De lo que poco se escribe

La religión es un conjunto de sistemas culturales, de creencias y visiones del mundo que relaciona la humanidad a la espiritualidad y, a veces, a los valores morales.

Las religiones constituyen una de las referencias culturales más importantes de la humanidad y una fuente de sabiduría. En ellas se encuentran depositadas algunas de las grandes preguntas sobre el origen y futuro del universo, el destino de la historia y el sentido o sin- sentido de la existencia humana. La religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el «el más allá».

La experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo. Como es bien sabido, el eje de la religión para Durkheim radica en la distinción entre lo sagrado y lo profano; como he dicho, para James el núcleo de la religión parece consistir en la relación individual con la deidad. El hinduismo, también es una religión fascinante y según estudios, es la religión más antigua del mundo procedente del sur de Asia. Se trata de una mezcolanza de tradiciones sin fundador que data del 500 antes de Cristo.

La práctica de una religión puede incluir rituales, sermones, conmemoración o veneración (a una deidad, dioses o diosas), sacrificios, peregrinaciones, procesiones, festivales, festines, trance, iniciaciones, oficios funerarios, oficios matrimoniales, meditación, oración, música, arte, danza, servicio comunitario u otros aspectos de la cultura humana. En su ensayo Del imperio romano, José Ortega y Gasset escribe «Cuando el hombre cree en algo, cuando algo le es incuestionable realidad, se hace religioso de ello. Religio no viene, como suele decirse, de religare, de estar atado el hombre a Dios. Como tantas veces, es el adjetivo quien nos conserva la significación original del sustantivo, y religiosus quería decir ‘escrupuloso’; por tanto, el que no se comporta a la ligera, sino cuidadosamente.

Lo contrario de religión es negligencia, descuido, desentenderse, abandonarse. Frente a relego está nec-lego; religente (religiosus) se opone a negligente». Los ateos no creen en un dios y por lo tanto rechazan la parte de ciencia y las convicciones religiosas que dependen de la idea de un dios personal, pero aceptan que es importante y objetivo el cómo una vida humana se desarrolla y que todos tenemos una responsabilidad ética, innata e inalienable de vivir nuestra existencia. El no teísmo es una definición que se refiere a las corrientes espirituales o filosóficas que no discurren o mencionan la creencia en un Dios creador o absoluto. Se diferencia del ateísmo en que los no teístas pueden aceptar conceptos espirituales como la creencia en entidades superiores o espíritus, aunque estos son vistos generalmente como seres no absolutos que evolucionan y cambian.

El filósofo Anthony Kenny distingue a los agnósticos, que encuentran la premisa «Dios existe» desconocida, de los no cognitivistas (los no teístas). Si bien el budismo y el jainismo son consideradas religiones no teístas, estas sí aceptan la creencia en realidades espirituales, como el renacimiento, los milagros y el karma, y en la existencia de seres espirituales, como espíritus y deidades, por lo cual no pueden considerarse ateístas (al aceptar, por ejemplo, la existencia de dioses, aunque no vistos como creadores) ni agnósticas (al aceptar como cierta la creencia en conceptos espirituales como el karma). En general, muchos budistas y jainistas no rinden culto a los dioses, que son vistos como de naturaleza permanente. Sus deidades son seres iluminados que han alcanzado la Iluminación, como los Tirthankar y los Budas Su trato a estos difiere mucho del concepto tradicional occidental de deidad.

