A manera de presentación

Según cuentan, en el área de Tiquisate, municipio de Escuintla, al sur del país de Guatemala en Centroamérica, al igual que otros países de la región, la empresa United Fruit Company (UFCO)seleccionó estos países por la riqueza de su suelo y el clima, los cuales eran aptos para la planta del banano; se sembraron las plantaciones y la producción de esta fruta se empacaba y transportaba a la parte noreste del país� para su exportación a los Estados Unidos de América vía naval.

También este mismo producto era transportado por la empresa Ferrocarriles Internacionales de Centro América (FIDECA) que era empresa hermana de la UFCO. Esta empresa ferrocarrilera empezó a funcionar alrededor de 1877 con de capital privado, con una vía que salía del Puerto de San José hasta Escuintla y años más tarde se extendió hasta la ciudad de Guatemala para que en 1908 llegase hasta Puerto Barrios, ya en esos tiempos se había convertido en propiedad de la International Railroads of Central América (IRCA).

En cada una de las áreas norte y sur, al igual que en los otros países, la compañía tenía sus colonias privadas, las cuales constituían un conglomerado de alrededor de veinte casas, una piscina, una cancha de basquetbol y dos de tenis, una de boliche con un bar, un Hotel, un campo de golf y una pista de aterrizaje, un taller para reparaciones y mantenimiento de las máquinas del ferrocarril, al igual que los vagones de carga y pasajeros y un hospital; estas colonias eran para los encargados de las plantaciones, administradores y para el doctor encargado del hospital.

En las plantaciones estaban las casas de los cortadores de la fruta al igual que los empacadores. A estas se les llamaba cuadras y eran construidas de madera, al igual que las casas de las colonias eran alrededor de cuatro o más edificaciones contando cada una con veinte cuartos en línea y eran como diez de cada lado del edificio y cada línea de cuartos separada por un pasillo; estos estaban en el segundo nivel, ya que eran más frescos debido al aire que circulaba por el primer nivel, en el cual estaban los baños y la cocina.

En cada una de las plantaciones se habían habilitado las pistas de aterrizaje para las aeronaves encargadas de la aspersión para el tratamiento y mantenimiento de la fruta, libre de los hongos que son los que afectan la producción. Esto sucedió más tarde ya que en las plantaciones existían tuberías con aspersores aéreos y unas bombas de agua que creaban suficiente presión para que estos aspersores sobresalieran por arriba de la altura de las plantas, los cuales giraban constantemente hasta haber regado el producto en el área designada para luego ser reinstalado en otra área y así sucesivamente hasta cubrir toda la plantación.

Este proceso funcionó hasta que se inició la fumigación aérea en el algodón en los Estados Unidos de América y ya habiéndose desarrollado ese sistema, un empresario guatemalteco compró unos aviones que se habían usado para entrenar a los pilotos que irían a volar a la segunda guerra mundial. Al terminar esta guerra varios años después, un par de ellos fueron contratados para venir a volar estas aeronaves. Así fue como se empezó a asperjar el producto por vía aérea, la pista que usaban era la que a la fecha se usa para lo que es el hangar aje y mantenimiento de las aeronaves.

No Soy Yo 3

Varios años después los pilotos que operan las aeronaves, al haber terminado los trabajos del día y regresar a la pista y reportar si había algún problema en el comportamiento de la aeronave y entregar las boletas de los trabajos efectuados en la plantación que se les había asignado, salían de la pista considerada como la base, donde operan las dos empresas a las cuales una docena de ellos vuelan, se iban al Club a refrescarse y platicar cómo se había realizado el trabajo y lo programado por los ingenieros de la plantación para el resto de la semana, que era lo que se llamaba el ciclo, que significa una aplicación completa de la totalidad del área de la plantación. Varios de ellos desayunaban allí.

Pocos pilotos tenían su hogar en el área de trabajo. La mayoría de ellos alquilaban una casa con el mínimo mobiliario de cocina o solo la que ya existía en ella, una refrigeradora y una mini estufa de gas propano para uso mínimo y un lugar para guardar su ropa y dormir, ya que sus familias vivían en la ciudad. Cuando les tocaba trabajar, estos se despertaban a las cuatro de la mañana para llegar a la base, ingerir un par de tazas de café, unas galletas, platicar con los compañeros unos minutos y luego arrancar para calentar las turbinas, comprobar las lecturas de los instrumentos prescritos por el fabricante, hacer las pruebas necesarias, para luego despegar en completa oscuridad. A mucha gente que vive en el área de la pista le gusta salir a ver cuando despegan los aviones, ya que en la oscuridad se observan las luces, tanto las de posición que son una roja en la punta del ala derecha y una verde en la izquierda; las luces que usan para despegar y aterrizar van en la parte delantera de la aeronave o en la parte frontal de las alas que varios de los pilotos las dejan encendidas hasta llegar al área de trabajo.

Usualmente esta aplicación no dilata más de tres a cuatro horas en el aire para luego regresar a la base de operaciones y reportar los cambios de las lecturas de los instrumentos, lo cual lo hacían por escrito, esto con respecto al funcionamiento de la turbina de la aeronave, si existiesen algunas variaciones en lo que se refiere a temperaturas, torque, revoluciones de esta, la cual proporciona la potencia para la operación de la aeronave.

Después de terminar ese procedimiento, los que no subían a la capital se juntaban a desayunar en el club o cualquiera de los restaurantes del pueblo, después a sus casas o apartamentos para ducharse, descansar un poco para luego ir a almorzar, hacer algunos mandados y luego ir los juegos de tenis que regularmente se realizaban por las tardes en el club. Esto es lo normal a menos que decidan ir a otro lado.

En uno de esos días al igual que los demás, se cargaron cada una de las aeronaves, las cuales ya se encontraban en su área de trabajo y cada uno de los pilotos empezó su aplicación. Uno de los pilotos después de la segunda pasada sobre la plantación, empezó a sentir una fuerte vibración en la aeronave y antes de que se pudiesen cortar los switches de la batería y los controles de combustible y hélice, el motor se desprendió de la aeronave perdiendo el piloto todo control sobre esta, logrando ver como que si fuese en cámara lenta las plantas de banano estrellarse en el windshield y de repente una obscuridad completa. El piloto oía voces que se acercaban lentamente, trató de abrir los ojos y moverse un poco, pero por la oscuridad no veía nada, absolutamente nada.

Escuchó que alguien decía que no lo tocaran pues estaba muerto, ya que no se le sentían las palpitaciones del corazón; sin embargo, el piloto de repente estaba viendo todo lo que pasaba alrededor suyo, no sabía cuánto tiempo habría pasado antes que estas llegaran al lugar del accidente. Se vio las manos y se tocó la cabeza y tenía una gorra, pero no era la de él, lentamente se fue al picop que había llegado a rescatarlo y se vio en el espejo y se dio cuenta que no era él, de repente lo jalaron y le dijeron que fuera a ayudar a sacar al piloto no fuera a estallar alguno de los tanques de combustible de la aeronave, en ese momento para el piloto se oscureció todo otra vez.

Al saberse lo del accidente, por medio de la frecuencia aérea de navegación, uno de los clientes de la empresa iba para la ciudad y el piloto de este después de consultar con el dueño, llamó para informar que ellos pasarían a recoger al piloto accidentado ya que sobraba espacio en el helicóptero pues en este solo iban el piloto, un veterinario encargado del ganado del dueño de la nave y a la par del piloto el propietario de este. Al piloto accidentado lo recostaron boca arriba sobre el piso de la nave, era un viaje de treinta minutos más o menos. Mientras tanto el piloto del helicóptero llamó a la oficina del dueño en la ciudad, para que le programaran una unidad de emergencia en uno de los hospitales con acceso aéreo, ya que llevaba una persona con un golpe en la cabeza e inconsciente.

El piloto accidentado se volvió a ver tendido sobre el piso del helicóptero, inmóvil, al igual que después del accidente, inconsciente viéndose a través de una persona que estaba presente entre las del grupo que lo rescató, podía mover las manos y los pies, pero de la otra persona escuchó el aproche al helipuerto del hospital, también a los miembros del equipo de enfermeros que lo sacarían de este para llevarlo a la emergencia, de repente se oscureció todo otra vez.

El piloto del helicóptero se percató que por varios minutos el dueño del helicóptero se había quedado dormido y cuando bajaron al accidentado, el dueño le dijo al piloto que de repente se había dormido y que nunca le había pasado eso en un viaje tan corto. El piloto le preguntó que si se quería quedar allí para que le hicieran un chequeo sobre su estado físico y él le dijo que no era necesario ya que se sentía muy bien, sin saber que el piloto accidentado había usado su mente y cuerpo.

El piloto escuchando las voces de las personas a su alrededor, pero sin poder mover ninguno de sus miembros, ya se había visto así anteriormente y se percató que su cuerpo estaba completo y no había visto nada fuera de lugar, brazos, piernas, dedos completos, sin embargo, en ese momento todo estaba obscuro y solo sintiendo las palpitaciones del corazón en el cerebro y se durmió. En las veces que se había visto a través de otra persona se había dado cuenta que el golpe que sufrió fue en la cabeza, ya que el casco protector que había estado usando no era de él, pues el propio lo había mandado a reacondicionar y por eso únicamente volaba con una gorra, este casco que estaba usando temporalmente era muy pesado y le molestaba por lo que solo lo llevaba atrás de la cabina por si los accidentes, ya que eran las reglas de la empresa, que todo piloto que no llevase su casco sería multado. Se despertó al escuchar que uno de los doctores en el intensivo dijo que no sentía el pulso por ningún lugar, lo conectaron a la máquina monitora del corazón, oxígeno, presión arterial y para chequear todo el sistema respiratorio, circulación sanguínea y otros; el otro doctor dijo que se escuchaba por medio del estetoscopio los latidos del corazón muy levemente y demasiado espaciados, le conectaron el oxígeno y al terminar de conectarlo a la máquina, se empezó a ver que todo estaba en los mínimos de supervivencia, el doctor se volvió hacia la enfermera y le dijo que le conectara un suero de solución salina, pero esta estaba como en una transición y no podía contestar, el doctor conectó el suero y fue allí donde el piloto viendo al doctor ya por medio de la enfermera le dijo al doctor, si se podía quedar sentada y que por favor llamaran a una asistente pues no estaba apta para seguir las instrucciones y que le permitiese quedarse sentada un rato más, a lo cual el doctor accedió aunque de mal modo, pero siguió con el tratamiento que le estaban administrando al piloto, quien no sintió la aguja penetrando la piel ni el suero entrando al interior de su organismo. Sin embargo, escuchando y observando todo lo que los doctores hacían y decían desde el cuerpo de la enfermera quien permanecía todavía sentada, decidió pararse para ver qué efecto tenía su mente en el cuerpo de ella, sin ningún problema, al verla el doctor le preguntó si se encontraba bien, a lo que respondió que mejor se sentaba otra vez, a lo que el doctor le respondió que mejor se fuera a la estación de enfermeras para descansar y ver que le asistiera alguno de los doctores para una evaluación. Al consentir, ella se retiró y abriendo la puerta saliendo de la sala de emergencia, al encontrarse en el corredor se desorientó, pues no recordaba lo que había sucedido en la sala de emergencia ya que el piloto había regresado a su cuerpo, quien sintiendo mejoría con el oxígeno y los sueros que le estaban aplicando movió un dedo de la mano derecha y nadie se dio cuenta.

El doctor sorprendido le dijo a quienes estaban en la sala que no entendía lo que estaba pasando pero que el paciente tenía pulso y palpitaciones normales. En ese momento regresó la enfermera y el doctor le preguntó que cuál era la razón de su regreso a lo que ella respondió que estaba asignada a asistirlo para ese procedimiento, sin embargo, había pasado un lapso de olvido pues no recordaba mucho de los últimos momentos y que si le permitía retirarse para buscar asistencia; el doctor le dijo que para eso se había levantado de la silla y había salido del intensivo pero que mejor saliera a buscar ayuda.

En ese momento el piloto abrió un ojo. El doctor al verlo le preguntó que si lo escuchaba, a lo que el piloto respondió moviendo un dedo de la mano derecha y que de no ser por otra de las enfermeras que estaba del otro lado de la camilla nadie se hubiese percatado, esta enfermera le dijo al doctor que creía que el piloto había contestado con el movimiento de un dedo, el doctor le volvió a preguntar si lo escucha y si lo podía ver y el piloto movió el dedo otra vez, el doctor no lo podía creer, sin embargo le dijo que estaba muy contento de ver la recuperación y que le daba la bienvenida a la vida.

El neurocirujano dijo que debido al golpe, el cerebro estaba inflamado y no permitía las conexiones entre el cerebro y el sistema nervioso, al igual que la masa muscular y que empezaran con uno de los desinflamantes y que le hicieran unas tomografías del cerebro y que lo llamaran al tener los resultados, en el camino al departamento de rayos x el piloto se percataba de todo lo que sucedía a su alrededor, sabía que a su voluntad podía entrar en la mente de la enfermera y también había entrado en la mente de uno de quienes lo habían rescatado del avión y también en la del dueño del helicóptero que lo había transportado al hospital, sin embargo se mantuvo dentro de su cuerpo, los procedimientos para las tomografías no los sentía y se imaginó que con los desinflamantes que le estaban administrando, posiblemente ya sentiría los resultados prontamente, ante todo creía que talvez podría forzar alguno de los músculos de la mano para mover otro dedo lo cual consiguió, sintiéndose mejor mas no logrando mover el resto de los dedos y la mano, esto lo agotó de tal manera que se desmayó o se durmió. Se terminaron los exámenes y lo llevaron de regreso al intensivo.

Mientras tanto, los amigos y la esposa estaban pendientes de los doctores, que comentaban del mejoramiento del piloto y el sistema de recuperación tan ortodoxo del paciente, no se podían explicar la velocidad de recuperación tanto en el sistema circulatorio como en el resto, pero lo que más los sorprendía era el sistema nervioso, parecía que la mente trabajase independientemente.

Al volver en sí, ya en intensivo y estando conectado a la máquina que monitorea todas las funciones del organismo, él podía ver el reflejo del verde y el rojo de la máquina a través del parpadeo del otro ojo se percató que los dos ojos medio funcionaban pero los hacía parpadear él, uno abierto y el otro medio abierto, al igual que los dos dedos, los cuales podía mover a su voluntad, los cuales ya los sentía con más movilidad y sin esforzarse tanto, los medicamentos continuaban haciendo su labor, entró en la mente de la enfermera que estaba presente y se vio con mejor color pero no podía hacer que sus músculos se movieran como él quería, se percató que cuando él estaba en la mente de otra persona los ojos le quedaban abiertos, se levantó ya como la enfermera y fue alrededor de la cama para ver el funcionamiento de su organismo a través de la pantalla, el pulso normal, presión y latidos del corazón también normales, cuál era la razón por la cual no tenía control de su cuerpo.

Regresó a su cuerpo al darse cuenta que venía el doctor, quien le preguntó a la enfermera si había observado algún movimiento fuera de lo normal, a lo que ella respondió que aparte de los dos dedos de la mano derecha todo seguía igual, el otro ojo mínimamente abierto por lo que el doctor le preguntó que si lo escuchaba y el piloto asintió por medio del movimiento de los dedos y esta vez apachando el ojo que tenía abierto y parpadeando, el doctor le preguntó que cómo se sentía, el piloto movió los dos dedos, lo cual el doctor creía que solo podía mover un dedo, en ese momento se le acercó y con los dedos abriéndole el párpado del otro ojo, le preguntó si lo podía ver, a lo cual el piloto asintió con los dedos, debido a los desinflamantes que había ordenado el doctor, creía el piloto que le estaban ayudando y que después de terminar con los sueros, que sería en un par de días ya tendría movimiento en las manos y los pies.

Se percató que sentía una débil señal eléctrica dentro de todo su cuerpo, como la que resulta de un golpe en alguno de los codos, solo que mínima, creyó que era la vibración de la máquina a la cual estaba conectado; sin embargo, cuando lo desconectaban de esta para llevarlo a los rayos-x, el sentimiento de corriente eléctrica seguía. Pensó en el marcapasos que usaba su mamá para regular las palpitaciones de este, se imaginó que algo similar sería lo que él estaba experimentando y por eso su pronta recuperación y el uso de un porcentaje mayor de su cerebro.

El doctor tendría que juntarse con varios neurólogos para ver cómo lo podían reestablecer ya que todos sus signos vitales estaban normales. Esa noche cuando solo estaba la enfermera con él, entró a la mente y el cuerpo de ella y salió a caminar alrededor del hospital y se percató que estando en la mente de otra persona podía distanciarse de su cuerpo casi a cien metros de distancia, lo cual no lo había probado anteriormente tanto en la escena del accidente como en la sala cuando lo estaban evaluando, lo que él quería era encontrar la biblioteca médica, quería abrir un libro para ver qué podía aprender sobre el sistema nervioso y su función o su conexión con el cerebro. Logró ver el sistema de evacuación plasmado en una de las paredes del hospital y localizó la ubicación de la biblioteca médica, siendo las once treinta de la noche se aventuró a visitarla.

Estaba con llave, por lo que decidió regresar a su cuarto, al llegar chequeó en la pantalla los signos vitales y todo normal ya era la primera vez que se tardaba bastante tiempo en otro cuerpo; se percató que esta vez sus párpados estaban cerrados, regresó a su cuerpo y se durmió. Con anterioridad parpadeaba cuando él los forzaba y ahora parpadeaban solos sin él intervenir, lo cual le alegró y se dio cuenta que no le ardían y sentía que se humedecían, algo de lo que automáticamente hace el organismo, decidió mover otro dedo y resultó que podía moverlo, por lo que ya eran tres los que se movían. El miedo que tenía era que si todo salía bien y que pudiera mover los pies y las manos tendría que estar ordenando cada movimiento, pero se recordó que no le estaba ordenando a los párpados su movimiento sin ordenárselos al igual que la humectación de los ojos al parpadear; el organismo estaba funcionando, pero por qué no se podía mover completamente, posiblemente la inflamación cerebral estaría presionando algunos nervios que controlan la musculatura.

Lo despertó la voz del doctor, quien se sorprendió al ver que el piloto abrió los ojos y estando del lado de la mano con la cual tenía movimiento en los dos dedos el doctor se percató que ya el piloto movía otro dedo y le dijo que lo iban a llevar a sacarle otra tomografía para ver si los desinflamantes estaban ayudando como él esperaba y ver más detenidamente si existía algún bloqueo por la presión de la inflamación. El doctor puso su dedo entre los del piloto y este levemente se los presionó, a lo que el doctor se sorprendió de la fuerza que estaba adquiriendo; el doctor le dijo que si los desinflamantes seguían haciendo su trabajo posiblemente en una semana podría mover el resto de los dedos de la mano, en ese momento ordenó que lo llevaran a sacarle una tomografía, quería comprobarla con las otras, no creía posible una recuperación tan rápida si solo llevaba tres días.

Viendo todo a su alrededor no entró en ninguna mente de los que estaban cerca, todo pasó como anteriormente, entrar al cuarto de los rayos X, pasarlo a la máquina para tomarle la tomografía, regresarlo a la camilla y de regreso al cuarto, al llegar había otra enfermera esperando pues había que sacarle sangre para ver sus parámetros. Esta vez sintió la penetración de la aguja mas no pudo reaccionar con algún movimiento de rechazo, pero fue otro avance, sin embargo la enfermera observó el doble parpadeo y le preguntó si le había dolido a lo que con el movimiento de los dedos y parpadeando asintió; en ese momento la enfermera le preguntó que si en lugar de ver el movimiento de los dedos para comunicarse, si podría mover los ojos para comunicarse y le dijo que sí y que si estaba de acuerdo que parpadeara una vez para sí y dos para no, el piloto parpadeó una vez, ya tenían un sistema de comunicación establecido y siendo una enfermera profesional ordenó a una de las asistentes que le fuera a buscar unas gotas lubricantes para los ojos y le dijo que las usara en caso de una charla de larga duración.

El doctor regresó con las tomografías en la mano, pero antes de que hablara la enfermera le contó del nuevo modo de comunicación, a lo que el doctor estuvo de acuerdo, la asistente de la enfermera regresó con las gotas en la mano, las abrió y le aplicó una gota en cada ojo y le dijo al doctor, es todo suyo y se retiró. El doctor le mostró una de las tomografías y le dijo que esa era la primera y después la más reciente y le explicó las partes que estaban presionadas por la inflamación y que por eso era la no movilidad, sin embargo, al ver el grado de la desinflamación que, en un par de días, posiblemente tendría movimiento en el resto de los dedos y las manos, el piloto consintió con el parpadeo de los ojos si una vez.

Continuará…

