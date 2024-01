La crisis debe contenerse

Una Guatemala Diferente Es Posible

Este último evento electoral ha complicado el país porque generó incertidumbre y una crisis política de la que aún no hemos salido, y reconciliar a la sociedad guatemalteca, que hoy se encuentra confrontada, debe ser uno de los grandes objetivos del nuevo gobierno, aunque reconozco que no va a ser fácil.

Para mí, lo más preocupante es la falta de certeza y la pérdida de confiabilidad en el sistema electoral y de partidos políticos que esta crisis ha generado, lo que ha dejado dudas sentidas en un segmento de la población acerca del desarrollo del evento electoral recién pasado, lo que nos obliga como sociedad a exigir al Congreso de la Republica los cambios necesarios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para que los actos que se dieron durante el proceso electoral no se vuelvan a suceder, porque hechos como los sucedidos hacen dudar a los votantes y demerita el evento electoral en sí mismo, y de igual manera, debemos exigir que a las magistraturas del Tribunal Supremo Electoral lleguen los mejores profesionales para devolver la credibilidad al sistema electoral.

La experiencia de los años vividos y los acontecimientos políticos que he presenciado me ha permitido entender que debemos ser cuidadosos en el tema político y legal, empezando por no judicializar la política y no politizar la justicia, circunstancias que han sido contraproducentes y que lo único que han generado ha sido ingobernabilidad en nuestro país, y basta con hacer una revisión de nuestra historia reciente y se verá que estamos pagando el precio de haber politizado la justicia; hoy, la crisis política que estamos viviendo y que a este paso no sabemos cuándo finalizará, ha provocado e incrementado la polarización y la confrontación en el seno de nuestra sociedad, lo que es dañino para todos porque se afecta uno de los pilares del desarrollo como lo es la economía, porque crisis como esta inhibe la inversión económica privada, tanto local como internacional; puedo asegurarles que ningún empresario en su sano juicio, invertirá en un país polarizado y confrontado políticamente, ya que entiende perfectamente, que su inversión y ganancias podrían correr riesgos.

Por otro lado, creer o pretender creer que un país dividido, partido en dos, puede gobernarse fácilmente, es una equivocación, aun cuando se tenga el poder, el apoyo de la cooperación internacional, y se cuente con todos los recursos económicos suficientes para movilizar gente, el resultado en la balanza al final será negativo, nunca estas actitudes favorecen a ningún gobierno, solo hay que recordar que un Presidente es el jefe de la unidad nacional, de acuerdo a la Constitución Política de la República, en otras palabras, es el Presidente de todos los ciudadanos del país.

La búsqueda de consensos y acuerdos políticos debe ser la ruta prioritaria en la agenda del Presidente Arévalo para que su gobierno goce de estabilidad.

