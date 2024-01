Conversemos Acerca De:

En el ámbito de la cocina para cualquier especialista o amateur, podría entenderlo como «Mezcla de sustancias se emplea para condimentar la comida, mezclada con ella o servida aparte», sin embargo, el significado cambia, cuando me refiero a salsa + baile.

¿Salsa? 6

Tratemos de justificarlo en la búsqueda de alguna relación, semejanza o diferencia conceptual; ¿definición de salsa como baile? «La salsa es un conjunto de ritmos afrocaribeños fusionados con jazz y otros estilos, difundidos debido a la inmigración de población latinoamericana al mundo entero»

¿Luego?, como bien se condimenta una comida, una salsa latina, se condimenta con el ritmo que la pareja le añade al son de la música o de uno de los miembros de la pareja que funciona como líder (usualmente el hombre)[1]; otro factor que le da un ‘sabor’ inigualable es el movimiento del cuerpo (de ambos) aunque en el caso del hombre la parte superior de su cuerpo permanece nivelada y casi no es afectada, mientras que las caderas quedan atrapadas en la mitad y terminan moviéndose considerablemente; en el caso de la mujer su contoneo es mayor, exagerado tanto en los hombros como las caderas.

¿Acaso cuando preparas tu salsa para la comida, no la revuelves? En la salsa de baile, ¡también! Ocurre cuando los bailarines se toman por una o ambas manos, especialmente para movimientos que envuelven giros, poner los brazos detrás de la espalda o moverse uno alrededor del otro.

Básico 1 Básico 2

¿Alguna otra semejanza o paralelismo? Sí, cuando vas añadir algún ingrediente, deberás tener en cuenta alguna receta o inclusive a «ojo de buen cubero[2]» y en el caso de la ¿otra? Sencillo, hay recetas para ello a los que le llaman pasos, por ejemplo: La salsa se baila en compás de 4/4. Los pasos básicos se extienden, no obstante, sobre dos compases, por lo que los bailarines cuentan no de a cuatro, sino de a ocho.

El principio es alternar los pasos izquierdo (i) y derecho (d). En el caso de la fémina, los pasos son invertidos: (d) e (i), enseguida). La ligera dificultad es moverlos con el ritmo de la música: izquierda-derecha-izquierda-pausa y derecha-izquierda-derecha-pausa —(d)-(i)-(d)-(pausa) y (i)-(d)-(i)-(pausa), para las mujeres—.

El cuarto tiempo es una pausa; algunos cuentan: «1, 2, 3, ( ), 5, 6, 7, ( )» o «1, 2, 3, y 4, 5, 6 y» (sic) en lugar de «1, 2, 3, 4 (5, 6, 7, 8)». Aunque no se cuenta el tiempo de la pausa, es muy importante marcarla.

¿Salsa? 7

En resumen: comienza en el primer tiempo, conjuntamente con el canto y los instrumentos; aunque la pausa pone el énfasis, junto con la percusión, en el cuarto tiempo.

¿Difícil? No, tal vez el de la cocina, en lo personal es más complejo; ¿Bailar? Sencillo, en mi caso lo aprendí bajo el modo ensayo-error con ayuda de mi grupo del colegio y hasta hoy no se me ha olvidado.

¿Un consejo? Pruebe con los dos: cocinar y echar su ‘pasillito’ y decida usted, ¡con cual se siente mejor!

[1] Cuando se baila salsa, en la llamada rueda de casino, hay mujeres que lideran la misma.

[2] Locución adverbial. Con imprecisión o usando una medida meramente estimada, sin ayudarse de ningún tipo de peso o medida.

Libre emisión del pensamiento.

