El sepulcro de la política masiva, autoritaria e impositiva

Relatividades Perspectivas

Guatemala:

La imposibilidad para disimular las batallas entre arrieros culminó en ilegalidades, con la finalidad de la imposición de los nuevos arrieros intermedios y políticas, a las manadas amaestradas para ser arreadas – sumisas.

La manipulación de los sistemas para los intereses de los arrieros dominantes, quedó más que evidenciada y proyectada hacia otros corrales, gracias a la simple matemática básica (6 % – 12 % impone arrieros y políticas al 94 % – 88%), emocionalidad sobre intelecto («todo el pueblo apoya», «Guatemala gano», etc.). Y la cordial presencia y poco pensada difusión por parte de los arrieros intermedios de otros corrales – potreros.

El mundo entero fue testigo de cómo funciona el sistema de arreos, tanto en cuanto a imposiciones entre manadas, como imposiciones desde los arrieros dominantes hacia las manadas.

Personajes extranjeros en las calles, en instituciones e incluso en redes (ni siquiera escribieron en español, sino en inglés) (cuando jamás habían aparecido); se encargaron de demostrarle al mundo, lo ya más que obvio: las manadas no eligen a los arrieros. Hace años, las manadas no lograban notarlo, aun cuando «eligen» a los arrieros y políticas entre las opciones impuestas, y pretendían imponerles a otras manadas (los arrieros no son molestados por manadas ocupadas peleando entre sí). Pero ahora, muchos han comenzado a pensar y ser personas por lo que los arrieros dominantes se vieron forzados a proyectar condenación hacia rechazos ante las imposiciones, y a difundir mensajes de «asertividad» triunfante.

Pero no tomaron en cuenta (porque no tienen más opción que creer que lo innegable puede ser aún escondido) que en muchos corrales – potreros más, las manadas han evolucionado en personas, ya solamente los monos razurados, vestidos y amaestrados para ser arreados – sumisos ante los arrieros, creen emocionalmente que «necesitan» a los arrieros y ser arreados, que la democracia significa imponerse arrieros y políticas entre manadas dentro de un corral – potrero, que «deben» percibir únicamente las «opciones» que les presentan, que la asertividad – «salvacion» – «bondad» es representada por la «victoria» de una de las opciones que les fueron presentadas y la decadencia es representada por la «victoria» de la otra opción presentada.

Estos personajes deberán explicar por qué apoyan y catalogan como justas, las imposiciones entre manadas y desde arrieros hacia manadas, mientras las manadas evolucionan en personas y dejan de ser amaestradas, arreadas y sumisas ante las situaciones de decadencia.

Lo lamentablemente cómico, es que la decadencia – debacle sera prueba contra ellos y sus mismas manadas los combatirán.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...