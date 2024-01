Misión cumplida Alejandro Giammattei

Amo Guatemala

Rara vez en el tiempo que he seguido la política un presidente cumple lo que promete en campaña, pues resulta que Alejandro Giammattei lo logró cuando dijo que no sería recordado como UN HIJO DE PUTA MÁS.

Como yo se lo escribí en mi columna cuando el asumió la presidencia, le di la razón y le expliqué que él será recordado como El MÁS HIJO DE PUTA, según lo que analice en su plan de gobierno y sus acciones, yo no quería tener la razón, pero el análisis era objetivo y era evidente que tendría la razón.

Hoy 4 años después de esa columna le digo al Dr. Alejandro Giammattei Falla, felicitaciones lo lograste, serás recordado como el presidente MÁS HIJO DE PUTA que ha gobernado Guatemala.

Lejos esta tu imagen de aquel chenco invalido que manifestaba en contra de la corrupción, que incluso denuncio a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti, aquel chenco que por medio de lastima y falacias se ganó el voto de varios guatemaltecos.

Las falacias de Alejandro Giammattei

Lo que te convirtió en el MÁS HIJO DE PUTA fueron tus falacias y la forma en que engañaste a los guatemaltecos que en su mayoría por su falta de estudios y su incapacidad de análisis te lo creyeron al principio, pero la verdad siempre sale.

La falacia de combatir la desnutrición enseñando la foto de un niño desnutrido en tus primeros días de gobierno, cuando al final del mandato se incremento la desnutrición en más del 50%.

La falacia de dar un bono de 1500 quetzales durante la pandemia donde los ignorantes te llamaron MI LORD, cuando al cerrar el país destruiste la economía, cerraron miles de PYMES y más de 60 mil personas se quedaron sin empleo, mientras vos y tus huestes engordaban sus bolsillos con dinero que era destinado para mascarillas, vacunas, hospitales. El cierre del país causó un gran incremento de los precios de todo en Guatemala y ya no volvieron a bajar.

La educación la destruiste, no solo la educación en Guatemala esta por los suelos si no que la estrategia de clases online no sirvió e hiciste ganar por decreto durante 2 años, esto causo tener 2 generaciones de graduados que a puras penas saben leer y escribir.

El famoso hueveo que realizaste por medio del seguro médico para los niños de las escuelas, falazmente decías que era para ayudarlos, pero el centro de atención de ese seguro era una bodega vacía, al final fue un robo como solo gente cochina como vos saben hacer.

Entregas un país destruido, sin buenas carreteras, con escuelas y hospitales destruidos, con la violencia, extorción y asesinatos peor que nunca.

Tal pareciera que tu y tus compinches solo llegaron al ejecutivo para volverse millonarios, situación que causo la desconfianza de los guatemaltecos en la clase política.

Esto generó y abrió el camino para que los cafres de la izquierda que son más corruptos y mentirosos que vos ganaran el poder, como siempre engañando a la población poco educada.

Gracias a Dios se acabo tu nefasto mandato lleno de actos de corrupción pero mientras vos te vas con millones en tus bolsillos dejaste a los guatemaltecos bien fregados con un presidente de izquierda impuesto por medio de un evidente fraude electoral.

De algo estoy seguro Alejandro Eduardo Giammattei Falla te veré pagar por cada uno de los delitos que has cometido, no vas a quedar impune.

Mientras tanto hay que luchar para que el nuevo presidente IMPUESTO Bernardo Arévalo no destruya Guatemala, recuerden que a la izquierda no hay que dejarla avanzar ni un milímetro o nos destruirán, hay que estar vigilantes y ante cualquier acto de corrupción de Arévalo hay que retirarle el antejuicio y meterlo preso.

Los guatemaltecos no debemos permitir más actos de corrupción.

Libre emisión del pensamiento.

