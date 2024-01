Dos Guatemalas… Una de ficción

Mirilla Indiscreta

Voy al mapa en relieve, que el ingeniero estructural don Francisco Vela diseñara en octubre de 1905 bajo el mandato presidencial de don Manuel Estrada Cabrera, el dictador de los 22 años, y pesando los recursos tecnológicos de la época siempre se meditan y repasan los logros del tirano.

Desde luego hay tiranos o dictadores buenos y malos, desde el punto de vista estrictamente subliminal o psicológico, por debajo del umbral de la conciencia, de esa función extraordinaria de mandar de manera totalitaria o dictatorial.

Para que vean que si existe esa diferenciación, está el caso de Cincinato 519-539 antes de Cristo que entregó sus potestades para retomar el arado, en renuncia absoluta del poder, que se le había conferido, para combatir una crisis.

Y como contraste, Pisistrato, considerado como uno de los siete sabios de Grecia 607-527 antes de cristo cuya habilidad para manipular el poder, lo haría hoy el típico populista, que equilibraba su mando, a través del manejo de las concesiones y privilegios, que sustentaba para los pobres expoliando las necesidades de influencia de los privilegiados.

Estamos considerando dos visiones, basadas en la bondad de ejercer el poder, Cincinato, por ejemplo y la habilidad de mantenerse en él y manejar de manera brillante las herramientas complejas de mandar totalitariamente.

Desde luego, tiranos y dictadores, han marcado la historia, desde la griega, hasta la contemporánea, tales como Napoleón, o Hitler, Pol Pot, Idi Amín, Husein, Lenin, Mussolini, Antonio de Oliveira Salazar, Francisco Franco, Heideki Tojo.

Desde luego, estamos hablando de dictadores de verdad, de países también reales, no de paisajes, parajes, veredas, maizales, mucho menos de protectorados, territorios, parcelas, laderas, o cerros alquilados o en posesión de delincuentes explotadores, de las tierras raras, el níquel, el titanio o el oro, con visa exclusiva de la DEA, de Soros, Gates, de Clinton, Obama o bien del departamento de estado profundo en proceso de rendición.

Sólo en esas condiciones, se puede aceptar, la existencia de dos repúblicas, con dos presidentes, por un lado, con órganos de justicia legítimos y otros inventados, sin ninguna institucionalidad, que ejercen una representatividad inexistente y falsa.

Un presidente constitucional, con todas las preeminencias atinentes al cargo, y otro de mentiras, que ladra más que un chucho, amenaza la paz del país con ejércitos y aviones extranjeros, que lo mandan, lo dirigen lo financian, lo cachetean y lo instruyen.

Que exhibe y usufructúa un antejuicio que no puede tener.

Un Presidente legal y otro falso, no hay dos presidentes con dos antejuicios diferentes.

Cuando el falso, que no es presidente electo,

Donde no existe esa figura constitucional, ni siquiera la de diputado porque ha renunciado a esa condición.

No existe el diputado, que ha presentado su renuncia, ni el cargo que lo sustente.

Una posición anteriormente usurpada por un fraude debidamente diligenciado y un cargo que tampoco lo provee de una curul parlamentaria inexistente.

Por esa razón, poniendo las cosas en su lugar, con fecha 5 de enero último, el licenciado Licenciado Edwing Alexander de León Menchú Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Contra la Impunidad del Ministerio Público con el visto bueno del Jefe de Sección Licenciado José Rafael Currichiche Cucul le manifiesta a la Presidente del Congreso Licenciada Shirley Joanna Rivera Zaldaña:

“Excelentísima Presidente: Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de remitir oficio de fecha tres de enero del dos mil veinticuatro, signada por el Juez “A” del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, por medio del cual se informa que la resolución judicial, emitida por dicho órgano jurisdiccional, el doce de julio de dos mil veintitrés en la que se decretó la Suspensión Provisional de la inscripción de la Persona Jurídica del Comité para la Constitución del Partido Político Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla de encuentra firme y vigente.

Por lo anterior se hace de su conocimiento, así mismo, que dicha información sea trasladada al pleno del Congreso de la República de Guatemala”.

Así que Suspendido el movimiento y el partido, lo único que queda es que respondan a las autoridades, por los delitos cometidos en flagrancia.

No hay movimiento, no hay partido, no hay diputados, no hay antejuicio, no hay candidato, no hay presidente electo, no hay más que usurpadores y vende-patrias al servicio del patrón extranjero.

Custodiado por miembros de un Estado Mayor Presidencial, sin presidente a lo shuco, sin personajes ni personajillo que custodiar.

Investido de la bandera de las barras y las estrellas, muy pronto cambiando de mando en el departamento de estado obscuro y protegido.

Y obedientes de los decadentes demócratas en el gobierno efímero que colapsará el 5 de noviembre del dos mil veinticuatro.

Un Huracán Rubio que se asoma como Trump…a marina que se encumbra.

¡Dos países de mentiras, uno que existe y otro, el falso que no existe!

¡Sin Presidente que cambiar, pero sí de gobierno que alternar!

¡Con Diputados que entregan, pero no a otro congreso!

¡Con un Organismo Judicial que se consagra en la aplicación de la ley y consolidación del Estado Democrático de Derecho!

¡En un Estado Democrático que se institucionaliza y rechaza por proscrito el gobierno asambleísta y “popolachero” y se ratifica lo de “popolachero”, sedicioso, bochinchero, pernicioso, ruidoso y criminal!

¡Se gobernará desde el Palacio, no de las plazas secuestradas por la plebe!

¡Sólo hay un Palacio Nacional y estará ocupado por un Gobierno Nacional!

Libre emisión del pensamiento.

