligencia y coordinación.

Me pregunto cuantos ya han retirado su dinero de bancos nacionales y dejan de aferrarse a los bienes dentro del territorio nacional, para que los nuevos arrieros no se los quiten en caso en el que deban ejercer desobediencia civil (la verdadera, no caminar, gritar y cantar o tocar trompetas y chillar, una y otra vez (me causa gracia imaginar al otro bando oficial efectuando esas payasadas, pero, adelantando en la redacción: el comentario aplica para todos, excepto para los no se como llamar a quienes afirman haber perdido todo pero están satisfechos porque perdieron todo, para apoyar a los arrieros de los que ni siquiera poseen alguna certeza acerca de si son como aparentan ser: esos tristemente ya perdieron todo e inclusive, más que posesiones materiales, si es que poseen intelecto.

Me pregunto si ante la más que evidente ventaja numérica y posiblemente, también intelectual y proyectiva; la gran mayoría se liberará y luchará mediante coordinación y apalancamiento de la minoría arriada si es que esta representa objeción, para evitar su destrucción o decadencia a cargo de los arrieros dominantes y sus lacayos (arrieros intermedios y manadas amaestradas).

Algo impensable ha estado ocurriendo: algunos radicales aferrados a los sistemas ahora murientes debido a su propia decadencia y obsolescencia, parecen tomar nuevas posturas intelectuales, insinuando necesidad innegable de cambios sistémicos y esenciales, e incluso, condenando lo que alguna vez defendieron.

Tan solo falta percibir cómo reaccionar ante las últimas acciones por parte de los arrieros y sistemas de política impositiva y autoritaria. Personalmente, sugiero nuevamente lo dicho desde hace mucho tiempo: aprovechar las batallas y desgastes entre arrieros dominantes, arrieros intermedios y manadas amaestradas para surgir como fuerzas nuevas.

viendo el lado cómico: más temprano que tarde: algunos partidarios de los arrieros entrantes, se tornaran en oposición (coordinen para solucionar asuntos urgentes. Aparten asuntos secundarios y diferencias no influyentes en el tema principal).

Y solo por añadir un recurso cómico: por si acaso deciden implementar liberación: bienvenidos a «los otros» (les deseo mejor suerte que la mía, excepto a quienes no la merezcan. A estos últimos: «bienvenidos a los que nada – todo / todo – nada, todo – nada / nada – todo no somos – somos / somos – no somos… somos – no somos / no somos – somos» (por si creían que se habían librado de la teoría de balance conceptual: recuerden y comprenderán por que siempre está presente).

Ya que está surgiendo mi faceta troll, me despido, deseándoles buen año @$^#*, perdón, no logre evitarlo (todos sabemos que será un año @$^$&#).

Libre emisión del pensamiento.

